Экономика
КоммерсантъНакопительную часть пенсии заморозили до 2022 года
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии еще на один год — до 2022 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Накопительную часть пенсии россиян заморозили в 2014 году.
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Президент Казахстана поддержал инициативу переименовать Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил идею вернуть городу Алматы историческое название Алма-Ата.
Происшествия
Житель дома в Ленобласти, где нашли арсенал, мог насиловать дочь
Жителя Ленинградской области, в чьем доме обнаружили большое количество нелегального огнестрельного оружия, задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью.
Политика
«Нафтогаз» опроверг данные о предварительном соглашении с «Газпромом»
Ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко после встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером сообщил о том, что стороны достигли предварительного соглашения по транзиту газа через Украину.
Общество
Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь
Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Авто
АвтоВАЗ объявил о старте производства обновленной Lada 4x4
Популярный изготовитель машин АвтоВАЗ рассказал о начале производства новой версии Lada 4x4.
Политика
Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко
Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Экономика
РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования
В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
Футбол
Сёмин обратился к фанатам «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин обратился к болельщикам команды.
Футбол
Слуцкий может возглавить «Рубин»
Происшествия
Директора ФБК Жданова отпустили из ОВД без составления протокола
Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова отпустили из ОВД.
Футбол
Два легионера могут покинуть «Краснодар» зимой
По информации Федерального агентства новостей, в зимнее трансферное окно «Краснодар» может расстаться с двумя легионерами.
Гаджеты
Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке
Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
Экономика
Росстат сообщил о резком замедлении роста промпроизводства в ноябре
По отношению к октябрю Росстат отметил снижение промпроизводства на 2,5%. Динамика роста за январь – ноябрь составила 2,4% в годовом выражении.
Политика
Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.
Политика
Россия и Китай в Совбезе ООН предложили смягчить санкции против КНДР
Авторы проекта резолюции выражают серьезную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в КНДР и просят все государства-члены ООН "активизировать свои усилия по гуманитарной помощи" Пхеньяну.
Биатлон
Бабиков: есть доказательства того, что СБР отправил меня без винтовки
Как сообщал NEWS.ru, Бабикова отправили в Россию без винтовки, так как СБР (Союз биатлонистов России) оформил общее разрешение на оружие, и она может вернуться только вместе со всей командой в конце декабря.
Происшествия
В Берлине вскрыли могилу деятеля нацистской Германии Гейдриха
В Берлине неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха, сообщило издание Berliner Kurier в понедельник.
Авто
Нижегородский завод начал выпускать кроссовер Skoda Karoq
На предприятии «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде стартовало полноцикловое производство кроссовера Skoda Karoq, российская премьера которого состоялась 11 декабря.
Культура
Картина «Дылда» вошла в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Картина "Дылда" вошла в шорт-лист претендентов на "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм" - заявление киноакадемии.
Хоккей
«Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов
Космос
Зонд «Паркер» обнаружил на Солнце «кнуты» и воронки
Музыка
Выступивший со звездами «Евровидения» Лазарев ответил на критику
Сергей Лазарев резко отреагировал на критику в связи с выступлением на шоу звезд «Евровидения».
Авто
Самый восточный салон Toyota обрел новый дом
Новый салон стал 113 дилерским центром Toyota в России.
Футбол
Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов
Футбол
Вратарь «Нанси» обвиняется в изнасиловании 18-летней девушки
Вратарь «Нанси» Батист Валетт арестован по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Est Républicain.