Коронавирус
Вести.RuПутин: программу новой льготной ипотеки доработают при необходимости
Введенная во время пандемии программа ипотечного кредитования под 6,5% годовых будет доработана при необходимости после оценки ее эффективности, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник в ходе совещания по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
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Программист из Петербурга рассказал Владимиру Путину, как купил квартиру с помощью льготной ипотеки
Петербургский дневник09:41
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В Москве полицейские пострадали при стрельбе на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба, пострадали два сотрудника полиции, сообщил РБК источник в столичном ГУ МВД.
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Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
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Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 13 июня в 10:30
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В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня
В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня.
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Депутаты увеличивают бюджет саратовского ТФОМС
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Мосгорсуд в понедельник вынес приговор по самому громкому за последнее время процессу, уж для посольства США в России точно: бывший американский морпех Пол Уилан получил 16 лет колонии по обвинению в шпионаже.
РИА Новости 07:38
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Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
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Газета.Ru 08:40
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В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня
Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня.
ТАСС 05:26
Авто
Российских водителей ждет три нововведения с 1 июля
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 13 июня в 02:50
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Marvel наметила перезапуск Железного человека
Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com вчера в 11:24
Происшествия
В Волгограде подросток со взрывчаткой планировал нападение на школу
ФСБ предотвратила нападение на школу в Волгограде, планировавший его подросток 2005 года рождения задержан, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Интерфакс 04:06
Политика
В МИД оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
Заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко заявил, что предоставление украинской стороне статуса партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями – это политический сигнал «партии войны» в Киеве, который, помимо прочего, свидетельствует о незаинтересованности НАТО в разрешении вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, в Донбассе.
Журналистская правда 06:04
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Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Политика
Путин попросил донастроить меры по поддержке россиян
"Прошу правительство обстоятельно все это проработать, и если действительно сбой происходит какой-то, донастроить, скорректировать уже принятые решения, учесть опыт их реализации при разработке новых шагов по поддержке граждан и экономики, а они, думаю, будут необходимы", - сказал президент на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.
РИА Новости 09:44
Наука
Ученые получили снимок одиночного атома
Новосибирские эксперты в рамках недавней исследовательской работы смогли получить фотографию одиночного атома рубидия, который попал в оптическую ловушку.
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Футбол
«Химки» подали документы на лицензирование в РПЛ и ФНЛ
«Химки» подали документы на лицензирование в РФС, сообщает «РБ-Спорт». Документы поданы на лицензирование и для РПЛ, и для ФНЛ.
Sports.ru 08:06
Общество
Племянница Трампа раскроет его налоговые схемы
Племянница американского президента Дональда Трампа Мэри опубликует книгу, в которой раскроет информацию о налогах своего дяди.
Lenta.ru вчера в 22:08
Энергетика
Польская PGNIG ждет от «Газпрома» назначенные судом $1,5 млрд
Польская PGNIG подписала дополнительное соглашение по транзиту газа по газопроводу Ямал—Европа с «Газпромом», сообщила компания.
Коммерсантъ 08:33
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
Общество
Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений
Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге, что по прошествии недели после снятия ряда ограничений в Москве продолжается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а риск был оправданным.
РИА Новости 04:52
Армия и оружие
США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Телеканал «Звезда» показал сюжет о погружении российского беспилотного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, в котором представители центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Фонда перспективных исследований рассказали, что за погружением пытались следить крейсер и разведывательные самолеты США.
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Житель Самары воровал деньги с банковских карт керчан
Крымские полицейские задержали мошенника, который воровал деньги с банковских карт жителей Керчи.
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Общество
В Калининграде число случаев COVID-19 на заводе «Факел» выросло до 82
Количество заболевших сотрудников на калининградском заводе "Факел" (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), где был выявлен очаг коронавируса, выросло до 82, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 09:36
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
Экономика
В России утверждена программа развития угольной промышленности
В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
BFM.ru вчера в 07:30