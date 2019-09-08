Политика
ТАССПутин проголосовал на выборах в Мосгордуму
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье утром приехал на избирательный участок в Российской академии наук, чтобы отдать свой голос на выборах в Мосгордуму.
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Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Суть событий 06 сентября в 14:57
Общество
Робот «Федор» захотел папаху, «как у главы Роскосмоса»
Российский человекоподобный робот "Федор", вернувшийся из космоса в субботу ночью, захотел шапку, как у гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
ТАСС 03:37
Экономика
Власти Греции разблокируют приватизацию газовой и нефтяной компаний
Правительство Греции немедленно снимет все препятствия для приватизации газовой компании DEPA, государственной нефтяной компании Hellenic Petroleum S.A. (HELPE) и международного афинского аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на открытии 84-й Международной выставки в Салониках.
ПРАЙМ вчера в 17:11
Происшествия
В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит
Мужчина был задержан в Нью-Йорке за повреждение статуи "Атакующего быка" на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на полицию.
РИА Новости 02:50
Политика
Собянин и Володин проголосовали на выборах в Мосгордуму
РИА Новости 05:07
Политика
Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК вчера в 15:48
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2
РИА Новости 05:01
Происшествия
Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали
Известия вчера в 08:51
Единоборства
Президент UFC опубликовал видео ночного Дагестана после победы Хабиба
Матч ТВ вчера в 21:04
Политика
В Абхазии проходит второй тур выборов президента
Коммерсантъ 01:40
Политика
Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17
Прокуратура Нидерландов выдвинула России требование о выдаче бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы благодаря обмену удерживаемыми лицами, пишет издание Algemeen Dagblad.
Ruposters.ru 04:34
Здоровье
Врачи рассказали о внешних признаках проблем с печенью
Некоторые изменения внешности человека могут свидетельствовать о наличии у него проблем с печенью, утверждают 8 сентября специалисты «Медикфорума».
REGNUM 01:31
Единоборства
Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье
RT на русском вчера в 17:08
Финансы
Какие испытания готовит осень рублю, евро и доллару
Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари": Пережив не самый простой для себя август, нервный и подвижный рубль стал гораздо более взвешенным и устойчивым.
Российская газета вчера в 23:00
Хоккей
Овечкин: ради прикола не хочу возвращаться в КХЛ
Не хочу возвращаться ради прикола.
Вести.Ru 03:53
Единоборства
Емельяненко поздравил Хабиба с победой над Порье
Известный российский борец Александр Емельяненко поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над гражданином США Дастином Порье в турнире UFC, об этом он сообщил 8 сентября на своей странице в социальной сети Instagram.
REGNUM 03:33
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Политика
В Ингушетии избрали нового главу региона
Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично унизила Анастасию Костенко
Анастасия и вовсе ни разу публично не упоминала имя Ольги Бузовой.
Bimru.ru 02:16
Происшествия
В Ленобласти таксист открыл стрельбу по напавшим на него клиентам
Во Всеволожском районе Ленинградской области 24-летний таксист обстрелял двух напавших на него клиентов, один из них оказался в больнице.
Российская газета 05:17
Авто
Hymer показала уникальный дом на колёсах будущего
Немецкая компания Hymer, известная как производитель лучших кемперов в мире, представила новую концептуальную модель VisionVenture на базе Mercedes-Benz Sprinter.
Автоновости дня 01:48
Политика
Работа системы электронного голосования в Москве возобновлена
Система голосования на выборах депутатов в Мосгордуму дала сбой из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней, но через час восстановила работу.
ТАСС 04:48
Политика
Москалькова предложила Москве и Киеву подписать соглашение о закрытии дел
России и Украине следует заключить межгосударственное соглашение, которое позволит на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.
РБК 02:19
Политика
МИД Украины просит усилить давление на Россию из-за выборов в Крыму
Министерство иностранных дел Украины не признает легитимность региональных выборов в Крыму и призывает мировое сообщество усилить политическое и экономическое давление на Россию.
РИА Новости Крым 05:32
Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети
В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 20:43