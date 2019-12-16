Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
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Путин «заморозил» накопительную часть пенсии до конца 2022 года

Газета.Ru10:53

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года

РБК09:31

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Российская газета09:05

Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года

Коммерсантъ08:52

В России накопительную пенсию заморозили до 2023 года

URA.Ru08:30

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2023 года

РИА Новости08:19

Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2022 года

ТАСС07:51
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Футбол

Зеленский выразил поддержку украинскому футболисту Зозуле

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку футболисту испанского "Альбасете" Роману Зозуле в связи с оскорблениями в его адрес в матче 20-го тура Сегунды (второго по силе дивизиона чемпионата Испании) против "Райо Вальекано".
РИА Новости 12:07
Футбол

Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 06:25
Музыка

Корнелюк: Ротару отлично выступила в России

Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
SM News вчера в 19:35
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийное жилье по ипотеке

Депутат Юрков считает, что расселение аварийного фонда за счет ипотеки поможет жильцам быстрее вселяться в новые квартиры, минуя проживание в маневренном фонде и другие трудности.
Интерфакс 01:16
Общество

Историк Соколов рассказал в письме об отношениях с убитой аспиранткой

DP.RU 02:47
Футбол

ФИФА подала в суд на Блаттера и Платини

Международная федерация футбола (ФИФА) в понедельник подала иски против бывшего президента Зеппа Блаттера и бывшего президента УЕФА Мишеля Платини.
Sport24.ru 08:47
Авто

Opel вернулся на российский рынок

В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
РИА Новости 04:28
Политика

Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Российская газета 06:23
Хоккей

Сборная России по хоккею заняла второе место на кубке Первого канала

Российские хоккеисты со счетом 2:0 выиграли у команды Финляндии в заключительном матче второго этапа Евротура – Кубка Первого канала.
Экономика сегодня вчера в 10:33
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отказала всем участникам шоу «План Б»

Возможно, решение Ольги Бузовой отказать финалистам проекта связано с тем, что её сердце уже занято.
Uznayvse.ru 07:27
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

REGNUM 01:45
Футбол

Семин объяснил свое обращение к болельщикам фразой «пусть другие уходят»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил РБК, что не собирается подавать в отставку.
РБК 12:12
Политика

Турция готовится к вторжению в Ливию

10 декабря турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не исключает отправки турецких военных в Ливию по просьбе правительства этой страны.
Ведомости 08:19
Технологии

Мессенджеры стали самыми популярными приложениями десятилетия в России

С точки зрения расходов самым популярным приложением в России стало «ВКонтакте», а в топ-3 вошли «Одноклассники» и «Читай!» — сервис от книжного интернет-магазина «Литрес».
Adindex.ru 11:13
Шоу-бизнес

Пластический хирург рассказал о перенесенных Софией Ротару операциях

Пластический хирург рассказал о перенесенных Софией Ротару операциях По мнению эксперта, народная артистка СССР несколько раз ложилась под нож.
Экспресс газета вчера в 10:45
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу в московском метро

В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".
Российская газета 03:28
Общество

Генконсул Италии рассказал о пятилетней шенгенской визе для россиян

В 2020 году россияне, которые часто путешествуют в страны Евросоюза, смогут получить пятилетнюю шенгенскую визу согласно новым правилам.
Известия 12:29
Происшествия

Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам

Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
Вести.Ru 06:34
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук опубликовала откровенную фотографию в Instagram

Фото Светлана Бондарчук опубликовала накануне своего 51-летия.
Телеканал 360° 09:22
Общество

Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала

Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него.
RT на русском 11:24
Общество

Яровая считает бакалавриат «недообразованием»

Яровая напомнила, что вопрос о необходимости деления на бакалавриат и магистратуру задал президент РФ Владимир Путин на Совете по русскому языку.
Интерфакс 04:14
Политика

Песков назвал условие для продолжения транзита газа через Украину

Россия продолжит транзит газа через территорию Украины только в том случае, если будут сохранены условия экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома".
ТАСС вчера в 09:03
Общество

Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг

В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.
РИА Новости 09:00
Политика

Власти Украины собираются ввести двойное гражданство

Украинские власти планируют разрешить двойное гражданство, если иностранец захочет стать украинцем.
Газета.Ru 11:43
Армия и оружие

Расчёты комплекса «Искандер» отразили атаку на учениях под Астраханью

В Астраханской области расчёты оперативно-тактических комплексов «Искандер» ракетной бригады гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа в ходе учений отразили атаку условного противника.
RT на русском 14 декабря в 12:19
Фигурное катание

Жулин высказался о конфликте Тутберидзе с Тарасовой в соцсетях

RT на русском 10:50
Футбол

Определились пары первого раунда плей-офф Лиги Европы

Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 февраля, а ответные пройдут 27 февраля. Финальный матч турнира запланирован на 27 мая.
РБК 08:56
Интернет

Названы худшие пароли пользователей в 2019 году

Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Национальная служба новостей вчера в 12:00
Политика

Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко

Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Lenta.ru 11:21
Общество

Роскачество проверило органические продукты

Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:43
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