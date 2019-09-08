Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин проголосовал на выборах в Мосгордуму

Президент России Владимир Путин приехал на избирательный участок в Российской академии наук, где проголосовал на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 8 сентября. Российский лидер не впервые выбирает именно этот участок для голосования.
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Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

РИА Новости04:18

Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

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Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

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Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

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