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Путин проинформировал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

Президенты России и Белоруссии еще раз созвонились, чтобы осудить текущую ситуацию в республике после выборов. Темой разговора стали телефонные переговоры Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».В источнике
С чего всё началось
«Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси», — отмечается
 в сообщении.
RT на русскомвчера в 10:45
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Газета.Ru

Лукашенко и Путин снова провели телефонные переговоры

Газета.Ruвчера в 12:12
Известия

Путин рассказал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

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Lenta.ru

Лукашенко и Путин снова поговорили

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RT на русскомвчера в 10:45
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Лукашенко вновь поговорил с Путиным

ТАССвчера в 10:40
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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор в третий раз за четыре дня

РБКвчера в 10:57

«Лейкерс» проиграл «Портленду» в первом матче плей-офф НБА

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Газета.Ru00:29

Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

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REGNUM01:20
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В Гродно власти создали совет с представителями оппозиции Белоруссии

Исполком Гродно объявил о создании совета общественного согласия, в который включены представители гражданского общества и оппозиции, а также сторонников кандидата Светланы Тихановской и органов исполнительной и законодательной власти.
РЕН ТВ21:02
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