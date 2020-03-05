с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин проинформировал Башара Асада об итогах российско-турецких переговоров по Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Разговор президентов состоялся по телефону.

Путин проинформировал Асада об итогах переговоров с Эрдоганом

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