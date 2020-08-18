Михаил Мишустин изучил корни ускоренного экономического роста

Премьер поблагодарил руководителей регионов за экономический рывок (рост промпроизводства на Дальнем Востоке в 2,5 раза опережает общероссийский) и сосредоточился на решении наиболее проблемных вопросов несколько отстающей от экономики социальной сферы.