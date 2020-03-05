Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейПутин проинформировал Асада об итогах переговоров с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин проинформировал Башара Асада об итогах российско-турецких переговоров по Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Разговор президентов состоялся по телефону.
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«Владимир Путин проинформировал Башара Асада о договорённостях, достигнутых в ходе состоявшейся 5 марта российско-турецкой встречи на высшем уровне», — говорится в сообщении
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Космонавт Борисенко может полететь на МКС на новом корабле США

RT на русском вчера в 20:00
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Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

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Lenta.ru 03 марта в 21:19
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Путин ответил шуткой на фразу о его «большом доме»

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Решающий гол в дополнительное время забил Шашков. Следующий матч серии пройдет в Новосибирске 8 марта. Счет в серии: 3:0 в пользу «Сибири».
ГЛАС.RU 10:32
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Apple предупредила о нехватке iPhone для замены

В связи со вспышкой коронавируса, многие предприятия по выпуску комплектующих и готовой продукции находились или находятся в простое, что провоцирует сбои в поставках.
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На Украине призвали бойкотировать Евровидение из-за группы Little Big

Владимир Остапчук, украинский телевизионный ведущий, считает, что группа Go_A не должна ехать на Евровидении, хотя группа планирует представлять страну на международном музыкальном конкурсе.
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«Наполи» хочет приобрести Азмуна

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Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ в Нове-Место

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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
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У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус

РИА Новости 18:25
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Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне

Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась в неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
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Общество

«Евровидение-2020» оказалось под угрозой отмены из-за коронавируса

Главный песенный конкурс Европы в этом году может не состояться. Мероприятие под угрозой срыва, а виной всему коронавирус.
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Красноярская певица упала в оркестровую яму и пела со сломанной ногой

Певица из Красноярска Анастасия Вишневская во время выступления на приеме губернатора не заметила края сцены и упала с трехметровой высоты в оркестровую яму.
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Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

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Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

Состояние российского бизнесмена Олега Тинькова за последние сутки уменьшилось на $400 млн.
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Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом

Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
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Сериал «Шерлок в России» выйдет осенью

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Китай: своими учениями в Черном море Россия унизила США

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