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Ведомости
Ведомости

Путин и Лукашенко провели третий за четыре дня телефонный разговор

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 18 августа провели третий за четыре дня телефонный разговор, сообщает «БелТА».В источнике
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РБК

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор в третий раз за четыре дня

РБКвчера в 10:57
Коммерсантъ

Лукашенко и Путин вновь обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии

Коммерсантъвчера в 11:08
Известия

Путин рассказал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

Известиявчера в 10:58
Газета.Ru

Лукашенко и Путин снова провели телефонные переговоры

Газета.Ruвчера в 12:12
РИА Новости

Путин сообщил Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

РИА Новостивчера в 10:42
Комсомольская правда

Путин рассказал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

Комсомольская правдавчера в 10:41
ТАСС

Лукашенко вновь поговорил с Путиным

ТАССвчера в 10:40

WSJ объяснило, зачем России новый завод за 11 миллиардов долларов

Россия приступила к реализации масштабного проекта на Дальнем Востоке по строительству одного из крупнейших в мире заводов по производству полимеров, стоимость которого превышает десять миллиардов долларов.
ПолитРоссиявчера в 09:51

Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий.
ТАССвчера в 16:22
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Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUMвчера в 15:20
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Верховный суд запретил в России движение АУЕ

Верховный Суд РФ признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* («Арестантский уклад един»* или «Арестантское уголовное единство»*) экстремистской организацией.
ТВКвчера в 21:10
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Через 19 лет после премьеры фильм «Гарри Поттер и философский камень» собрал миллиард долларов в кинопрокате

На момент фактического завершения кинопроката в 2002 году фильм «Гарри Поттер и философский камень» занимал второе место за всю историю после «Титаника» Джеймса Кэмерона.
Кинобизнес сегоднявчера в 14:51

Брестское «Динамо» забило 6 голов «Астане» в Лиге чемпионов

Брестское «Динамо» разгромило «Астану» в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 6:3. Команду вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк, а за казахстанский клуб сыграл белорус Иван Маевский, ранее выступавший за «Анжи».
Спорт-Экспрессвчера в 16:01