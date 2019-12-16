Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
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Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Газета.Ru10:53

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2023 года

РИА Новости08:19

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Российская газета09:05

Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года

Коммерсантъ08:52

В России накопительную пенсию заморозили до 2023 года

URA.Ru08:30

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года

РБК09:31

Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2022 года

ТАСС07:51
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:08, Ашберн
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Ягудин поддержал Тарасову, назвав второй мамой

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«Жизнь продолжается». Сёмин обратился к болельщикам «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин обратился к болельщикам «железнодорожников».
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Владелец Louis Vuitton ненадолго стал самым богатым бизнесменом мира

Global Look Press Французский бизнесмен и президент группы компаний Moet Hennessy - Louis Vuitton, владеющей торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy, Бернар Арно ненадолго возглавил список самых богатых предпринимателей мира.
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Журналистам телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину

Журналистам российского телеканала «Звезда», которые посетили Украину 12 декабря, на три года запретили въезд в страну.
РБК 14:29
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Джонсон одобрил публикацию доклада о «российском вмешательстве»

Публикация доклада о «российском вмешательстве» в референдум по Brexit одобрена британским премьер-министром Борисом Джонсоном, пишет 16 декабря The Guardian.
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Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал оскорбленного в минувшее воскресенье украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю.
Газета.Ru 13:19
Политика

В ДНР оценили поправки Зеленского в конституцию Украины

Проект поправок в конституцию Украины, предложенный президентом Владимиром Зеленским, противоречит Комплексу мер по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
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Культура

Сотрудница ТНТ рассказала о цензуре на телеканале

News.ru 13:00
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Навстречу Вселенной: лучшие космические фото 2019 года

Ученые со всего мира изучают космическое пространство, ну, а обычным людям можно прикоснуться к тайне, хотя бы взглянув на нее со стороны.
Sputnik Абхазия 06:45
Футбол

Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 06:25
Культура

Зеленский поприсутствовал на концерте студии «Квартал 95»

News.ru 03:30
Политика

МИД РФ опроверг выводы ООН о жестоком обращении с гражданами Украины

МИД России отверг выводы миссии Организации объединенных наций (ООН) по правам человека на Украине, в которых говорилось о якобы жестоком обращении с украинскими гражданами со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.
Известия 14:58
Футбол

Самый дорогой футболист в истории «Спартака» сравнил Россию с другим миром

Голландец перешел в «Спартак» летом 2019 года за 20 миллионов евро и стал самым дорогим футболистом в истории красно-белых.
Lenta.ru 14:34
Общество

Rambler не будет просить о полной блокировке Twitch в России

В рамках иска Мосгорсуд временно заблокировал трансляции АПЛ на Twitch (сезоны 2019–2022 годов).
Коммерсантъ 04:55
Общество

Британские молодожены решили развестись прямо на свадьбе

Британские молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались во время свадьбы.
Газета.Ru 12:06
Фигурное катание

Плющенко заявил, что готов поделиться опытом с Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что готов дать несколько уроков фигурного катания тренеру Этери Тутберидзе.
RT на русском вчера в 06:21
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Рошаль прокомментировал арест руководства московского роддома

Департамент провел внеплановую внутреннюю служебную проверку и мероприятия ведомственного контроля, по итогам которых руководство родильного дома было заменено в полном составе.
РИА Новости 07:36
Экономика

Индексы Уолл-стрит приближаются к новым рекордам из-за сделки с Китаем

Основные индексы Уолл-стрит находятся вблизи рекордных максимумов в ходе первой сессии после заключения «предварительного» торгового соглашения между США и Китаем, 16 декабря передает агентство Reuters.
REGNUM 11:57
Футбол

Гинер выступил с заявлением о дальнейшем развитии ЦСКА

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер выступил с заявлением о дальнейшем развитии клуба после перехода 75% акций под контроль государственной корпорации ВЭБ.
Газета.Ru 13:01
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В Анапе завели дело по факту смерти 13-летнего пациента больницы

В Анапе завели уголовное дело по факту смерти 13-летнего мальчика в городской больнице, сообщает «Ридус» со ссылкой на сайт СУ СК России по Краснодарскому краю.
RT на русском 08:25
Армия и оружие

В Черное море вошел американский эсминец «Росс»

Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
Российская газета вчера в 12:10
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

REGNUM 13:57
Футбол

Украинский тренер отказался считать «Зенит» командой

Бывший тренер сборной Украины по футболу Мирон Маркевич заявил, что не считает петербургский «Зенит» командой.
Взгляд.ру 12:22
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«Нафтогаз» опроверг информацию о договорённости с Россией по транзиту

«Нафтогаз» опроверг ранее поступившую информацию о достижении Украиной и Россией предварительного соглашения о транзите газа.
RT на русском 08:45
Происшествия

В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник

Сотрудники силовых структур обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 14:34
Армия и оружие

СМИ КНР: российский Су-27 порвал американский F-16

Информационное издание «Sina Military» опубликовало информацию о том, что российские истребители Су-27 смогли "порвать" американские истребители F-16, вопреки существовавшим ранее сомнениям.
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Слуцкий может возглавить «Рубин»

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СК завершил расследование дела экс-главы Серпуховского района Шестуна

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Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx

Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
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Армия и оружие

Шаттл мог сбросить ядерную бомбу на Москву

Шаттл на первом же после старта с военного космодрома - авиабазы Ванденберг в штате Калифорния витке через 70-80 минут проходил от западных границ ГДР и Чехословакии до восточных границ СССР.
ГЛАС.RU 14:56
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