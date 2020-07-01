Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции РФ на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы, где он традиционно голосует на выборах, пишет РИА Новости. Глава государства как обычно был без маски и перчаток.

Путин проголосовал по поправкам в конституцию в Москве

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