Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
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Путин «заморозил» накопительную часть пенсии до конца 2022 года

Газета.Ru10:53

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года

РБК09:31

Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года

Коммерсантъ08:52

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Российская газета09:05

В России накопительную пенсию заморозили до 2023 года

URA.Ru08:30

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2023 года

РИА Новости08:19

Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2022 года

ТАСС07:51
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Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

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Об инициативе В начале сентября на Московском финансовом форуме глава ВТБ Андрей Костин предложил установить необлагаемый минимум дохода физических лиц и тем самым поддержать людей с низкими доходами.
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Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала

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Тело мужчины без головы и рук нашли в Подмосковье

В подмосковной деревне Шорново нашли тело мужчины без головы и кистей рук. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает РЕН ТВ.
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Политика

Турция направила в Ливию спецназ

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Роскачество проверило органические продукты

Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
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Новое фото певицы обсуждают в Сети На днях Алсу выступала на новогоднем шоу в Государственном Кремлевском Дворце.
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Россия продолжит транзит газа через территорию Украины только в том случае, если будут сохранены условия экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома".
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СМИ сообщили об изъятии оружия у многодетной семьи в Ленобласти

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Требования включают блокировку Twitch в России и взыскание рекордной компенсации в размере 180,345 млрд рублей (около $2,9 млрд), сообщила представляющая стриминговую платформу в суде Юлианна Табастаева.
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Навстречу Вселенной: лучшие космические фото 2019 года

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Издание "Ведомости" в понедельник сообщило, что в ближайшие годы Москва планирует вывозить часть своего мусора, а также остатки от сжигания мусора на полигоны близлежащих регионов, в частности, во Владимирскую область.
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Глава МВД Эстонии, лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме принес свои извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин за резкие высказывания в ее адрес.
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Украинский тренер отказался считать «Зенит» командой

Бывший тренер сборной Украины по футболу Мирон Маркевич заявил, что не считает петербургский «Зенит» командой.
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Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
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В Черное море вошел американский эсминец

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Российский спецназ вооружат «бесшумной смертью»

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