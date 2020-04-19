Коронавирус
РИА НовостиПесков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что существует надежда выйти на следующей неделе пик по числу заболевших коронавирусом в России. Представитель Кремля напомнил, что текущую неделю количество зараженных росло, что означает, что Россия еще не вышла на плато.
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Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
Религия
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста вчера в 17:01
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Павел Прилучный ответил на обвинения в насилии
Прилучный выступил в прямом эфире своего Instagram, заявив, что жену не бил.
Российская газета 08:43
Общество
Охлобыстина заметили на пасхальной службе «для избранных» в Москве
В Москве в ночь на воскресенье, 19 апреля, провели пасхальную службу «для избранных», несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия.
Lenta.ru 06:16
Общество
В Ростове с 23 апреля изменятся пропуска для работающих граждан
В Ростове с 23 апреля изменятся пропуска для работающих граждан.
Дон-ТР 07:18
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Армия и оружие
Пилот МиГ-31 ВКС России снял на видео встречу с истребителем НАТО
Пилот высотного перехватчика МиГ-31 ВКС России поприветствовал летчика за штурвалом истребителя F-16 одной из стран НАТО.
Lenta.ru 07:39
Транспорт
Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости вчера в 03:30
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM 17 апреля в 16:52
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в РФ
Как сообщает ToDay News Ufa источник, вирусологи считают, что количество заболевших коронавирусом в России постепенно будет снижаться и, при благоприятных обстоятельствах, пандемия сойдет на нет к июню.
ToDay News Ufa 08:17
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
Общество
Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски
Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели вчера в 08:25
Общество
В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса
Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее.
Газета.Ru 03:28
Общество
Жители Подмосковья теперь могут оформить цифровой пропуск по СМС
Оформить цифровой пропуск для передвижений жители Подмосковья теперь могут по СМС.
BFM.ru 08:20
Шоу-бизнес
Mash: Заворотнюк идет на поправку
По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
Общество
МЧС советует замачивать овощи для профилактики коронавируса
Овощи и зелень после покупки необходимо замочить в воде и тщательно промыть для профилактики заражения коронавирусом нового типа, рекомендуют специалисты МЧС.
Газета.Ru 03:47
Общество
В Ухане ответили на сообщения об искусственном создании коронавируса
Представитель МИД КНР Чжао Лицзян напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не подтвердила версию об искусственном синтезе коронавируса.
РБК 05:59
Экономика
В ФНБ к концу года останется 7 трлн рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года снизится до 7 трлн рублей, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Газета.Ru 07:48
Общество
Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России
Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
ТАСС вчера в 10:56
Общество
Прилетевших в Екатеринбург из Таиланда отправили в обсерватор
Екатеринбург, 19 апреля 2020, 11:09 — REGNUM Прибывшие спецрейсом из Таиланда в Екатеринбург граждане России отправлены в обсерватор.
REGNUM 04:09
Шоу-бизнес
Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор.
РИА Новости вчера в 12:30
Культура
Скончался писатель Александр Кабаков
News.ru вчера в 17:28
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 17 апреля в 09:30
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
Общество
В Москве заплатят за сдачу устойчивой к коронавирусу плазмы
Власти Москвы заплатят донорам устойчивой к коронавирусу плазмы крови. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы.
Lenta.ru 03:30
Общество
Орешкин оценил последствия пандемии для экономики России
Российская экономика по итогам II квартала 2020 года покажет отрицательную динамику на фоне пандемии коронавирусной инфекции, однако имеет возможности для быстрого восстановления, считает помощник президента России Максим Орешкин.
RT на русском 07:41
Общество
МЧС назвало необходимые при госпитализации вещи и документы
В условиях распространения COVID-19 специалисты МЧС порекомендовали россиянам заранее подготовиться к возможной госпитализации.
Общественное телевидение России 07:38