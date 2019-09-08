Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Московской городской думы, передаёт РИА Новости. Он отдал свой голос в Российской академии наук. Главе государства признался, что лично не знает выбранного им кандидата.

Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

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