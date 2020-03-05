с чего всё началось

В ходе разговора с сирийским коллегой Путин указал, что реализация договоренностей с Эрдоганом позволит стабилизировать обстановку в Идлибе. Асад, как отмечает Кремль, высоко оценил итоги переговоров.

Путин проинформировал Асада о договоренностях с Эрдоганом по Идлибу

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Общество В России изменили процедуру прохождения техосмотра Ранее предполагалось, что каждую машину будут фотографировать трижды - до, во время и после техосмотра, причем на изображениях должны быть хорошо различимы модель, цвет кузова и номер конкретного автомобиля.

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