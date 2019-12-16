Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Футбол Зеленский выразил поддержку украинскому футболисту Зозуле Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку футболисту испанского "Альбасете" Роману Зозуле в связи с оскорблениями в его адрес в матче 20-го тура Сегунды (второго по силе дивизиона чемпионата Испании) против "Райо Вальекано".

Футбол Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Музыка Корнелюк: Ротару отлично выступила в России Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.

Общество В Госдуме предложили расселять аварийное жилье по ипотеке Депутат Юрков считает, что расселение аварийного фонда за счет ипотеки поможет жильцам быстрее вселяться в новые квартиры, минуя проживание в маневренном фонде и другие трудности.

Футбол ФИФА подала в суд на Блаттера и Платини Международная федерация футбола (ФИФА) в понедельник подала иски против бывшего президента Зеппа Блаттера и бывшего президента УЕФА Мишеля Платини.

Авто Opel вернулся на российский рынок В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.

Политика Турция готовится к вторжению в Ливию 10 декабря турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не исключает отправки турецких военных в Ливию по просьбе правительства этой страны.

Технологии Мессенджеры стали самыми популярными приложениями десятилетия в России С точки зрения расходов самым популярным приложением в России стало «ВКонтакте», а в топ-3 вошли «Одноклассники» и «Читай!» — сервис от книжного интернет-магазина «Литрес».

Шоу-бизнес Пластический хирург рассказал о перенесенных Софией Ротару операциях Пластический хирург рассказал о перенесенных Софией Ротару операциях По мнению эксперта, народная артистка СССР несколько раз ложилась под нож.

Общество Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него.

Общество Яровая считает бакалавриат «недообразованием» Яровая напомнила, что вопрос о необходимости деления на бакалавриат и магистратуру задал президент РФ Владимир Путин на Совете по русскому языку.

Политика Песков назвал условие для продолжения транзита газа через Украину Россия продолжит транзит газа через территорию Украины только в том случае, если будут сохранены условия экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома".

Общество Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.

Футбол Определились пары первого раунда плей-офф Лиги Европы Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 февраля, а ответные пройдут 27 февраля. Финальный матч турнира запланирован на 27 мая.

Интернет Названы худшие пароли пользователей в 2019 году Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.

Политика Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.