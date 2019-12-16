Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
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Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Газета.Ru10:53

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года

РБК09:31

Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2022 года

ТАСС07:51

Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года

Коммерсантъ08:52

В России накопительную пенсию заморозили до 2023 года

URA.Ru08:30

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии по 2022 год

РИА Новости08:19

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Российская газета09:05
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Общество

Детей могут обязать выплачивать долги родителей из-за дорогих подарков

Суды трех инстанций отказались привлекать детей к выплате долга: на момент налоговой проверки они были несовершеннолетними, а сам факт подарков суды сочли недостаточным для субсидиарной ответственности.
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Власти Москвы назвали подарком ошибочно зачисленные на «Тройку» ₽20 тыс

У некоторых пользователей после оплаты проезда на валидаторах станций МЦД (Московских центральных диаметров) на карты «Тройка» действительно ошибочно зачислялись лишние деньги.
РБК 14:39
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В СБУ заявили о предотвращении нападения на депутата Рады

«С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы о всех участниках указанного покушения, прежде всего об организаторе, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения «заказанного» народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах», — заявили в СБУ.
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Стартовали продажи новой Kia Optima

В Корее прошла «живая» презентация нового поколения Kia K5 / Optima и объявлен старт её продаж.
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Новая «Матрица» выйдет в мае 2021 года

Warner Bros. выпустит четвертую часть фантастической киносаги "Матрица" (The Matrix) в мае 2021 года.
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Происшествия

В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник

Сотрудники силовых структур обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 14:34
Политика

Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко

Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Lenta.ru 11:21
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газета вчера в 17:00
Политика

Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название

Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название неизменным, пишет «Главком» со ссылкой на управляющего делами церкви митрополита Антония.
РБК 12:21
Общество

Минтруд предложил сократить сроки выдачи материнского капитала

Министерство труда и социальной защиты предложило уменьшить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала, сроки выдачи средств из него и сроки проверки представленных гражданами документов.
ТАСС 10:21
Кино

Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»

Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
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Здоровье

Мясников указал, какие привычки по выходным портят здоровье россиян

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» рассказал, какие привычки россиян по выходным подрывают здоровье и как провести отдых с пользой.
ФедералПресс вчера в 21:55
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

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В Берлине вскрыли могилу нациста Рейнхарда Гейдриха

В Берлине неизвестные раскопали могилу нациста Рейнхарда Гейдриха, который в 1939-1942 годах был начальником Главного управления имперской безопасности.
Интерфакс 09:36
Происшествия

В Казани загорелся склад мебельной фабрики

Склад мебельной фабрики загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 15:03
Армия и оружие

Ключевое преимущество: Су-57 назвали выгодным выбором для Ирана

Российская газета 04:46
Политика

Съёмочной группе телеканала «Звезда» запретили въезд на Украину

Члены съёмочной группы российского телеканала «Звезда» три года не смогут въезжать на Украину, заявила 16 декабря спикер украинской службы безопасности Елена Гитлянская.
REGNUM 14:16
Футбол

Гинер выступил с заявлением о дальнейшем развитии ЦСКА

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер выступил с заявлением о дальнейшем развитии клуба после перехода 75% акций под контроль государственной корпорации ВЭБ.
Газета.Ru 13:01
Политика

На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти

В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
Известия 09:35
Футбол

Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
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Футбол

Сёмин обратился к фанатам «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин обратился к болельщикам команды.
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Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Изначально партнерами Opel станут 11 дилерских компаний в 8 городах России, сообщает российский офис марки.
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Бывший депутат Рады: Я проклинаю бандеровскую власть Украины

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Футбол

Тиль признался, что всё ещё привыкает к России

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль рассказал о своей адаптации в России.
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Хоккей

Илья Ковальчук покинул клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз»

Американский хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» выставил нападающего россиянина Илью Ковальчука на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта.
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Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке

Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
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Названа причина смерти сооснователя «Белых касок»

Сооснователь сирийской неправительственной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье скончался от травмы, полученной в результате падения с высоты, передаёт 16 декабря ВВС.
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Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
РИА Новости 15:31
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Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx

Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
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Суд на Украине постановил закрыть дело против Ефремова

Печерский районный суд Киева постановил закрыть уголовное дело против экс-главы фракции «Партии регионов» в Раде Александра Ефремова, которого обвиняли в фальсификации результатов голосования за резонансные законы от 16 января 2014 года.
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