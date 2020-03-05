Политика

РБКРБКПутин проинформировал Асада о договоренностях с Эрдоганом по Идлибу

В ходе разговора с сирийским коллегой Путин указал, что реализация договоренностей с Эрдоганом позволит стабилизировать обстановку в Идлибе. Асад, как отмечает Кремль, высоко оценил итоги переговоров.
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с чего всё началось
«Владимир Путин проинформировал Башара Асада о договорённостях, достигнутых в ходе состоявшейся 5 марта российско-турецкой встречи на высшем уровне», — говорится в сообщении
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RT на русскомвчера в 12:54

Подробнее о событии

Асад доволен соглашением Путина и Эрдогана по Идлибу

Коммерсантъвчера в 20:44

Асад доволен результатами переговоров Путина и Эрдогана

ТАССвчера в 14:24

Путин рассказал Асаду о договорённостях с Эрдоганом

REGNUMвчера в 12:59

Путин проинформировал Асада о договоренностях с Эрдоганом по Идлибу

РБКвчера в 13:04

Путин рассказал Асаду о результатах встречи с Эрдоганом

Известиявчера в 12:48

Путин провел телефонный разговор с Асадом

РИА Новостивчера в 13:19

Путин расскажет Асаду о переговорах с Эрдоганом

Российская газета05 марта в 13:50
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Хоккей

«Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» в матче плей-офф КХЛ

Известия вчера в 17:11
Общество

Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет

Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.
Вести.Ru вчера в 02:48
Космос

Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Dragon

Ракетe-носитель Falcon 9 запустили во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, передает NASA.
Газета.Ru 00:25
Футбол

Гатти: «Месси должен играть лучше. Он ходит пешком по полю»

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти в интервью El Chiringuito вновь подверг критике своего соотечественника, капитана "Барселоны" Лионеля Месси.
Soccer.ru вчера в 18:07
Общество

В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету

Если коронавирус исчезнет летом, то это станет подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не стоит, такую точку зрения выразил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости вчера в 19:48
Политика

Украинский премьер объяснил свои слова о поставках воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Парламентская газета вчера в 01:17
Футбол

Игра между «Страсбургом» и «ПСЖ» перенесена из-за коронавируса

Матч 28-го тура чемпионата Франции по футболу между "Страсбургом" и столичным "Пари Сен-Жермен" перенесена из-за вспышки коронавируса.
Газета.Ru вчера в 16:48
Общество

Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким

Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
РИА Новости вчера в 19:40
Общество

В России изменили процедуру прохождения техосмотра

Ранее предполагалось, что каждую машину будут фотографировать трижды - до, во время и после техосмотра, причем на изображениях должны быть хорошо различимы модель, цвет кузова и номер конкретного автомобиля.
Вести.Ru вчера в 08:01
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

В Москве найдены мёртвыми украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора.
RT на русском вчера в 10:59
Политика

Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе

"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
РИА Новости вчера в 17:40
Финансы

Эксперты дали прогноз о среднем курсе рубля

В 2020 году Донец и Мелащенко ожидают среднего курса 65 рублей за доллар при средней цене нефти марки Brent $60 за баррель.
RT на русском 05 марта в 05:00
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru 05 марта в 22:07
Энергетика

Россия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти

По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.
Капитал страны вчера в 14:41
Футбол

«Милан» может заплатить € 60 млн за защитника «Лейпцига» Упамекано

Итальянский «Милан» намерен подписать контракт с французским защитником «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано. Клуб может заплатить за него € 60 млн.
Чемпионат вчера в 22:36
Футбол

В Парагвае выдали ордер на арест Роналдиньо

РИА Новости вчера в 20:48
Армия и оружие

Украинский эксперт предложил усилить ВМС списанными кораблями из США

Списанные военные корабли из США являются единственным средством усиления ВМС Украины, которое позволит изменить баланс сил на Черном море.
РИА Новости вчера в 20:29
Политика

Штаб Трампа подал в суд на CNN за клевету о связях с Россией

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал в суд на телекомпанию CNN за публикацию «ложных и клеветнических» сообщений о том, что Трамп добивался помощи России в выборах 2020 года, передает телеканал Fox News со ссылкой на исковое заявление.
РБК вчера в 18:22
Политика

Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран.
Ведомости 05 марта в 13:08
Космос

Ученые России и Белоруссии готовят новую программу сотрудничества

Белорусские и российские ученые разработают новую научно-техническую программу Союзного государства «Ресурс-СГ», заявил директор Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Белоруссии Олег Пенязьков 6 марта, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.
Красная весна вчера в 14:51
Политика

Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым

В "представительстве" Зеленского утверждают, что, хотя Украина и должна защищать интересы "своих граждан", поставки воды в Крым приведут к "ослаблению давления" на Россию.
РИА Новости вчера в 23:10
Политика

Крашенинников объяснил отказ от поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил, почему поправку в Конституцию РФ, запрещающую чиновникам иметь зарубежную недвижимость, решили исключить.
Вести.Ru вчера в 10:09
Космос

NASA опубликовало панораму поверхности Марса в сверхвысоком разрешении

Фото с сайта nasa.gov Разрешение одной из присланных панорам составляет 1,8 миллиарда пикселей, а второй - 650 миллионов пикселей.
KM.ru 05 марта в 05:54
Армия и оружие

Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США

Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
REGNUM 05 марта в 07:06
Происшествия

В Швеции совершено покушение на чеченского блогера

На видео, которое, как утверждает чеченский блогер, он снял сразу после схватки, Абдурахманов демонстрирует молоток, с которым на него напали, и задает вопросы лежащему в крови нападавшему.
REGNUM 04 марта в 02:44
Политика

Россия не может обжаловать отказ Нидерландов выдать материалы по MH17

В Генеральной прокуратуре заявили, что Россия не может обжаловать отказ Нидерландов передать Москве материалы уголовного дела в отношении россиян, подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17.
РИА Новости вчера в 09:21
Общество

В Москве выздоровел первый больной коронавирусом

Первый заболевший коронавирусной инфекцией в Москве выздоровел, в ближайшие дни он будет выписан, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости вчера в 11:43
Хоккей

«Сибирь» трижды обыграла «Автомобилист» в плей-офф

Хоккейная «Сибирь» в третьем матче четвертьфинала Восточной конференции в пятницу, 6 марта, на своём льду обыграла уральский «Автомобилист» в овертайме со счетом 4:3. Три шайбы гостям забросил на 8-й, 12-й и 46-й минутах Пуустинен.
Новосибирские новости 00:19
Происшествия

В Петербурге более 60 человек проверяют на коронавирус

В Санкт-Петербурге госпитализированы 64 человека. Об этом сообщил городской комитет по здравоохранению, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 03:44
Гаджеты

Motorola представила смартфон Moto G8

ITZine.ru 05 марта в 23:30
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