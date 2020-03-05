Политика
РБКПутин проинформировал Асада о договоренностях с Эрдоганом по Идлибу
В ходе разговора с сирийским коллегой Путин указал, что реализация договоренностей с Эрдоганом позволит стабилизировать обстановку в Идлибе. Асад, как отмечает Кремль, высоко оценил итоги переговоров.
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с чего всё началось
«Владимир Путин проинформировал Башара Асада о договорённостях, достигнутых в ходе состоявшейся 5 марта российско-турецкой встречи на высшем уровне», — говорится в сообщении.RT на русском12:54
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Общество
У бизнесмена Олега Тинькова диагностировали рак
Российский бизнесмен Олег Тиньков, являющийся основателем «Тинькофф-банка», признался в том, что в октябре 2019 года врачи поставили ему диагноз «острая форма лейкемии».
Культура
Из Booking Machine ушли Markul, Thomas Mraz, Jeembo и Tveth
Markul, Thomas Mraz, Jeembo и Tveth покинули Booking Machine — у них закончился контракт с объединением.
Общество
В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом
Политика
Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ запланировано на 22 апреля.
Происшествия
Количество погибших при нападении в Кабуле достигло 29 человек
Число жертв нападения в Кабуле на мероприятие с участием премьер-министра Афганистана Абдуллы Абдуллы, увеличилось до 29 погибших, сообщает 6 марта телеканал Tolo News со ссылкой на МВД страны.
Происшествия
В Химках загорелось здание школы бокса
В подмосковных Химках вечером 6 марта произошел пожар в трехэтажном здании на ул. Репина, 6. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по региону.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Политика
Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса
С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Энергетика
Цена на Brent упала ниже $48 за баррель
Падение цен на майские нефтяные фьючерсы продолжили сегодня падение на лондонской бирже ICE – на данный момент трейдеры продают их кризисном уровне июля 2017 года.
Политика
Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Политика
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
Политика
Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе
Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
Авто
Простоявшую в гараже 32 года «Волгу» продают за миллион рублей
Автомобиль «Волга», который, по информации от автора объявления, выпущен в конце 80-х годов прошлого столетия, продается в Челябинске.
Шоу-бизнес
Кэти Перри ждет первенца от Орландо Блума
В 2018 году пара объявила о помолке. У Орландо Блума уже есть сын от модели Миранды Керр. Для Перри ребенок будет первенцем.
Политика
Новый премьер Украины отказался от своих слов о поставке воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поспешил отказаться от своих слов о возобновлении подачи воды в Крым.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Авто
Объявлены цены на кроссовер Mercedes-Benz GLB для России
Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz объявил стоимость нового семиместного кроссовера Mercedes-Benz GLB.
Армия и оружие
К линии фронта в Донбассе переброшена группировка террористов-исламистов
К киевским боевикам на линию фронта с Луганской Народной Республикой прибыло подкрепление из рядов террористических группировок Ближнего Востока.
Происшествия
Grand Princess вернется в США после смерти пассажира от коронавируса
Круизный лайнер Grand Princess прервал тур и был перенаправлен в Калифорнию после сообщения о смерти одного из бывших пассажиров от коронавируса, сообщается на сайте компании Princess Cruises.
Общество
Оператор предупредил о риске оставить Киев без газа
Столица Украины может полностью остаться без газа из-за того, что компания «Киевгаз» не подписала договор на транспортировку топлива с ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ).
Хоккей
«Спартак» одержал волевую победу над «Динамо», уступая 0:3
"Спартак" сумел одержать первую победу в серии против "Динамо" в плей-офф Кубка Гагарина.
Общество
Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю
Армия и оружие
ПВО Сирии пыталась сбить турецкий истребитель F-16
Как сообщает издание Al Masdar News, сирийские военные выпустили ракеты в турецкий самолет, однако пилотам удалось уклониться и вернуться в воздушное пространство Турции.
Армия и оружие
Реакция СМИ Турции на ситуацию вокруг Идлиба
Саммит президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 5 марта станет решающей вехой не только с точки зрения ситуации в Идлибе, но и для турецко-российских отношений, убежден автор Yeni Akit.