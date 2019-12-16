Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
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Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Газета.Ru10:53

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года

РБК09:31

В России накопительную пенсию заморозили до 2023 года

URA.Ru08:30

Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года

Коммерсантъ08:52

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Российская газета09:05

Путин продлил заморозку накопительной части пенсий

РИА Новости08:19

Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2022 года

ТАСС07:51
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 17:10, Ашберн
Общество

Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx

Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Коммерсантъ 13:58
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Владелец Louis Vuitton ненадолго стал самым богатым бизнесменом мира

Global Look Press Французский бизнесмен и президент группы компаний Moet Hennessy - Louis Vuitton, владеющей торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy, Бернар Арно ненадолго возглавил список самых богатых предпринимателей мира.
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Корабль Boeing Starliner признали готовым к запуску к МКС

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Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
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Экс-министру финансов Подмосковья дали 14 лет колонии

Басманный суд Москвы приговорил обвиняемого в хищении почти 14,5 млрд рублей бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова к 14 годам колонии общего режима.
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Россия и КНР внесли в СБ ООН резолюцию о смягчении санкций против КНДР

Россия и Китай представили проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий смягчить санкции против КНДР с целью улучшить гуманитарную ситуацию в стране.
RT на русском 16:40
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В частном доме с детьми под Гатчиной нашли склад оружия

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Российская газета 14:41
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Бывший депутат Рады: Я проклинаю бандеровскую власть Украины

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«Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов

Ранее калифорнийский клуб не мог выставить Ковальчука на драфт отказов из-за того, что еще не выплатил ему бонусы по контракту.
Газета.Ru 13:42
Финансы

Доллар отреагировал снижением на новости о торговых переговорах с КНР

Американская валюта отреагировала снижением к евро на новости о торговых переговорах с КНР.
Московский Комсомолец вчера в 23:17
Авто

Nissan полностью обновит линейку кроссоверов

Компания Nissan в течение 18 месяцев полностью обновит европейскую линейку кроссоверов.
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Захарова прокомментировала отказ Киева впустить журналистов из России

Lenta.ru 14:24
Политика

Путин обсудил с Меркель вопрос транзита газа через Украину

Газета.Ru 15:03
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В Казани горит склад мебельной фабрики

В Казани горит склад мебельной фабрики.
Вести.Ru 16:18
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ 08:26
Фигурное катание

Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой

На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.
РЕН ТВ вчера в 02:20
Фигурное катание

Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания

Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за "непрофессионализма" и "предвзятости" по отношению к спортсменам.
РИА Новости 07:38
Здоровье

Врачи назвали причины образования камней в почках

Есть несколько главных причин, почему в почках образуются камни.
Уфимские Заметки 14 декабря в 03:37
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Российская газета вчера в 17:00
Политика

В ДНР оценили поправки Зеленского в конституцию Украины

Проект поправок в конституцию Украины, предложенный президентом Владимиром Зеленским, противоречит Комплексу мер по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
РИА Новости 12:24
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

REGNUM 13:57
Происшествия

В Переславле депутата задержали по подозрению в убийстве

Председатель фракции «Единая Россия» в Переславле-Залесском Владимир Корнилов задержан по подозрению в убийстве.
Известия 16:03
Политика

Шевченко назвал имя преемника Путина

Преемником Владимира Путина на посту главы государства снова станет премьер-министр России Дмитрий Медведев.
БИЗНЕС Online 10:16
Происшествия

Три женщины погибли в ДТП в Чувашии

Национальная служба новостей 15:59
Происшествия

Пассажирке летевшего из Гоа в Москву самолета сломал нос попутчик

РБК 10:52
Музыка

В Red Hot Chili Peppers возвращается гитарист Джон Фрушанте

В американскую рок группу Red Hot Chili Peppers после десятилетнего перерыва возвращается гитарист Джон Фрушанте с которым коллектив записал несколько коммерчески успешных пластинок.
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Экономика

Акции Boeing падают из-за прекращения производства 737 Max

Акции компании Boeing падают после сообщения о прекращении производства лайнера 737 Max, 16 декабря передает агентство Reuters.
REGNUM 09:45
Финансы

Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 миллиона

Россия в октябре текущего года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 622 миллиона долларов - до 10,697 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.
РИА Новости 16:38
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Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»

Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Вечерняя Москва 05:31
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