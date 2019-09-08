Политика

RT на русскомRT на русскомПутин проголосовал на выборах в Мосгордуму

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Московской городской думы, передаёт РИА Новости. Он отдал свой голос в Российской академии наук. Главе государства признался, что лично не знает выбранного им кандидата.
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Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

Вести.Ru03:38

Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

Российская газета03:43

Путин: важно качество, а не количество кандидатов на выборах

Московский Комсомолец03:49

Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

РИА Новости04:18

Путин проголосовал за «незнакомого ему лично кандидата» в Мосгордуму

РБК03:41

Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

ТАСС03:40

Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

RT на русском03:35
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 10:39, Вашингтон
Экономика

В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости 06 сентября в 14:00
Баскетбол

ФИБА отстранила судей, которые работали на игре Франция — Литва

Международная федерация баскетбола отстранила от работы судейскую бригаду, которая обслуживала игру второго группового этапа чемпионата мира между Францией и Литвой (78:75).
Sportbox.RU 05:01
Политика

В ЦИК рассказали о хакерской атаке на его портал накануне выборов

"Все идёт в штатном режиме, атаки они традиционно в единый день голосования есть, но система надежно защищена", - заверил Лопатин.
РИА Новости 09:52
Политика

ЛДПР лидирует на выборах в парламент Хабаровского края

После обработки десятой части протоколов, партия Владимира Жириновского набирает 54%.
Эхо Москвы 09:30
Политика

«Свидетель» по делу MH17 отказался от сделки со следствием

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Гаджеты

Realme выпустит первый доступный смартфон с 90-герцовым экраном

В компании Realme разрабатывают смартфон с 90-герцовым дисплеем, о чем заявил представитель китайской компании.
Astera вчера в 08:29
Политика

К 15 часам явка по электронному голосованию составила 75%

«Явка на 15:00 электронного голосования - 75%», - сообщил Алексей Венедиктов. Сегодня москвичи должны выбрать членов городского парламента.
Информационный центр Правительства Москвы 09:22
Культура

В Апшеронском районе пройдет первый межрегиональный байк-фестиваль

Кубань 24 08:37
Происшествия

На объекте Роскосмоса задержали 14 человек

В результате утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе.
Газета.Ru 09:42
Политика

Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам

Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
Газета.Ru 06:35
Политика

Челябинская область отчиталась перед ЦИК за явку на выборах

URA.Ru 09:40
Происшествия

В Курганской области пожилой мужчина умер на избирательном участке

90-летний мужчина умер на избирательном участке в Курганской области. Трагедия произошла 8 сентября в селе Луговском, пишет «Область 45».
REGNUM 04:25
Политика

Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов

«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
Кино

Главный приз Венецианского кинофестиваля получил «Джокер»

Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился главной награды — «Золотого льва святого Марка» — на Венецианском кинофестивале, сообщает международное жюри фестиваля.
Югополис 00:24
Политика

Экс-командир борта номер один рассказал о питании Путина

Бывший командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ рассказал, как готовят еду для президента Владимира Путина.
РИА Новости 07:10
Происшествия

В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову

В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Единоборства

Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов вышел на первое место по популярности в социальной сети Instagram среди россиян.
Вести.Ru 10:23
Авто

УАЗ показал в Сети неизвестный концепт внедорожника УАЗ-3151

Рождению УАЗ-3151 как самостоятельной модели на базе УАЗ-469 предшествовала масса разных концептов, большинство из которых были сразу забракованы руководством.
Автоновости дня вчера в 08:59
Политика

Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы умер после обхода участков

Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, передаёт РИА Новости.
RT на русском 07:27
Политика

Явка на выборах губернатора Петербурга превысила 16%

78.ru 09:17
Политика

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском вчера в 15:48
Политика

В Забайкалье, Амурской области и Якутии стартовали выборы

Life.ru вчера в 19:52
Происшествия

Утонувший на Кипре ребенок оказался не россиянином

Ранее СМИ Кипра сообщили о смерти трехлетнего ребенка из России. Уточнялось, что он утонул в бассейне виллы, принадлежащей родителям.
Известия 06:18
Политика

Индия внесла аванс за российские комплексы С-400

Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400 в начале октября 2018 года.
Российская газета 10:08
Политика

На выборах губернатора Сахалина лидирует кандидат от власти

Ведомости 06:22
Армия и оружие

В США отложили производство термоядерных бомб B61-12 из-за дефектов

В США отложили на 18 месяцев серийное производство новых термоядерных бомб B61-12 из-за проблем со сроком службы ряда запчастей.
Известия 10:10
Происшествия

На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2

Спасатели обнаружили недалеко от города Дудинка на Таймыре сгоревшие останки частного вертолета Ми-2.
Газета.Ru 06:22
Политика

Гахария стал новым премьером Грузии

Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04
Политика

Украина выразила протест из-за выборов в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за проведения выборов в Крыму. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 07:23
Общество

400 тыс. жителей Канады остались без света из-за урагана «Дориан»

По данным Nova Scotia Power, более 397 тыс. жителей провинции Новая Шотландия остались без электричества из-за приближения урагана «Дориан».
РБК вчера в 20:08
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