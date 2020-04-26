Коронавирус
Газета.RuПутин продлит режим нерабочих дней до 11 мая, ожидают губернаторы
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выразил предположение о продлении режима нерабочих дней в России.
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После того, как глава государства всех выслушает, будет оценена обстановка и будут на федеральном уровне приняты решения 28 апреля, после того, как президент даст установки на последующий период, мы с вами, соответственно, скорректируем свои действия.
с чего всё началось
Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин на следующей неделе даст новые оценки перспектив ситуации с коронавирусом и связанных с этим ограничениях.ТАССвчера в 12:13
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ТАСС: губернаторы ожидают, что Путин продлит нерабочие дни до 11 мая
Московский Комсомолецвчера в 12:46
Губернатор Вологодской области ожидает продления режима нерабочих дней до 11 мая
Говорит Москвавчера в 10:58
Губернаторы ожидают, что Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая
Будущее России. Национальные проектывчера в 10:42
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Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Общество
Вильфанд спрогнозировал попадание 2020 года в пятерку самых теплых лет
Известия вчера в 23:49
Общество
Жители Забайкалья наиболее сильно обеспокоены из-за коронавируса
Исследователи перечислили регионы России, которые наиболее сильно взволнованы из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 01:18
Общество
Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак
В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
Lenta.ru вчера в 16:17
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Шоу-бизнес
Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru 25 апреля в 15:39
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
Политика
Япония запретила въезд из России, Белоруссии и Украины
Япония из-за пандемии коронавируса расширила список стран, откуда запрещен въезд, включив в него Россию, Белоруссию, Украину и еще 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
ТАСС вчера в 23:15
Здоровье
В Алтайском крае выявили 27 новых случаев коронавируса за сутки
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 311 человек, один случай без лабораторного подтверждения, но с клиническими проявлениями По данным оперштаба на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 01:11
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия
Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку
Газета.Ru вчера в 11:34
Здоровье
Роскачество объяснило, почему имбирь и чеснок не помогут от COVID-19
Сборы трав, эфирные масла, прочая растительная продукция, которая продается под видом профилактических или даже лекарственных средств, а также лимон, имбирь и чеснок не способны обеспечить какую-либо существенную защиту от COVID-19, говорится в материалах Роскачества.
РИА Новости 01:26
Общество
Еще у четырех жителей Кузбасса подтвердили коронавирус
Еще у четырех жителей Кузбасса за последние сутки подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости вчера в 00:27
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Lenta.ru вчера в 05:57
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru 25 апреля в 16:36
Происшествия
Пожар в здании в Ростове локализован
Пожар, произошедший в неэксплуатируемом здании в Ростове-на-Дону, локализован на площади 300 кв. м. "В 07:08 локализация на 300 кв. м", — цитирует РИА Новости представителя ГУ МЧС по региону.
RT на русском 00:44
Экономика
Минтранс предлагает выделить сотни миллиардов рублей на господдержку всей отрасли
Минтранс предлагает выделить сотни миллиардов рублей на господдержку всей отрасли Минтранс предлагает госпомощь транспортной отрасли — не только уже признанным наиболее пострадавшими авиа- и автотранспорту, но и железным дорогам, морскому и речному транспорту и транспортному строительству.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Общество
В Госдуме выступили против переноса майских праздников
Перенос выходных 1–5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет дополнительной нагрузкой на экономику, поэтому россиянам нужно выбрать, чего они хотят: «гулять» или «выкарабкиваться» из кризиса.
Известия 00:43
Политика
Путин обсудит с губернаторами, что дальше делать с коронавирусом
28 апреля российский президент Владимир Путин проведет очередное селекторное совещание с главами регионов.
Накануне.Ru вчера в 22:10
Происшествия
В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19
Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом - заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий.
Интерфакс вчера в 11:56
Общество
В Москве за сутки умер 41 инфицированный коронавирусом
За прошедшие сутки в Москве скончалось рекордное количество пациентов, инфицированных коронавирусом COVID-19 – 41 человек, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу.
Газета.Ru 24 апреля в 16:44
Общество
В Новосибирской области вводится масочный режим
Сорок два новых случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, в регионе с понедельника вводится повсеместный масочный режим.
РИА Новости 00:00
Политика
Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами
В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.
ТАСС вчера в 18:09
Технологии
В России создадут мышей для испытания вакцины от коронавируса
Коммерсантъ вчера в 23:21