Политика
BFM.ruПутин проголосовал по поправкам в конституцию в Москве
Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции РФ на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы, где он традиционно голосует на выборах, пишет РИА Новости. Глава государства как обычно был без маски и перчаток.
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Здоровье
Эксперт: новый коронавирус вскоре может стать обычной сезонной простудой
По словам эксперта, по некоторым данным, коронавирусная инфекция мутирует медленнее, чем другие РНК-вирусы.
Будущее России. Национальные проекты 06:56
Общество
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
Коммерсантъ Екатеринбург 06:51
Игры
Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered
Моя Москва.онлайн 06:01
Общество
Дистанционное обучение 1 сентября стартует в 14 регионах
26 июня Минпросвещения опубликовало постановление правительства, в котором сказано, что в ряде регионов с 1 сентября планируется запустить эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды в школах и колледжах.
News.ru 06:07
Политика
Возле посольства в Киеве сожгли российский флаг
Неизвестный мужчина сжег российский флаг возле посольства России в Киеве.
Lenta.ru 07:01
Политика
Путин примет участие в заседании рабочей группы по поправкам 3 июля
Заседание рабочей группы по обсуждению поправок к Конституции России пройдет с участием президента Владимира Путина в пятницу, 3 июля.
ПолитРоссия 06:47
Политика
Явка на голосовании по Конституции превысила 57,4%
Явка на общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию России по состоянию на 12.00 мск составила 57,43%.
Взгляд.ру 06:10
Технологии
Discord перестанет быть платформой только для геймеров
Игромания.ру вчера в 13:47
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости вчера в 10:29
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала подо Ржевом
Президент России Владимир Путин передал записку ветерану Великой Отечественной войны Николаю Черных во время торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
Газета.Ru вчера в 12:40
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости вчера в 05:57
Футбол
Геркус: «У „Спартака“ может быть большое будущее»
Футбольный функционер Илья Геркус похвалил игроков московского «Спартака» после вчерашнего поражения в дерби от ЦСКА со счетом 0:2. По его мнению, у «красно-белых» очевиден прогресс в игре под руководством немецкого наставника Доменико Тедеско.
Евро-футбол.ру 06:34
Авто
Kia представила седан Kia K5 нового поколения для рынка США
Новая KIA K5, ныне известная в России под именем Optima, вышла на североамериканский рынок.
Автоновости дня 06:32
Шоу-бизнес
Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти
Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 69 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда.
Вести.Ru 06:55
Политика
Кремль объяснил голосование Путина без маски и перчаток
Президент России Владимир Путин был на избирательном участке без медицинской маски и перчаток вовсе не потому, что пренебрегает мерами безопасности во время эпидемии.
РБК 06:29
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
Футбол
РФС сообщил о новых случаях заражения коронавирусом в «Оренбурге»
РПЛ сообщила о десяти подтвержденных случаях заражения коронавирусом в команде.
Bookmaker-ratings.ru 06:36
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
Спасатели рекомендуют по возможности отказаться от поездок на авто.
РИА Новости 06:35
Политика
Депутат Рады рассказал о предательстве Украины сторонниками Зеленского
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал партию сторонников Владимира Зеленского "Слуга народа" и обвинил ее членов в предательстве.
РИА Новости вчера в 21:39
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
Армия и оружие
Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом
В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия 06:15
Политика
Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований
Экс-президент Украины и депутат Верховной рады Петр Порошенко не явился во вторник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
ТАСС вчера в 04:09
Технологии
NVIDIA отрицает занижение выручки от продаж видеокарт майнерам
Сторона обвинения строит свои доводы преимущественно на данных исследования Prysm Group, которое приписывает NVIDIA выручку в размере $1,126 млрд от реализации игровых видеокарт майнерам.
3DNews 03:37
Транспорт
Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей
Главными причинами смертности остаются нарушения ПДД водителями транспортных средств, что привело к гибели практически 85 процентов участников дорожных аварий.
Российская газета 05:13
Здоровье
Коронавирус: последние новости 30 июня. В школах с 1 сентября введут новые правила, COVID приведет к бесплодию у мужчин
За все время от коронавируса скончались 509 587 пациентов (+1 682). Лидером по числу заражений по-прежнему остаются США (2 683 902).
URA.Ru вчера в 12:00
Общество
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Общество
В Москве на Красной площади сегодня были задержаны участники акции «2036»
Как сообщает телеканал Дождь, в этом участвовали 8 человек, среди них участники группы Pussy Riot и муниципальные депутаты.
Эхо Москвы 07:05
Происшествия
На Кубани подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом
Краснодар, 1 июля 2020, 10:52 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Краснодарского края за минувшие сутки, об этом 1 июля сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:52
Экономика
Посол РБ заявил о планах Минска добиваться компенсации за налоговый маневр
Белоруссия не снимает с повестки дня вопроса о компенсации от России за налоговый маневр, поскольку считает эту меру противоречащей ранним интеграционным соглашениям.
Известия 06:10