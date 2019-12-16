Экономика
Рифей-ПермьЗаморозку накопительной пенсии продлили до 2022 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии еще на один год — до 2022 года. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Заморозка накоплений действует с 2014 года.
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Шоу-бизнес
77-летняя ведущая Ангелина Вовк собралась замуж за молодого любовника
77-летняя ведущая музыкального телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк выходит замуж за мужчину, который младше ее на четверть века.
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной опроверг информацию о расставании с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков, супруг певицы Полины Гагариной, опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram скриншот статьи, в которой говорится о том, что артистка ушла от него к шоумену Евгению Бондаренко.
Происшествия
Российские пограничники задержали пять японских судов
Пять японских рыболовецких судов задержаны российскими пограничниками, передаёт 17 декабря NHK.
Космос
Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное
Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Политика
Зеленский прокомментировал стычки возле Рады
Политика
«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу
Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
Политика
Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.
Политика
Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Происшествия
Названа причина пожара в колледже в Одессе
Общество
Британский посол: Скрипали отказались встречаться с дипломатами из РФ
Пострадавшим от отравления в Солсбери россиянам было передано приглашение российского посольства о встрече, но Скрипали не захотели его принять.
Здоровье
Власти Башкирии проверят жалобы врачей, изложенные в письме Путину
Минздрав республики Башкортостан проверит информацию, изложенную в анонимном письме врачей республиканской детской клинической больницы (РДКБ) президенту России Владимиру Путину.
Происшествия
В Юнтолово легковушка сбила лося
Как рассказала "Мегаполису" Юлия, ставшая очевидцем аварии, лось оказался на дороге на Ивинской улице, и его сбила машина "КИА Серато".
Политика
«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Политика
Орешкин поддержал инициативу об отмене НДФЛ для малоимущих
Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих могла бы позитивно отразиться на российской экономике.
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок
В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева объявила о разводе с мужем
Расставание Нелли Ермолаевой с мужем повергло в шок ее поклонников в социальных сетях.
Здоровье
Росздравнадзор Коми выявил нарушения в медицинской отрасли
Как отметила руководитель территориального органа Росздравнадзора по РК Марина Абрамова, за 11 месяцев текущего года ведомство провело 25 плановых проверочных мероприятий, и в 21 медицинской фармацевтической организации были выявлены нарушения обязательных требований в сфере обращения с лекарственными препаратами.
Космос
Телескоп VLT обнаружил древнюю звездную вспышку в центре галактики
Ученые с помощью телескопа VLT смогли обнаружить древнюю область звездообразования в центре Млечного Пути.
Политика
Неуважение к суверенитету. МИД Турции обещает ответ на санкции США
Санкционные меры США против Турции, введённые за покупку российских систем ПВО С-400 и создание газопровода «Турецкий поток» Анкара не оставит без ответа, говорится в заявлении турецкого МИД, опубликованном 17 декабря.
Политика
В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине
Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
Шоу-бизнес
«Особенная» дочь телеведущей Зейналовой вышла на сцену
Телеведущая Светлана Зейналова в своем инстаграме рассказала подписчикам об успешном выступлении на сцене "особенной".
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.
Политика
Пасечник передал в парламент ЛНР законопроект о границе
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что передал в Народный совет законопроект, определяющий границы ЛНР в пределах Луганской области Украины.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
Происшествия
Жителя Ленинградской области подозревают в насилии над дочерью
Житель частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
Фигурное катание
Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»
В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
Происшествия
Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.