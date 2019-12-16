Экономика
Российская газетаПутин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
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Фигурное катание
Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания
Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за "непрофессионализма" и "предвзятости" по отношению к спортсменам.
Авто
Стартовали продажи новой Kia Optima
Популярный южнокорейский изготовитель машин Kia сообщил о начале продаж новой генерации Kia Optima.
Политика
Путин подписал регулирующий выезд за рубеж экс-сотрудников ФСБ закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет вводить временный запрет на выезд за границу для граждан, которые были уволены с военной службы в органах ФСБ.
Армия и оружие
Корабль Черноморского флота сопровождает эсминец США в Черном море
Эсминец "Росс" Военно-морских сил США вошел в юго-западную часть акватории Черного моря в воскресенье, 15 декабря.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Политика
Глава Эстонии извинилась за министра, оскорбившего финского премьера
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Саули Ниинистё принесла извинения за слова главы МВД Марта Хельме назвавшего "продавщицей" финского премьер-министра Санну Марин, сообщает канцелярия финского главы.
Политика
«Нафтогаз» опроверг сообщения о предварительном соглашении с Россией
"Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности", — сообщила пресс-служба в Twitter компании.
Финансы
В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю
Для сравнения: в этом году рубль (за две недели до конца 2019-го) укрепился к доллару только на 6,5 процента.
Происшествия
В офис разработчика суперкомпьютеров и поставщика МВД пришли с обыском
«Т-Платформы» занимаются разработкой суперкомпьютеров.
Технологии
«ВКонтакте» запустила тематические ленты
"ВКонтакте" запустила тематические ленты, которые отображаются в мобильном приложении в разделе "Рекомендации".
Армия и оружие
СМИ КНР: российский Су-27 порвал американский F-16
Информационное издание «Sina Military» опубликовало информацию о том, что российские истребители Су-27 смогли "порвать" американские истребители F-16, вопреки существовавшим ранее сомнениям.
Кино
Голливудская ассоциация кинокритиков назвала режиссера десятилетия
Голливудская ассоциация кинокритиков назвала имя главного режиссера десятилетия.
Экономика
Кабмин увеличил финансирование крымской ФЦП до 961 млрд рублей
Объем финансирования федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя вырос с 959 млрд до 961,2 млрд рублей, следует из постановления правительства РФ, опубликованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Джонсон разрешил публикацию доклада о «российском вмешательстве»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разрешил опубликовать парламентский доклад о предполагаемых попытках России повлиять на британскую политику, пишет The Guardian со ссылкой на представителя премьера.
Происшествия
Подозреваемая в убийстве Шеремета решила сотрудничать со следствием
Следствие установило, что членами группировки, совершившей убийство журналиста, были пять человек.
Общество
Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах
Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2020 года расширяется территория действия эксперимента по налогу для самозанятых.
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Экономика
Белоруссия одолжит у Китая 500 миллионов долларов
Белоруссия возьмет у Китая кредит на 3,5 миллиарда юаней (около 500 миллионов долларов).
Музыка
Гитарист Джон Фрушанте вернулся в группу Red Hot Chili Peppers
Страдая от тяжелой зависимости и депрессии в 1990-х годах, Фрушанте начал сольную карьеру и, вернувшись в группу в 1998 году после курса реабилитации, продолжил совмещать собственное творчество с написанием песен для RHCP.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
Политика
Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву на празднование по случаю 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Космос
Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну
Роскосмос планирует создать так называемый универсальный лифт, с помощью которого будет доставлять на поверхность спутника Земли коммерческие грузы.
Шоу-бизнес
Николай Басков впервые показал свою «роскошную» квартиру
Певец Николай Басков опубликовал в Instagram фотографию интерьера своей квартиры на Пречистенской набережной в Москве.