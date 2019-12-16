Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Общество Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".

Общество Роскомнадзор внес «Яндекс.Дзен» в реестр распространителей информации «Компания Yandex Services AG, обеспечивающая функционирование сервиса „Яндекс.Дзен“, и ООО „Сибирско-Уральская медиакомпания“, обеспечивающая функционирование ресурса www.ura.news, внесены в реестр организаторов распространения информации в сети „Интернет“ на основании уведомления 10.12.2019 и 13.12.2019 соответственно», — сообщили в Роскомнадзоре.

Политика Общественная палата предлагает не брать налог с зарплат ниже МРОТ Об инициативе В начале сентября на Московском финансовом форуме глава ВТБ Андрей Костин предложил установить необлагаемый минимум дохода физических лиц и тем самым поддержать людей с низкими доходами.

Общество Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.

Общество Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него.

Политика Турция направила в Ливию спецназ Турция направила в Ливию спецназ и военную технику в помощь правительству национального согласия (ПНС), базирующееся в Триполи.

Общество Роскачество проверило органические продукты Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.

Шоу-бизнес Алсу показала стройные ноги в мини Новое фото певицы обсуждают в Сети На днях Алсу выступала на новогоднем шоу в Государственном Кремлевском Дворце.

Политика Песков назвал условие для продолжения транзита газа через Украину Россия продолжит транзит газа через территорию Украины только в том случае, если будут сохранены условия экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома".

Общество Rambler потребовала заблокировать Twitch в России Требования включают блокировку Twitch в России и взыскание рекордной компенсации в размере 180,345 млрд рублей (около $2,9 млрд), сообщила представляющая стриминговую платформу в суде Юлианна Табастаева.

Космос Навстречу Вселенной: лучшие космические фото 2019 года Ученые со всего мира изучают космическое пространство, ну, а обычным людям можно прикоснуться к тайне, хотя бы взглянув на нее со стороны.

Общество Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов Издание "Ведомости" в понедельник сообщило, что в ближайшие годы Москва планирует вывозить часть своего мусора, а также остатки от сжигания мусора на полигоны близлежащих регионов, в частности, во Владимирскую область.

Авто Geely совместно с Volvo анонсировали новый кроссовер Китайский автобренд Geely совместно со шведской компанией Volvo намерены начать выпуск уже пятого в линейке кроссоверов Lynk & Co. Информацию об этом опубликовали на официальном портале китайского минпрома.

Политика Глава МВД Эстонии извинился за критику премьер-министра Финляндии Глава МВД Эстонии, лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме принес свои извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин за резкие высказывания в ее адрес.

Политика Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.