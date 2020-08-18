Путин и Лукашенко провели третий за четыре дня телефонный разговор
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 18 августа провели третий за четыре дня телефонный разговор, сообщает «БелТА».В источнике
С чего всё началось
«Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси», — отмечается
в сообщении.
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