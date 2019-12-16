Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
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Путин «заморозил» накопительную часть пенсии до конца 2022 года

Газета.Ru10:53

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года

РБК09:31

Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2022 года

ТАСС07:51

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Российская газета09:05

Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года

Коммерсантъ08:52

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2023 года

РИА Новости08:19

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии

RT на русском09:19
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Фигурное катание

Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания

Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за "непрофессионализма" и "предвзятости" по отношению к спортсменам.
РИА Новости 07:38
Авто

Стартовали продажи новой Kia Optima

Популярный южнокорейский изготовитель машин Kia сообщил о начале продаж новой генерации Kia Optima.
Car.ru 13 декабря в 13:10
Политика

Путин подписал регулирующий выезд за рубеж экс-сотрудников ФСБ закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет вводить временный запрет на выезд за границу для граждан, которые были уволены с военной службы в органах ФСБ.
RT на русском 07:33
Армия и оружие

Корабль Черноморского флота сопровождает эсминец США в Черном море

Эсминец "Росс" Военно-морских сил США вошел в юго-западную часть акватории Черного моря в воскресенье, 15 декабря.
Комсомольская правда вчера в 11:28
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Политика

Глава Эстонии извинилась за министра, оскорбившего финского премьера

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Саули Ниинистё принесла извинения за слова главы МВД Марта Хельме назвавшего "продавщицей" финского премьер-министра Санну Марин, сообщает канцелярия финского главы.
РИА Новости 04:59
Политика

«Нафтогаз» опроверг сообщения о предварительном соглашении с Россией

"Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности", — сообщила пресс-служба в Twitter компании.
РИА Новости 08:24
Финансы

В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю

Для сравнения: в этом году рубль (за две недели до конца 2019-го) укрепился к доллару только на 6,5 процента.
Российская газета 14 декабря в 22:00
Происшествия

В офис разработчика суперкомпьютеров и поставщика МВД пришли с обыском

«Т-Платформы» занимаются разработкой суперкомпьютеров.
Forbes 10:43
Технологии

«ВКонтакте» запустила тематические ленты

"ВКонтакте" запустила тематические ленты, которые отображаются в мобильном приложении в разделе "Рекомендации".
ТАСС 07:31
Армия и оружие

СМИ КНР: российский Су-27 порвал американский F-16

Информационное издание «Sina Military» опубликовало информацию о том, что российские истребители Су-27 смогли "порвать" американские истребители F-16, вопреки существовавшим ранее сомнениям.
Avia.pro вчера в 20:05
Происшествия

Под Казанью задержали участников палаточного лагеря против МСЗ

Inkazan 03:29
Кино

Голливудская ассоциация кинокритиков назвала режиссера десятилетия

Голливудская ассоциация кинокритиков назвала имя главного режиссера десятилетия.
Культуромания 13 декабря в 07:27
Экономика

Кабмин увеличил финансирование крымской ФЦП до 961 млрд рублей

Объем финансирования федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя вырос с 959 млрд до 961,2 млрд рублей, следует из постановления правительства РФ, опубликованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
ТАСС 07:49
Политика

Джонсон разрешил публикацию доклада о «российском вмешательстве»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разрешил опубликовать парламентский доклад о предполагаемых попытках России повлиять на британскую политику, пишет The Guardian со ссылкой на представителя премьера.
Взгляд.ру 10:21
Происшествия

Подозреваемая в убийстве Шеремета решила сотрудничать со следствием

Следствие установило, что членами группировки, совершившей убийство журналиста, были пять человек.
Наша версия 09:14
Общество

Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах

Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2020 года расширяется территория действия эксперимента по налогу для самозанятых.
Профиль 02:12
Экономика

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
РБК 09:58
Футбол

Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 06:25
Экономика

Белоруссия одолжит у Китая 500 миллионов долларов

Белоруссия возьмет у Китая кредит на 3,5 миллиарда юаней (около 500 миллионов долларов).
Lenta.ru 13 декабря в 22:53
Происшествия

Адвокат Соколова рассказал о попытках историка покончить с собой

Газета.Ru 07:18
Музыка

Гитарист Джон Фрушанте вернулся в группу Red Hot Chili Peppers

Страдая от тяжелой зависимости и депрессии в 1990-х годах, Фрушанте начал сольную карьеру и, вернувшись в группу в 1998 году после курса реабилитации, продолжил совмещать собственное творчество с написанием песен для RHCP.
ТАСС 02:48
Культура

Зеленский поприсутствовал на концерте студии «Квартал 95»

News.ru 03:30
Происшествия

Собаки в Бурятии растерзали тело новорожденного ребёнка

REGNUM 03:42
Футбол

Лига 1 переписала первый гол Паредеса за «ПСЖ» на Неймара

Чемпионат 10:13
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

REGNUM 01:45
Политика

Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву на празднование по случаю 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Газета.Ru 08:25
Происшествия

Пассажирке летевшего из Гоа в Москву самолета сломал нос попутчик

РБК 10:52
Космос

Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну

Роскосмос планирует создать так называемый универсальный лифт, с помощью которого будет доставлять на поверхность спутника Земли коммерческие грузы.
REGNUM 05:32
Шоу-бизнес

Николай Басков впервые показал свою «роскошную» квартиру

Певец Николай Басков опубликовал в Instagram фотографию интерьера своей квартиры на Пречистенской набережной в Москве.
News.ru 09:45
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