Путин проинформировал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном
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Президенты России и Белоруссии еще раз созвонились, чтобы осудить текущую ситуацию в республике после выборов. Темой разговора стали телефонные переговоры Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».В источнике
С чего всё началось
«Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси», — отмечается
в сообщении.
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