Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский глава Владимир Путин продолжит работать в условиях ограничительных мер. Соответствующее заявление он сделал в эфире "России 1".

Песков заявил, что Путин продолжит работать в условиях ограничений

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