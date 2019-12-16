Президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии еще на один год — до 2022 года. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Заморозка накоплений действует с 2014 года.

Заморозку накопительной пенсии продлили до 2022 года

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