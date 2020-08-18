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Путин проинформировал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

Президенты России и Белоруссии еще раз созвонились, чтобы осудить текущую ситуацию в республике после выборов. Темой разговора стали телефонные переговоры Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».В источнике
С чего всё началось
«Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси», — отмечается
 в сообщении.
RT на русском10:45
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RT на русском

Путин провёл телефонные переговоры с Лукашенко

RT на русском10:45
Известия

Путин рассказал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

Известия10:58
РБК

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор в третий раз за четыре дня

РБК10:57
Газета.Ru

Лукашенко и Путин снова провели телефонные переговоры

Газета.Ru12:12
РИА Новости

Путин сообщил Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

РИА Новости10:42
Комсомольская правда

Путин рассказал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

Комсомольская правда10:41
ТАСС

Лукашенко вновь поговорил с Путиным

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