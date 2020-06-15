Коронавирус
Вести.RuПутин: программу новой льготной ипотеки доработают при необходимости
Введенная во время пандемии программа ипотечного кредитования под 6,5% годовых будет доработана при необходимости после оценки ее эффективности, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник в ходе совещания по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Читать в источнике
Оценить62
Подробнее о событии
Показать все источники
Программист из Петербурга рассказал Владимиру Путину, как купил квартиру с помощью льготной ипотеки
Петербургский дневник09:41
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 13:22, Ашберн
Политика
В МИД прокомментировали претензии США к приговору Уилану
Ранее 15 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Уилану и требует его немедленно освободить.
Известия 11:26
Происшествия
Расстрелявший российских полицейских прохожий оказался жив
Мужчина, открывший стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, оказался жив.
Lenta.ru 12:21
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на $2 млрд
Семь частных турецких компаний, которые взяли на себя обязательство покупать большие объемы газа у «Газпрома» по долгосрочным контрактам take-or-pay (бери или плати), задолжали российской компании порядка $2 млрд.
РБК 13:07
Общество
Оценка граждан является мерой эффективности помощи государства — Путин
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня заявил президент Владимир Путин на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
REGNUM 08:27
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой
Коммерсантъ 12:13
Происшествия
ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Lenta.ru 07:56
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
BFM.ru вчера в 07:40
Политика
Вучич в разговоре с Путиным подтвердил свое участие в параде Победы
Президент Сербии Александр Вучич подтвердил свое участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 13:08
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости 11:34
Здоровье
В Самарской области количество случаев пневмонии выросло на 24%
Каждый второй заболевший коронавирусной инфекцией в Самарской области уже выздоровел и выписан из лечебного учреждения.
ГТРК Самара 08:34
Общество
Польша открыла границу для отдельных категорий россиян
По данным Варминско-Мазурского пограничного управления, несколько категорий граждан РФ смогут пересекать границу в Безледах и Гжехотках.
News.ru 10:20
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Экономика
Банки нашли способ навязать россиянам кредиты
Крупные российские банки на фоне восстановления рынка кредитов на товары в магазинах (POS-кредиты) нашли способ навязывать заемщиками кредитные карты.
Lenta.ru 12:35
Здоровье
Начинается отмена ограничительного режима в Архангельской области
Решение о постепенном снятии ограничений приняли на очередном заседании областного оперативного штаба, прошедшем под председательством врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.
Новости Дня 13:15
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Гаджеты
Майское обновление Windows 10 (2004) доставляет проблемы пользователям Google Chrome
Майское обновление Windows 10 (версия 2004), которое было выпущено в конце прошлого месяца, приносит не только новые функции и улучшения, но и разного рода проблемы.
3DNews 13:10
Происшествия
Пассажиры засняли последствия столкновения самолетов в Пулково
РЕН ТВ вчера в 07:52
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Здоровье
Новосибирск улучшил показатели по заболеваемости коронавирусом
По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), в рейтинге СФО на 15 июня по числу заболевших коронавирусом на 100 тыс. человек Новосибирская область улучшила свои показатели.
Новая Сибирь 13:03
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
Шоу-бизнес
Уругвайская певица Наталия Орейро хочет стать гражданкой России
Москва, 15 июня 2020, 13:58 — REGNUM Популярная во всем мире уругвайская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России.
REGNUM 06:58
Армия и оружие
В ДНР отменили режим полной боеготовности
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отменил введенный ранее режим полной боеготовности.
Lenta.ru вчера в 11:16
Здоровье
В Пермском крае поэтапно возобновят плановые приемы в поликлиниках
Сегодня, 15 июня, на заседании Оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Пермском крае Оксана Мелехова, министр здравоохранения, доложила о поэтапном снятии ограничений в оказании медицинской помощи в условиях эпидемического распространения COVID-19.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 08:02
Общество
Нижегородские пенсионеры столпились на улице у офиса «Ситикард»
В ближайшее время проблема с очередями у пунктов обслуживания «Ситикард» должна быть решена.
ННТВ 10:27
Политика
Евросоюз и США объединяются против Китая
Евросоюз и США объединяются против Китая Страны ЕС могут разругаться из-за отношения к политике КНР.
Экспресс газета 13:10