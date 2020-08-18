Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Ведомости
Ведомости

Путин и Лукашенко провели третий за четыре дня телефонный разговор

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 18 августа провели третий за четыре дня телефонный разговор, сообщает «БелТА».В источнике
С чего всё началось
«Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси», — отмечается
 в сообщении.
RT на русскомвчера в 10:45
Подробнее о событии
Газета.Ru

Лукашенко и Путин снова провели телефонные переговоры

Газета.Ruвчера в 12:12
Известия

Путин рассказал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

Известиявчера в 10:58
ТАСС

Лукашенко вновь поговорил с Путиным

ТАССвчера в 10:40
RT на русском

Путин провёл телефонные переговоры с Лукашенко

RT на русскомвчера в 10:45
РИА Новости

Путин сообщил Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

РИА Новостивчера в 10:42
РБК

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор в третий раз за четыре дня

РБКвчера в 10:57
Lenta.ru

Лукашенко и Путин снова поговорили

Lenta.ruвчера в 10:35

Российский электрокар Zetta появится в продаже до конца 2020 года

Зарядка электрокара Zetta осуществляется практически от любого источника энергии, а зарядных станций в Тольятти и Самаре планируется поставить до восьми штук в общей сложности на два города (маркетологи трезво оценивают спрос на модели).
Российский электрокар Zetta появится в продаже до конца 2020 года
Юга.ру17:47
92

У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
Lenta.ruвчера в 13:39
27

Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUMвчера в 15:20
316

Россия выступает против обсуждения ситуации в Белоруссии в СБ ООН

Напомним, ранее США и Эстония запросили обсуждения в СБ ООН ситуации в Белоруссии, где уже вторую неделю продолжаются акции протеста несогласных с официальными результатами президентских выборов.
REGNUMвчера в 14:54
14

Михаил Мишустин изучил корни ускоренного экономического роста

Премьер поблагодарил руководителей регионов за экономический рывок (рост промпроизводства на Дальнем Востоке в 2,5 раза опережает общероссийский) и сосредоточился на решении наиболее проблемных вопросов несколько отстающей от экономики социальной сферы.
Коммерсантъвчера в 16:14