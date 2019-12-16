Экономика
ИзвестияПутин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 декабря.
Читать в источнике
Оценить2626
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 19:49, Ашберн
Здоровье
Володин раскритиковал рассказы о зарплатах врачей 70-80 тысяч
Володин спросил присутствующих, какая средняя зарплата врачей в Костромской или Ивановской областях, и сказал что "нет и близко" 60-70 тыс. Так он прокомментировал выступление министра здравоохранения В. Скворцовой на заседании Госдумы.
Здоровье
Мясников назвал вредные привычки россиян по выходным дням
Еще одной вредной привычкой выходного дня являются: переедание, отсутствие физической активности и злоупотребление алкоголем.
Хоккей
Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова
Кино
Российский фильм «Дылда» вошёл в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Происшествия
В Чувашии в ДТП погибли три человека
Политика
Россия и Китай предложили смягчить санкции против КНДР
Россия и Китай внесли резолюцию в Совбезе ООН, подразумевающую смягчение ряда экономических санкций в отношении КНДР, сообщает агентство Reuters.
Футбол
Сёмин обратился к фанатам «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин обратился к болельщикам команды.
Политика
В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Вхождение РФ в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, без нашей страны невозможно решить ни один вопрос в современном мире, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Политика
Путин ограничил выезд за рубеж экс-сотрудникам ФСБ
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ведомству вводить временный запрет на пять лет на выезд за рубеж для бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Политика
Путин заявил об укреплении позиций России на мировом рынке вооружений
Позиции России на мировом рынке вооружений укрепляются, заявил президент Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.
Хоккей
«Нью-Джерси» обменял Тейлора Холла в «Аризону»
Клуб национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» обменял нападающего Тейлора Холла в «Аризону Койотс».
Происшествия
В Холмске приземлился вертолет санавиации
Сегодня вечером внимание холмчан привлек вертолет, который сел прямо в городе между школой №8 и мореходным училищем.
Происшествия
Петербургский горсуд оставил историка Соколова под арестом
Авто
Bentley привез в Россию Bentayga Speed и Bentayga Design Series
Компания Bentley представила на российском рынке кроссовер Bentayga в двух спецверсиях – Speed и V8 Design Series.
Политика
Власти Украины планируют ввести двойное гражданство
Власти Украины готовят законопроект, которым не будут требовать отказа от другого гражданства для получения украинского паспорта, сообщил глава Государственной миграционной службы страны Максим Соколюк.
Общество
Путин подписал закон об отмене банковского роуминга в России
Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отмену комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.
Авто
КамАЗ будущего показали на видео
К своему 50-летнему юбилею Камский автомобильный завод представил новый тягач КамАЗ-54907 Continent, оснащенный системой автономного вождения.
Гаджеты
Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на рынке России
Компания Vsmart в телевизоры внедрит голосового помощника Google Assistant, Google Play и другие популярные сервисы от Google.
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Политика
Порошенко внес залог в 800 тыс. долларов за украинского генерала
Бывший украинский президент Петр Порошенко внес залог в размере около 800 тыс. долларов за генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов, сообщила партия Порошенко «Европейская солидарность».
Общество
Поклонники Киркорова восхитились нарядами его детей от Dior
Гостями мероприятия стали многочисленные звезды, а в самом дефиле приняли участие дети знаменитостей, в том числе и Филиппа Киркорова – Алла-Виктория и Мартин-Кристин.
Энергетика
Льготы для Приобского месторождения могут найтись в ФНБ
По всей видимости, Минфин предлагает привязать налоговый вычет для Приобского месторождения к цене нефти, заложенной в бюджетном правиле (аналогично подходу, предложенному для налогообложения Ванкорского кластера для стимулирования инвестиций в таймырские месторождения), указывает старший аналитик Сбербанка по нефтегазовому сектору Андрей Громадин.
Футбол
Айртон вызван в олимпийскую сборную Бразилии
Защитник «Спартака» Лукас Айртон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии.
Политика
Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название
Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название неизменным, пишет «Главком» со ссылкой на управляющего делами церкви митрополита Антония.
Космос
В Млечном Пути найдены мощнейшие вспышки звездообразования
Астрономы Европейской южной обсерватории (ESO) обнаружили в ядре нашей Галактики в Млечном Пути следы мощнейшей вспышки звездообразования.
Наука
Ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Политика
Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко
Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Авто