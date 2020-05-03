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Армия и оружие Лукашенко заявил о более сдержанной реакции Минска на учения НАТО Минск, 3 мая 2020, 14:38 — REGNUM О корректировке планов по реагированию на учения, которые были запланированы НАТО у белорусских границ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 мая в ходе совещания, сообщает БелТА.

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