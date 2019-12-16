Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
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Путин «заморозил» накопительную часть пенсии до конца 2022 года

Газета.Ru10:53

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года

РБК09:31

Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2022 года

ТАСС07:51

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Российская газета09:05

Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года

Коммерсантъ08:52

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2023 года

РИА Новости08:19

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии

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Путин подписал закон о вводе электронных трудовых книжек

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек.
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Российские хоккеисты со счетом 2:0 выиграли у команды Финляндии в заключительном матче второго этапа Евротура – Кубка Первого канала.
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В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
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Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
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В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

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Зеленский вступился за обвиненного в нацизме футболиста Зозулю

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Названы самые плохие пароли в мире для защиты аккаунтов

В целом в списке есть сочетания из букв, цифр, популярных женских имен и самым классическим является пароль «password».
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Роша перейдет во «Фламенго» после клубного чемпионата мира

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Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву на празднование по случаю 75-летию Победы во Второй мировой войне.
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В СБУ заявили о предотвращении нападения на депутата Рады

«С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы о всех участниках указанного покушения, прежде всего об организаторе, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения «заказанного» народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах», — заявили в СБУ.
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Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
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Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора

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Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам

Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
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Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров

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Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко

Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
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Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

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Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь

Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
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В Сети появился трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик»

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В офисе «Т-Платформы» в Москве проходят обыски

Следователи проводят обыски и изымают документы в офисе «Т-Платформы» в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Пираты напали на танкер в Гвинейском заливе. Экипаж захвачен

Пираты напали на нефтяной танкер Duke в Гвинейском заливе у берегов Западной Африки.
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На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
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Асад заявил о тысячах американских наемников в Сирии

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