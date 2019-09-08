Политика
Lenta.ruПутин проголосовал на выборах в Мосгордуму
Президент России Владимир Путин приехал на избирательный участок в Российской академии наук, где проголосовал на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 8 сентября. Российский лидер не впервые выбирает именно этот участок для голосования.
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Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе российского лидера.
РИА Новости вчера в 16:02
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний вчера в 02:50
Происшествия
Под Всеволожском таксист подстрелил пассажира из травмата
Во Всеволожском районе Ленобласти правоохранители выясняют обстоятельства, при которых таксист подстрелил пассажира.
Мойка78 04:04
Происшествия
Полиция начала проверку нападения на автобус с наблюдателями в Туве
Полиция начала провекру из-за нападения на автобус, перевозивший журналистов и наблюдателей на границе Тувы и Красноярского края, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:45
Происшествия
На Сахалине загорелась школа с избирательным участком
Российская газета вчера в 22:52
Футбол
Гол Роналду помог Португалии обыграть Сербию в отборе Евро-2020
Сборная Сербии потерпела домашнее поражение от команды Португалии (2:4) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В. Счет в матче на 42-й минуте открыли португальцы — отличился Вилльям Карвалью.
LiveSport.ru вчера в 16:58
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Кино
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер»
Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости.
Новая газета вчера в 14:52
Гаджеты
Новые характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s появились в Сети
Актуальные Новости 00:57
Политика
На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных
Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
РИА Новости вчера в 22:02
Здоровье
Кузбасс будет перенимать опыт Японии в лечении онкологических заболеваний
Глава региона отметил, что Кузбассу важно перенять опыт Японии и применять его в кузбасских больницах.
Газета Кемерова вчера в 22:18
Единоборства
Хабиб победил Порье, первые слова после боя, почему Порье плакал
Нурмагомедов даже пообещал американцу денег с продажи его футболки.
Чемпионат 04:20
Происшествия
В Нью-Йорке вандал с банджо повредил статую быка на Уолл-стрит
В Нью-Йорке мужчина с помощью банджо повредил статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на городскую полицию.
РБК 03:35
Политика
Более 460 тыс. граждан стали «мобильными избирателями»
Более 460 тысяч человек воспользовались системой "мобильный избиратель", чтобы проголосовать на выборах в единый день голосования, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Новые Известия 03:29
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать Цемаха
Нидерланды потребовали от России выдать им свидетеля по делу о крушении Боинга MH17 Владимира Цемаха.
ИА Новороссия вчера в 15:46
Политика
Явка на выборах губернатора Оренбуржья к 10 утра составила 5,16%
Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области в первые часы голосования составила 5,16%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.
РИА Новости 02:48
Шоу-бизнес
Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США
Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.
Телепрограмма 02:42
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Политика
Москалькова предложила новый механизм обмена пленными между Россией и Украиной
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение между Москвой и Киевом, позволяющее на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.
Lenta.ru 02:32
Шоу-бизнес
Киркоров и Панайотов пришли на открытие пироговой лавки Лепса
В минувшую субботу на Мясницкой улице в российской столице открылась первая пироговая лавка, владельцем которой является знаменитый певец Григорий Лепс.
Дни24 00:43
Общество
Подтопленцы в Хабаровском крае едут голосовать на спецтехнике
Жителям подтопленных районов Хабаровского края добираться до избирательных участков помогают спасатели МЧС.
Аргументы недели 04:07
Общество
Командир Airbus A321 Дамир Юсупов станет героем «Вечернего Урганта»
Екатеринбург-ТВ 03:17
Футбол
Скандал на Евро. Французы перепутали гимн Албании, а затем извинились перед армянами
Перед стартом игры сотрудники стадиона "Стад де Франс" в Париже перепутали гимны и по ошибке включили национальный гимн Андорры.
Вести.Ru вчера в 17:45
Финансы
Качество выдачи кредитных карт ухудшается два квартала подряд
Максимальные объемы выдач кредитных карт, традиционно, приходятся на ноябрь - декабрь каждого года, когда, с одной стороны, есть повышенный спрос со стороны потребителей, а с другой - сами банки стараются выполнить годовые бизнес-планы по продаже кредитных продуктов, отмечают специалисты.
Российская газета вчера в 03:00
Авто
Haval стал лидером продаж среди китайских автокомпаний в РФ
Лидером продаж стал Haval с объемом реализации 5849 единиц. Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные китайские автомобили на рынке РФ.
Автоновости дня 00:50
Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети
В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 20:43
Здоровье
Врачи перечислили лечебные свойства чабреца
Многие хозяйки всегда имеют запасы чабреца, который они добавляют в разные блюда.
Дни24 вчера в 14:02
Гаджеты
Huawei может заменить Gmail сервисом ProtonMail
Китайская корпорация Huawei ведет переговоры с швейцарской компанией ProtonMail по установке ее сервиса электронной почты в свои смартфоны, сообщил Bloomberg.
Rambler News Service вчера в 09:15
Происшествия
В Москве пенсионерка заживо сожгла двух человек
В столице полиция задержала 61-летнюю пенсионерку, которую подозревают в жестоком убийстве мужчины и женщины.
Российская газета 03:02