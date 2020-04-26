Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин на следующей неделе даст новые оценки перспектив ситуации с коронавирусом и связанных с этим ограничениях.

с чего всё началось

После того, как глава государства всех выслушает, будет оценена обстановка и будут на федеральном уровне приняты решения 28 апреля, после того, как президент даст установки на последующий период, мы с вами, соответственно, скорректируем свои действия.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выразил предположение о продлении режима нерабочих дней в России.

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