Транспорт

РИА НовостиРИА НовостиПутин проехал по первому Московскому центральному диаметру

Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.
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Сергей Собянин
По сложившейся традиции. Такой же билет по МЦК и первому МЦД. Конечно, это революционное событие.
— Сергей Собянин, мэр МосквыREGNUM 07:30

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