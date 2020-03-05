Политика

РБКРБКПутин проинформировал Асада о договоренностях с Эрдоганом по Идлибу

В ходе разговора с сирийским коллегой Путин указал, что реализация договоренностей с Эрдоганом позволит стабилизировать обстановку в Идлибе. Асад, как отмечает Кремль, высоко оценил итоги переговоров.
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«Владимир Путин проинформировал Башара Асада о договорённостях, достигнутых в ходе состоявшейся 5 марта российско-турецкой встречи на высшем уровне», — говорится в сообщении
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Путин проинформировал Асада о договоренностях с Эрдоганом по Идлибу

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Путин обсудил с Асадом итоги встречи с Эрдоганом

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Путин расскажет Асаду о переговорах с Эрдоганом

Российская газетавчера в 13:50
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Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ запланировано на 22 апреля.
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Количество погибших при нападении в Кабуле достигло 29 человек

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REGNUM 10:33
Происшествия

В Химках загорелось здание школы бокса

В подмосковных Химках вечером 6 марта произошел пожар в трехэтажном здании на ул. Репина, 6. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по региону.
РБК 14:44
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Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 12:34
Политика

Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
Ведомости 14:10
Общество

Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета

Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Известия 14:49
Энергетика

Цена на Brent упала ниже $48 за баррель

Падение цен на майские нефтяные фьючерсы продолжили сегодня падение на лондонской бирже ICE – на данный момент трейдеры продают их кризисном уровне июля 2017 года.
Вестник Кавказа 06:14
Политика

Путин оценил возможность возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:17
Политика

Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж

Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
РИА Новости 08:32
Политика

Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе

RT на русском вчера в 16:17
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На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов

На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
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Мозалёв стал чемпионом мира среди юниоров, Гуменник завоевал бронзу

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Авто

Простоявшую в гараже 32 года «Волгу» продают за миллион рублей

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Оператор предупредил о риске оставить Киев без газа

Столица Украины может полностью остаться без газа из-за того, что компания «Киевгаз» не подписала договор на транспортировку топлива с ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ).
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«Спартак» одержал волевую победу над «Динамо», уступая 0:3

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Реакция СМИ Турции на ситуацию вокруг Идлиба

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ИноСМИ 04 марта в 13:00
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