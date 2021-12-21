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Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до конца 2024 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2024 года, документ опубликован
 на портале правовой информации.
РБК
В финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация закона приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России в 2024 году на 772,9 млрд руб.
Коммерсантъ
Накопительная пенсия заморожена с 2014 года.
РИА Новости
С того времени отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.
РБК

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Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии
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URA.Ru07:19
Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2024 года
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Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2024 года
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