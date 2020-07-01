Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции РФ на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы, где он традиционно голосует на выборах, пишет РИА Новости. Глава государства как обычно был без маски и перчаток.

Путин проголосовал по поправкам в конституцию в Москве

Культура Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет. 555

Кино Nickelodeon снимет новую версию «Черепашек-ниндзя» Студия Nickelodeon Animation совместно с Paramount перезапустят популярный мультсериал и представят полнометражный анимационный фильм про черепашек-ниндзя. 4

Хоккей КХЛ рассчитывает начать сезон со зрителями на трибунах Президент КХЛ Алексей Морозов выразил надежду, что новый сезон стартует со зрителями на трибунах.

Здоровье Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры. 4

Происшествия Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. 617

Авто Россияне стали активнее покупать машины За первый месяц текущего лета автодилеры вышли на уровень продаж июня прошлого года. 135

Общество В РПЦ указали на антихристианский характер движения Black Lives Matter Движение Black Lives Matter в США, Великобритании и некоторых других странах все больше приобретает антихристианский и антицивилизационный характер.

Политика Путин обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам Сегодня, 30 июня, в предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. 7,1K

Политика Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе. 138