Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
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В России накопительную пенсию заморозили до 2023 года

URA.Ru08:30

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года

РБК09:31

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Российская газета09:05

Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года

Коммерсантъ08:52

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Газета.Ru10:53

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии по 2022 год

РИА Новости08:19

Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2022 года

ТАСС07:51
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 16:43, Ашберн
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Ксения Собчак надела серьги с ликом Иисуса Христа

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Яровая считает бакалавриат «недообразованием»

Яровая напомнила, что вопрос о необходимости деления на бакалавриат и магистратуру задал президент РФ Владимир Путин на Совете по русскому языку.
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Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Изначально партнерами Opel станут 11 дилерских компаний в 8 городах России, сообщает российский офис марки.
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Путин заявил об укреплении позиций на международном рынке вооружений

Владимир Путин рассказал об укреплении России на глобальном рынке вооружения.
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Экономика

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В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
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Гаджеты

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В конце прошлой недели на сайте Change.org появилась петиция с требованием отстранить заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову от комментирования спортивных соревнований.
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В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю

Для сравнения: в этом году рубль (за две недели до конца 2019-го) укрепился к доллару только на 6,5 процента.
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Гаджеты

Обои для рабочего стола «сломали» экран Xiaomi

Один из пользователей Reddit рассказал, что после установки на Xiaomi Mi 9 определённых обоев, экран смартфона стал работать с ошибками.
Ferra вчера в 08:24
Политика

Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет

Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
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Владелец Louis Vuitton ненадолго стал самым богатым бизнесменом мира

Global Look Press Французский бизнесмен и президент группы компаний Moet Hennessy - Louis Vuitton, владеющей торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy, Бернар Арно ненадолго возглавил список самых богатых предпринимателей мира.
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Общество

В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
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Происшествия

В Берлине вскрыли могилу нациста Рейнхарда Гейдриха

В Берлине неизвестные раскопали могилу нациста Рейнхарда Гейдриха, который в 1939-1942 годах был начальником Главного управления имперской безопасности.
Интерфакс 09:36
Политика

Джонсон одобрил публикацию доклада о «российском вмешательстве»

Публикация доклада о «российском вмешательстве» в референдум по Brexit одобрена британским премьер-министром Борисом Джонсоном, пишет 16 декабря The Guardian.
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Шоу-бизнес

Алсу показала стройные ноги в мини

Новое фото певицы обсуждают в Сети На днях Алсу выступала на новогоднем шоу в Государственном Кремлевском Дворце.
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Арсенал нашли в доме многодетной семьи под Петербургом

По словам собеседника агентства, следственные действия проводятся в частном доме в Гатчинском районе, где проживает многодетная семья.
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Происшествия

Глава ОСК не увидел критических повреждений у «Адмирала Кузнецова»

РБК 05:39
Политика

Журналистам телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину

Журналистам российского телеканала «Звезда», которые посетили Украину 12 декабря, на три года запретили въезд в страну.
РБК 14:29
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Какие изменения ждут тульский бизнес в 2020 году

По словам председателя комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслава Романова, в 2020 году бизнесменов ждет несколько важных изменений.
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В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
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Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко

Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Lenta.ru 11:21
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В Казани локализовали пожар на мебельном складе

Крупный пожар на мебельном складе в Казани локализован на площади 5,2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет ипотеки.
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Музыка

Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта жалким зрелищем

Жалким зрелищем назвал концерт Николая Носкова от 9 декабря Сергей Мазаев. Свое мнение музыкант высказал в передаче «Ты не поверишь!».
Пятый канал вчера в 20:36
Происшествия

Установлена причина смерти основателя «Белых касок»

Причиной смерти одного из основателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье стали травмы, полученные в результате падения с высоты.
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Верховный суд разрешил канонической УПЦ сохранить название

Верховный суд Украины оставил в силе запрет на переименование канонической Украинской православной церкви по иску Минкульта.
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Армия и оружие

В России отметят 60-летие ракетных войск стратегического назначения

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Ученые выяснили, какой цвет нравится мухе цеце

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В Сети появился трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик»

В Сети появился трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик». Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале Paramount Pictures.
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Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов

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