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Путин проинформировал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

Президенты России и Белоруссии еще раз созвонились, чтобы осудить текущую ситуацию в республике после выборов. Темой разговора стали телефонные переговоры Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Лукашенко и Путин снова провели телефонные переговоры

Газета.Ru12:12
Life.ru

Путин и Лукашенко уже в третий раз обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии

Life.ru10:34
РБК

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор в третий раз за четыре дня

РБК10:57
РИА Новости

Путин сообщил Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

РИА Новости10:42
Комсомольская правда

Путин рассказал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

Комсомольская правда10:41
ТАСС

Лукашенко вновь поговорил с Путиным

ТАСС10:40
Известия

Путин рассказал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

Известия10:58

Представители оппозиции в Белоруссии привели основное требование

Свою главную задачу представители Координационного совета белорусской оппозиции видят в проведении новых "честных выборов" в республике, пояснила одна из лидеров организации Мария Колесникова.
Радио Sputnik12:47

Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости08:00
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Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUM15:20
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Бутусов о минских «вагнеровцах»: ЗЕ сознательно обезглавил разведку

Бурба, говорит Бутусов, подозревал Ермака и Демченко в сознательном провале операции по захвату на территории России граждан РФ, подозреваемых в совершении «военных преступлений на Украине».
Евразия Daily10:03

Мбаппе и Рико вошли в стартовый состав «ПСЖ» на матч с «Лейпцигом»

Нападающий Килиан Мбаппе и вратарь Серхио Рико выйдут в основном составе французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в полуфинальном матче Лиги чемпионов с немецким "Лейпцигом", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости14:21

На матче между «Зенитом» и ЦСКА ожидается около 29 тыс. болельщиков

Как пишет ТАСС, в рамках установленного стандарта, санитарного регламента и вынужденных ограничений на матче ожидается 29 тысяч болельщиков, включая сектора активного боления, ложи, зоны гостеприимства и премиальную зону.
Телеканал Санкт-Петербург14:35

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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Настя Каменских снялась голой в поле и призналась в любви к нудизму

Я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь. Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого.
Настя Каменских
Lenta.ru10:10
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