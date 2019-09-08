Политика
RT на русскомПутин проголосовал на выборах в Мосгордуму
Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Московской городской думы, передаёт РИА Новости. Он отдал свой голос в Российской академии наук. Главе государства признался, что лично не знает выбранного им кандидата.
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Политика
В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму.
RT на русском 07:13
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2
Спасатели обнаружили недалеко от города Дудинка на Таймыре сгоревшие останки частного вертолета Ми-2.
Газета.Ru 06:22
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии пожалел о браке с ростовчанкой Оксаной Воеводиной
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о своем браке с уроженкой Ростовской области Оксаной Воеводиной и том, что обстоятельства его личной жизни "повергли народ в смятение".
1rnd.ru вчера в 06:16
Политика
Явка на выборах губернатора Оренбуржья к 10 утра составила 5,16%
Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области в первые часы голосования составила 5,16%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.
РИА Новости 02:48
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично высмеяла беременную Анастасию Костенко
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко После обнародования информации об интересном положении Анастасии многие ждали реакции Ольги Бузовой — бывшей жены Дмитрия Тарасова.
Вокруг ТВ 07:06
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
ИА Грозный-Информ вчера в 16:58
Спорт
Курбанов: завоевали путёвку в квалификацию Олимпиады. Уже неплохо
Всё-таки завоевали путёвку в квалификацию Олимпиады.
Чемпионат 06:58
Происшествия
В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы
Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
REGNUM 05:43
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Эллу Памфилову
Вечерняя Москва вчера в 08:53
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Политика
Нетаньяху рассказал о возможной встрече с Путиным в течение недели
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в течение недели может посетить Россию и встретиться с президентом страны Владимиром Путиным.
Известия 06:34
Политика
Один из кандидатов в Мосгордуму пожаловался на вброс бюллетеней на участке в районе Перова
На избирательном участке 1538 Нижегородского района города Москвы наблюдатели зафиксировали вбросы бюллетеней.
Эхо Москвы 06:30
Политика
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе в эфире программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1» заявила, что любит своих российских поклонников.
Lenta.ru 04:46
Наука
Добровольная пробежка спасла мышей от лишних мутаций в ДНК
Обычная пробежка спасла мышей от очередной мутаций в ДНК, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:54
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Шоу-бизнес
Александр Ревва оценил «назначение» Лободы преемницей Пугачевой
Александр Ревва является давним поклонником Аллы Пугачевой и расстроен тем, что в последнее время певица ведет затворнический образ жизни: – Вообще неправильно, что Алла Борисовна так редко выходит на сцену, – говорит Александр.
Собеседник вчера в 09:09
Политика
Сбор кедровых шишек снизил явку на выборах главы Республики Алтай
Жители Республики Алтай предпочли участию в выборах губернатора и депутатов регионального парламента Республики Алтай сбор кедровых шишек.
Sibnet Новости 07:19
Происшествия
В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит
Мужчина был задержан в Нью-Йорке за повреждение статуи "Атакующего быка" на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на полицию.
РИА Новости 02:50
Теннис
Серена Уильямс проиграла канадке Андрееску в финале US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 18:01
Политика
Явка на выборах мэра Новосибирска к полудню не дотянула даже до 6%
Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка на выборах мэра Новосибирска на 10:00 (время местное) составляла 1,65% (в 2014 году — 2.50%).
REGNUM 01:35
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился
Общественное телевидение России вчера в 07:23
Политика
Единый день голосования проходит в России
В России проходит единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.
Интерфакс вчера в 17:05
Политика
Явка на выборах губернатора Петербурга на 12:00 составила 6,61%
Интерфакс - Россия 06:26
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12