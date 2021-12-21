РБКПутин продлил заморозку накопительной части пенсии до конца 2024 годаПрезидент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2024 года, документ опубликован на портале правовой информации.РБКВ финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация закона приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России в 2024 году на 772,9 млрд руб.КоммерсантъНакопительная пенсия заморожена с 2014 года.РИА НовостиС того времени отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.РБКЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВДума ТВDaily MoscowРБКВесьма9111.ruЯмал-МедиаAnewsРадио Комсомольская правдаDeita.ruИА Красная ВеснаТульская служба новостейРИА Пензенской областиЭкономика сегодняНовый ДеньРосбалтПервоисточник СыктывкарPrimpress.ruRT на русскомVesiskitim.ruПолитика СегодняЦарьградРоссийская газетаНародные новостиПодробнее о событииПутин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсииВедомости07:38Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии в 2022 годуТАСС07:06Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до конца 2024 годаКоммерсантъ07:24Путин продлил заморозку накопительной пенсии россиянURA.Ru07:19Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2024 годаИзвестия06:56Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий до 2024 годаРИА Новости06:49Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2024 годаRT на русском08:34Показать ещёОценить3KПоделиться