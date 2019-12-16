Экономика
Российская газетаПутин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
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Фигурное катание
Ягудин поддержал Тарасову, назвав второй мамой
Футбол
«Жизнь продолжается». Сёмин обратился к болельщикам «Локомотива»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин обратился к болельщикам «железнодорожников».
Общество
Владелец Louis Vuitton ненадолго стал самым богатым бизнесменом мира
Global Look Press Французский бизнесмен и президент группы компаний Moet Hennessy - Louis Vuitton, владеющей торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy, Бернар Арно ненадолго возглавил список самых богатых предпринимателей мира.
Политика
Журналистам телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину
Журналистам российского телеканала «Звезда», которые посетили Украину 12 декабря, на три года запретили въезд в страну.
Политика
Джонсон одобрил публикацию доклада о «российском вмешательстве»
Публикация доклада о «российском вмешательстве» в референдум по Brexit одобрена британским премьер-министром Борисом Джонсоном, пишет 16 декабря The Guardian.
Футбол
Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал оскорбленного в минувшее воскресенье украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю.
Политика
В ДНР оценили поправки Зеленского в конституцию Украины
Проект поправок в конституцию Украины, предложенный президентом Владимиром Зеленским, противоречит Комплексу мер по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Космос
Навстречу Вселенной: лучшие космические фото 2019 года
Ученые со всего мира изучают космическое пространство, ну, а обычным людям можно прикоснуться к тайне, хотя бы взглянув на нее со стороны.
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Политика
МИД РФ опроверг выводы ООН о жестоком обращении с гражданами Украины
МИД России отверг выводы миссии Организации объединенных наций (ООН) по правам человека на Украине, в которых говорилось о якобы жестоком обращении с украинскими гражданами со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.
Футбол
Самый дорогой футболист в истории «Спартака» сравнил Россию с другим миром
Голландец перешел в «Спартак» летом 2019 года за 20 миллионов евро и стал самым дорогим футболистом в истории красно-белых.
Общество
Rambler не будет просить о полной блокировке Twitch в России
В рамках иска Мосгорсуд временно заблокировал трансляции АПЛ на Twitch (сезоны 2019–2022 годов).
Общество
Британские молодожены решили развестись прямо на свадьбе
Британские молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались во время свадьбы.
Фигурное катание
Плющенко заявил, что готов поделиться опытом с Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что готов дать несколько уроков фигурного катания тренеру Этери Тутберидзе.
Здоровье
Рошаль прокомментировал арест руководства московского роддома
Департамент провел внеплановую внутреннюю служебную проверку и мероприятия ведомственного контроля, по итогам которых руководство родильного дома было заменено в полном составе.
Экономика
Индексы Уолл-стрит приближаются к новым рекордам из-за сделки с Китаем
Основные индексы Уолл-стрит находятся вблизи рекордных максимумов в ходе первой сессии после заключения «предварительного» торгового соглашения между США и Китаем, 16 декабря передает агентство Reuters.
Футбол
Гинер выступил с заявлением о дальнейшем развитии ЦСКА
Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер выступил с заявлением о дальнейшем развитии клуба после перехода 75% акций под контроль государственной корпорации ВЭБ.
Происшествия
В Анапе завели дело по факту смерти 13-летнего пациента больницы
В Анапе завели уголовное дело по факту смерти 13-летнего мальчика в городской больнице, сообщает «Ридус» со ссылкой на сайт СУ СК России по Краснодарскому краю.
Армия и оружие
В Черное море вошел американский эсминец «Росс»
Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
Футбол
Украинский тренер отказался считать «Зенит» командой
Бывший тренер сборной Украины по футболу Мирон Маркевич заявил, что не считает петербургский «Зенит» командой.
Политика
«Нафтогаз» опроверг информацию о договорённости с Россией по транзиту
«Нафтогаз» опроверг ранее поступившую информацию о достижении Украиной и Россией предварительного соглашения о транзите газа.
Происшествия
В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник
Сотрудники силовых структур обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Армия и оружие
СМИ КНР: российский Су-27 порвал американский F-16
Информационное издание «Sina Military» опубликовало информацию о том, что российские истребители Су-27 смогли "порвать" американские истребители F-16, вопреки существовавшим ранее сомнениям.
Футбол
Слуцкий может возглавить «Рубин»
Общество
Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Армия и оружие
Шаттл мог сбросить ядерную бомбу на Москву
Шаттл на первом же после старта с военного космодрома - авиабазы Ванденберг в штате Калифорния витке через 70-80 минут проходил от западных границ ГДР и Чехословакии до восточных границ СССР.