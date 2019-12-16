Экономика
Российская газетаПутин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
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Футбол
Зеленский выразил поддержку украинскому футболисту Зозуле
Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку футболисту испанского "Альбасете" Роману Зозуле в связи с оскорблениями в его адрес в матче 20-го тура Сегунды (второго по силе дивизиона чемпионата Испании) против "Райо Вальекано".
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Музыка
Корнелюк: Ротару отлично выступила в России
Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийное жилье по ипотеке
Депутат Юрков считает, что расселение аварийного фонда за счет ипотеки поможет жильцам быстрее вселяться в новые квартиры, минуя проживание в маневренном фонде и другие трудности.
Футбол
ФИФА подала в суд на Блаттера и Платини
Международная федерация футбола (ФИФА) в понедельник подала иски против бывшего президента Зеппа Блаттера и бывшего президента УЕФА Мишеля Платини.
Авто
Opel вернулся на российский рынок
В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Хоккей
Сборная России по хоккею заняла второе место на кубке Первого канала
Российские хоккеисты со счетом 2:0 выиграли у команды Финляндии в заключительном матче второго этапа Евротура – Кубка Первого канала.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отказала всем участникам шоу «План Б»
Возможно, решение Ольги Бузовой отказать финалистам проекта связано с тем, что её сердце уже занято.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
Футбол
Семин объяснил свое обращение к болельщикам фразой «пусть другие уходят»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил РБК, что не собирается подавать в отставку.
Политика
Турция готовится к вторжению в Ливию
10 декабря турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не исключает отправки турецких военных в Ливию по просьбе правительства этой страны.
Технологии
Мессенджеры стали самыми популярными приложениями десятилетия в России
С точки зрения расходов самым популярным приложением в России стало «ВКонтакте», а в топ-3 вошли «Одноклассники» и «Читай!» — сервис от книжного интернет-магазина «Литрес».
Шоу-бизнес
Пластический хирург рассказал о перенесенных Софией Ротару операциях
Пластический хирург рассказал о перенесенных Софией Ротару операциях По мнению эксперта, народная артистка СССР несколько раз ложилась под нож.
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в московском метро
В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".
Общество
Генконсул Италии рассказал о пятилетней шенгенской визе для россиян
В 2020 году россияне, которые часто путешествуют в страны Евросоюза, смогут получить пятилетнюю шенгенскую визу согласно новым правилам.
Происшествия
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам
Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук опубликовала откровенную фотографию в Instagram
Фото Светлана Бондарчук опубликовала накануне своего 51-летия.
Общество
Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала
Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него.
Общество
Яровая считает бакалавриат «недообразованием»
Яровая напомнила, что вопрос о необходимости деления на бакалавриат и магистратуру задал президент РФ Владимир Путин на Совете по русскому языку.
Политика
Песков назвал условие для продолжения транзита газа через Украину
Россия продолжит транзит газа через территорию Украины только в том случае, если будут сохранены условия экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома".
Общество
Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг
В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.
Политика
Власти Украины собираются ввести двойное гражданство
Украинские власти планируют разрешить двойное гражданство, если иностранец захочет стать украинцем.
Армия и оружие
Расчёты комплекса «Искандер» отразили атаку на учениях под Астраханью
В Астраханской области расчёты оперативно-тактических комплексов «Искандер» ракетной бригады гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа в ходе учений отразили атаку условного противника.
Футбол
Определились пары первого раунда плей-офф Лиги Европы
Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 февраля, а ответные пройдут 27 февраля. Финальный матч турнира запланирован на 27 мая.
Интернет
Названы худшие пароли пользователей в 2019 году
Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Политика
Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко
Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Общество
Роскачество проверило органические продукты
Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.