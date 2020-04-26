Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин продлит режим нерабочих дней до 11 мая, ожидают губернаторы

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выразил предположение о продлении режима нерабочих дней в России.
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Сергей Аксенов
После того, как глава государства всех выслушает, будет оценена обстановка и будут на федеральном уровне приняты решения 28 апреля, после того, как президент даст установки на последующий период, мы с вами, соответственно, скорректируем свои действия.
— Сергей АксеновLenta.ru вчера в 23:41
с чего всё началось

Губернаторы ожидают, что Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая

Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин на следующей неделе даст новые оценки перспектив ситуации с коронавирусом и связанных с этим ограничениях.
ТАССвчера в 12:13

Подробнее о событии

«Как минимум до 11 мая»: Вологодский губернатор предсказал новое распоряжение Путина по коронавирусу

Царьградвчера в 11:24

ТАСС: губернаторы ожидают, что Путин продлит нерабочие дни до 11 мая

Московский Комсомолецвчера в 12:46

Вологодский губернатор ждёт продления нерабочих дней

News.ruвчера в 11:30

Губернаторы назвали дату, когда Путин может выступить с новым обращением по коронавирусу

Life.ruвчера в 13:20

Губернаторы рассказали о планируемом совещании с Путиным

RT на русскомвчера в 10:58

Губернатор Вологодской области ожидает продления режима нерабочих дней до 11 мая

Говорит Москвавчера в 10:58

Губернаторы ожидают, что Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая

Будущее России. Национальные проектывчера в 10:42
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Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
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Общество

Вильфанд спрогнозировал попадание 2020 года в пятерку самых теплых лет

Известия вчера в 23:49
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Общество

Жители Забайкалья наиболее сильно обеспокоены из-за коронавируса

Исследователи перечислили регионы России, которые наиболее сильно взволнованы из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 01:18
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Общество

Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак

В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
Lenta.ru вчера в 16:17
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Общество

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
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Кино

Сергей Маковецкий ответил критикам сериала «Зулейха открывает глаза»

Lenta.ru 01:30
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Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
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Шоу-бизнес

Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru 25 апреля в 15:39
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Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
1,9K
Общество

Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России

При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
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Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
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Политика

Япония запретила въезд из России, Белоруссии и Украины

Япония из-за пандемии коронавируса расширила список стран, откуда запрещен въезд, включив в него Россию, Белоруссию, Украину и еще 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
ТАСС вчера в 23:15
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 27 новых случаев коронавируса за сутки

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 311 человек, один случай без лабораторного подтверждения, но с клиническими проявлениями По данным оперштаба на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 01:11
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru вчера в 02:53
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Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском

Российская газета вчера в 23:00
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Происшествия

Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку

Газета.Ru вчера в 11:34
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Здоровье

Роскачество объяснило, почему имбирь и чеснок не помогут от COVID-19

Сборы трав, эфирные масла, прочая растительная продукция, которая продается под видом профилактических или даже лекарственных средств, а также лимон, имбирь и чеснок не способны обеспечить какую-либо существенную защиту от COVID-19, говорится в материалах Роскачества.
РИА Новости 01:26
Общество

Еще у четырех жителей Кузбасса подтвердили коронавирус

Еще у четырех жителей Кузбасса за последние сутки подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости вчера в 00:27
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Происшествия

Еще 78 пациентов поступило за сутки на лечение в больницу в Коммунарке

ТАСС 01:32
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Lenta.ru вчера в 05:57
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru 25 апреля в 16:36
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Происшествия

Пожар в здании в Ростове локализован

Пожар, произошедший в неэксплуатируемом здании в Ростове-на-Дону, локализован на площади 300 кв. м. "В 07:08 локализация на 300 кв. м", — цитирует РИА Новости представителя ГУ МЧС по региону.
RT на русском 00:44
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Экономика

Минтранс предлагает выделить сотни миллиардов рублей на господдержку всей отрасли

Минтранс предлагает выделить сотни миллиардов рублей на господдержку всей отрасли Минтранс предлагает госпомощь транспортной отрасли — не только уже признанным наиболее пострадавшими авиа- и автотранспорту, но и железным дорогам, морскому и речному транспорту и транспортному строительству.
Коммерсантъ вчера в 18:35
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Общество

В Госдуме выступили против переноса майских праздников

Перенос выходных 1–5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет дополнительной нагрузкой на экономику, поэтому россиянам нужно выбрать, чего они хотят: «гулять» или «выкарабкиваться» из кризиса.
Известия 00:43
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Политика

Путин обсудит с губернаторами, что дальше делать с коронавирусом

28 апреля российский президент Владимир Путин проведет очередное селекторное совещание с главами регионов.
Накануне.Ru вчера в 22:10
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Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19

Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом - заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий.
Интерфакс вчера в 11:56
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Общество

В Москве за сутки умер 41 инфицированный коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве скончалось рекордное количество пациентов, инфицированных коронавирусом COVID-19 – 41 человек, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу.
Газета.Ru 24 апреля в 16:44
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Общество

В Новосибирской области вводится масочный режим

Сорок два новых случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, в регионе с понедельника вводится повсеместный масочный режим.
РИА Новости 00:00
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Политика

Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами

В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.
ТАСС вчера в 18:09
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Технологии

В России создадут мышей для испытания вакцины от коронавируса

Коммерсантъ вчера в 23:21
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Российский политик. Губернатор Вологодской области с 28 декабря 2011. Член партии «Единая Россия».
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