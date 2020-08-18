Путин проинформировал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном
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Президенты России и Белоруссии еще раз созвонились, чтобы осудить текущую ситуацию в республике после выборов. Темой разговора стали телефонные переговоры Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».В источнике
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