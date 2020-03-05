Политика
Национальная служба новостейПутин проинформировал Асада об итогах переговоров с Эрдоганом
Президент РФ Владимир Путин проинформировал Башара Асада об итогах российско-турецких переговоров по Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Разговор президентов состоялся по телефону.
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с чего всё началось
«Владимир Путин проинформировал Башара Асада о договорённостях, достигнутых в ходе состоявшейся 5 марта российско-турецкой встречи на высшем уровне», — говорится в сообщении.RT на русском12:54
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Энергетика
Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти
В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Единоборства
Нурмагомедов о Фергюсоне: он великолепный боец, но глупый человек
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о своём сопернике Тони Фергюсоне на пресс-конференции в Нью-Йорке.
Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть
Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть.
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
Хоккей
Сергачёв подрался с игроком «Монреаля» в матче НХЛ
Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв подрался с защитником «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбером в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Авто
Новые версии Volkswagen Т6.1 появятся в России в марте
Немецкий автомобильный гигант Volkswagen сообщил о планах стартовать продажи в России несколько новых модификаций Volkswagen Т6.1.
Космос
Космонавт Борисенко может полететь на МКС на новом корабле США
Политика
Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
Кино
Актриса из «Игры престолов» появится во втором сезоне «Ведьмака»
Актриса Натали Дормер, известная по роли Маргери Тирелл в сериале «Игра престолов», была замечена рядом со съемочной площадкой «Ведьмака» от Netflix.
Происшествия
Тумсо Абдурахманов опознал нападавшего по фото в Facebook
Блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и известный критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, опознал напавшего на него человека по фотографии в социальной сети Facebook.
Политика
Путин ответил шуткой на фразу о его «большом доме»
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности в Иваново пошутил, отвечая на фразу о том, что он живет "в большом доме в Москве".
Общество
Британский суд опозорил шейха Дубая
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» в овертайме
Решающий гол в дополнительное время забил Шашков. Следующий матч серии пройдет в Новосибирске 8 марта. Счет в серии: 3:0 в пользу «Сибири».
Гаджеты
Apple предупредила о нехватке iPhone для замены
В связи со вспышкой коронавируса, многие предприятия по выпуску комплектующих и готовой продукции находились или находятся в простое, что провоцирует сбои в поставках.
Музыка
На Украине призвали бойкотировать Евровидение из-за группы Little Big
Владимир Остапчук, украинский телевизионный ведущий, считает, что группа Go_A не должна ехать на Евровидении, хотя группа планирует представлять страну на международном музыкальном конкурсе.
Футбол
«Наполи» хочет приобрести Азмуна
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ в Нове-Место
Норвежец Йоханнес Бё одержал победу в спринтерской гонке на 10 км, которая проходила на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась в неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Общество
«Евровидение-2020» оказалось под угрозой отмены из-за коронавируса
Главный песенный конкурс Европы в этом году может не состояться. Мероприятие под угрозой срыва, а виной всему коронавирус.
Шоу-бизнес
Красноярская певица упала в оркестровую яму и пела со сломанной ногой
Певица из Красноярска Анастасия Вишневская во время выступления на приеме губернатора не заметила края сцены и упала с трехметровой высоты в оркестровую яму.
Экономика
Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день
Состояние российского бизнесмена Олега Тинькова за последние сутки уменьшилось на $400 млн.
Единоборства
Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом
Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
Кино