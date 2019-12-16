Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
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Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Газета.Ru10:53

Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2022 года

ТАСС07:51

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Российская газета09:05

Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года

Коммерсантъ08:52

В России накопительную пенсию заморозили до 2023 года

URA.Ru08:30

Путин продлил заморозку накопительной части пенсий

РИА Новости08:19

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года

РБК09:31
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 17:52, Ашберн
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