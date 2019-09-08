Президент РФ Владимир Путин в воскресенье утром приехал на избирательный участок в Российской академии наук, чтобы отдать свой голос на выборах в Мосгордуму.

Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

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