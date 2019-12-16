Экономика

Рифей-ПермьРифей-ПермьЗаморозку накопительной пенсии продлили до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии еще на один год — до 2022 года. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Заморозка накоплений действует с 2014 года.
Читать в источнике
Комментировать1551

Подробнее о событии

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Российская газетавчера в 09:05

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Газета.Ruвчера в 10:53

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года

РБКвчера в 09:31

Прогрессивка назрела: о заморозке накопительной части пенсий

REGNUM07:18

Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года

Коммерсантъвчера в 08:52

Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

РИА Новостивчера в 08:19

Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2022 года

ТАССвчера в 07:51
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:59, Ашберн
Общество

В Астраханской области сел на грунт дальний бомбардировщик

Вести.Ru 05:26
Шоу-бизнес

77-летняя ведущая Ангелина Вовк собралась замуж за молодого любовника

77-летняя ведущая музыкального телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк выходит замуж за мужчину, который младше ее на четверть века.
Вечерний курьер 07:28
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной опроверг информацию о расставании с певицей

Фотограф Дмитрий Исхаков, супруг певицы Полины Гагариной, опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram скриншот статьи, в которой говорится о том, что артистка ушла от него к шоумену Евгению Бондаренко.
NewInform 10:01
Происшествия

Российские пограничники задержали пять японских судов

Пять японских рыболовецких судов задержаны российскими пограничниками, передаёт 17 декабря NHK.
REGNUM 14:16
Космос

Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное

Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Московский Комсомолец 09:57
Политика

Зеленский прокомментировал стычки возле Рады

Lenta.ru 14:10
Политика

«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
РБК 14:39
Политика

Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.
Газета.Ru вчера в 07:33
Политика

Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
RT на русском 13:41
Политика

На Украине анонсировали новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
ТАСС 04:31
Происшествия

Названа причина пожара в колледже в Одессе

РИА Новости 09:47
Общество

Британский посол: Скрипали отказались встречаться с дипломатами из РФ

Пострадавшим от отравления в Солсбери россиянам было передано приглашение российского посольства о встрече, но Скрипали не захотели его принять.
Газета.Ru 12:34
Здоровье

Власти Башкирии проверят жалобы врачей, изложенные в письме Путину

Минздрав республики Башкортостан проверит информацию, изложенную в анонимном письме врачей республиканской детской клинической больницы (РДКБ) президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 11:03
Происшествия

В Юнтолово легковушка сбила лося

Как рассказала "Мегаполису" Юлия, ставшая очевидцем аварии, лось оказался на дороге на Ивинской улице, и его сбила машина "КИА Серато".
Мегаполис онлайн 13:12
Политика

«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство

"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru 04:24
Политика

Орешкин поддержал инициативу об отмене НДФЛ для малоимущих

Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих могла бы позитивно отразиться на российской экономике.
Известия 12:15
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ вчера в 08:26
Общество

Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок

В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Клопс вчера в 04:02
Шоу-бизнес

Нелли Ермолаева объявила о разводе с мужем

Расставание Нелли Ермолаевой с мужем повергло в шок ее поклонников в социальных сетях.
Пятый канал 07:32
Здоровье

Росздравнадзор Коми выявил нарушения в медицинской отрасли

Как отметила руководитель территориального органа Росздравнадзора по РК Марина Абрамова, за 11 месяцев текущего года ведомство провело 25 плановых проверочных мероприятий, и в 21 медицинской фармацевтической организации были выявлены нарушения обязательных требований в сфере обращения с лекарственными препаратами.
Комиинформ 06:02
Космос

Телескоп VLT обнаружил древнюю звездную вспышку в центре галактики

Ученые с помощью телескопа VLT смогли обнаружить древнюю область звездообразования в центре Млечного Пути.
iReactor 08:50
Политика

Неуважение к суверенитету. МИД Турции обещает ответ на санкции США

Санкционные меры США против Турции, введённые за покупку российских систем ПВО С-400 и создание газопровода «Турецкий поток» Анкара не оставит без ответа, говорится в заявлении турецкого МИД, опубликованном 17 декабря.
REGNUM 15:38
Политика

В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине

Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
RT на русском 12:33
Шоу-бизнес

«Особенная» дочь телеведущей Зейналовой вышла на сцену

Телеведущая Светлана Зейналова в своем инстаграме рассказала подписчикам об успешном выступлении на сцене "особенной".
Московский Комсомолец 05:11
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.
Газета.Ru 15:28
Политика

Пасечник передал в парламент ЛНР законопроект о границе

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что передал в Народный совет законопроект, определяющий границы ЛНР в пределах Луганской области Украины.
РИА Новости 14:35
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
РБК 11:18
Происшествия

Жителя Ленинградской области подозревают в насилии над дочерью

Житель частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
ТАСС вчера в 17:19
Фигурное катание

Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»

В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
Российская газета вчера в 13:02
Происшествия

Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
РИА Новости 01:41
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное