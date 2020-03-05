с чего всё началось

В ходе разговора с сирийским коллегой Путин указал, что реализация договоренностей с Эрдоганом позволит стабилизировать обстановку в Идлибе. Асад, как отмечает Кремль, высоко оценил итоги переговоров.

Путин проинформировал Асада о договоренностях с Эрдоганом по Идлибу

Общество У бизнесмена Олега Тинькова диагностировали рак Российский бизнесмен Олег Тиньков, являющийся основателем «Тинькофф-банка», признался в том, что в октябре 2019 года врачи поставили ему диагноз «острая форма лейкемии».

Происшествия Количество погибших при нападении в Кабуле достигло 29 человек Число жертв нападения в Кабуле на мероприятие с участием премьер-министра Афганистана Абдуллы Абдуллы, увеличилось до 29 погибших, сообщает 6 марта телеканал Tolo News со ссылкой на МВД страны.

Происшествия В Химках загорелось здание школы бокса В подмосковных Химках вечером 6 марта произошел пожар в трехэтажном здании на ул. Репина, 6. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по региону.

Политика Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.

Политика Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.

Общество Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.

Энергетика Цена на Brent упала ниже $48 за баррель Падение цен на майские нефтяные фьючерсы продолжили сегодня падение на лондонской бирже ICE – на данный момент трейдеры продают их кризисном уровне июля 2017 года.

Политика Путин оценил возможность возглавить Госсовет Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".

Политика Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.

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Происшествия Grand Princess вернется в США после смерти пассажира от коронавируса Круизный лайнер Grand Princess прервал тур и был перенаправлен в Калифорнию после сообщения о смерти одного из бывших пассажиров от коронавируса, сообщается на сайте компании Princess Cruises.

Общество Оператор предупредил о риске оставить Киев без газа Столица Украины может полностью остаться без газа из-за того, что компания «Киевгаз» не подписала договор на транспортировку топлива с ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ).

Армия и оружие ПВО Сирии пыталась сбить турецкий истребитель F-16 Как сообщает издание Al Masdar News, сирийские военные выпустили ракеты в турецкий самолет, однако пилотам удалось уклониться и вернуться в воздушное пространство Турции.