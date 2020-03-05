Политика
Национальная служба новостейПутин проинформировал Асада об итогах переговоров с Эрдоганом
Президент РФ Владимир Путин проинформировал Башара Асада об итогах российско-турецких переговоров по Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Разговор президентов состоялся по телефону.
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«Владимир Путин проинформировал Башара Асада о договорённостях, достигнутых в ходе состоявшейся 5 марта российско-турецкой встречи на высшем уровне», — говорится в сообщении.RT на русском12:54
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Хоккей
Ковальчук забросил дебютную шайбу за «Вашингтон»
Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Илья Ковальчук забросил первую шайбу после перехода в клуб из столицы США.
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Эксперты составили рейтинг самых сытых и голодных регионов России
После скрупулезных расчетов эксперты составили собственную и здоровую потребительскую корзину для населения и определили ее стоимость в каждом регионе.
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым с 7 марта вводится временный запрет на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из Ирана для обучения и работы в нашей стране, в частных, туристических и транзитных целях.
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В Турции снижают цены для туристов
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Энергетика
Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК
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В Раде озвучили новый план «борьбы» за Крым и Донбасс
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Общество
В ВОЗ опровергли надежды на исчезновение коронавируса к лету
Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус перестанет распространяться, сообщил в пятницу, 6 марта, исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Авто
Простоявшую в гараже 32 года «Волгу» продают за миллион рублей
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Общество
Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса
В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
Происшествия
Пожар произошел жилом доме по улице Дзержинского в Якутске
Пожарные эвакуировали 12 человек из жилого дома по улице Дзержинского в столице республики, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
Наука
Кофеин не стимулирует креативность
Первое требуется для поиска решения проблемы, а второе – для генерации идей. Кофеин влияет только на конвергентное мышление.
Происшествия
Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении
Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.
Футбол
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Согласно официальному заявлению Профессиональной футбольной лиги Гвинеи, девять игроков команды погибли в ДТП, а среди них – двоюродный брат полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта, Альмами.
Общество
В России зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса
В России за сутки зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Авто
Названа дата, когда водителей начнут штрафовать за техосмотр
В разгар лета автовладельцы начнут получать "письма счастья" с камер фото- и видеофиксации за отсутствие диагностических карт.
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Футбол
Одноклубник Головина дисквалифицировали на полгода за толчок судьи
Все произошло в ходе матча против «Нима» в рамках 22-го тура Лиги 1. На 32-й минуте Мартинш толкнул судью после того, как был удален его одноклубник Тьемуэ Бакайоко.
Общество
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Марина Лазебная, министр соцполитики много говорит об индексации пенсий.
Общество
Систему оплаты больничных листов и декретных отпусков изменят в России
Кардинальную реформу системы оплаты больничных, декретных и очередных отпусков готовят в России, сообщает газета «Известия».
Общество
ФБР запустило рекламу в Facebook на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого.
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Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Общество
Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю
Спорт
Разработчики Mortal Kombat 11 показали тизер Спауна
Генеральный директор NetherRealm Эд Бун опубликовал небольшой тизер Спауна в Mortal Kombat 11 в твиттере.
Футбол
Игра между «Страсбургом» и «ПСЖ» перенесена из-за коронавируса
Матч 28-го тура чемпионата Франции по футболу между "Страсбургом" и столичным "Пари Сен-Жермен" перенесена из-за вспышки коронавируса.
Хоккей
«Спартак» обыграл «Динамо» в матче плей-офф КХЛ
В матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» одержал победу над «Динамо».