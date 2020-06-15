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ИнтерфаксИнтерфаксПутин предложил донастроить программу льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля и действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года.
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Путин: программу новой льготной ипотеки доработают при необходимости

Вести.Ru09:26

Путин: аренда жилья должна подешеветь благодаря льготной ипотеке

РИА Новости10:05

Путин рассчитывает, что ставка аренды жилья будет снижаться вслед за ипотекой

ТАСС10:02

Путин: цена аренды жилья в России должна снизиться

Комсомольская правда11:21

Путин предложил донастроить программу льготной ипотеки

Интерфакс09:02

Путин допустил донастройку программы льготной ипотеки

News.ru08:56

Программист из Петербурга рассказал Владимиру Путину, как купил квартиру с помощью льготной ипотеки

Петербургский дневник09:41
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
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