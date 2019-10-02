Политика
ТАССПутин произвел увольнения и назначения в силовых ведомствах
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и назначении на должность в СК, МВД, МЧС и ФСИН России. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета вчера в 12:43
Происшествия
В Париже совершено нападение на полицейский участок
Вооруженный ножом мужчина атаковал стражей порядка в здании парижской префектуры полиции. Об этом сообщает 3 октября телеканал BFMTV.
REGNUM 08:35
Происшествия
В Севастополе загорелся находившийся на ремонте ракетный катер
Возгорание произошло на находившемся на ремонте ракетном катере Черноморского флота "Шуя" в пятницу, сообщил ТАСС пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода флота Сергей Горбачев.
ТАСС 07:59
Единоборства
Деревянченко и Головкин провели открытую тренировку
Напомним, что бой пройдет 6 октября. На кону боя - титулы по версиям IBO и IBF.
Замана вчера в 09:42
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем
Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
Вечерняя Москва вчера в 12:07
Авто
Tesla установила новый рекорд производства и продаж
Американский производитель электромобилей Tesla достиг новых рекордно высоких показателей производства и поставок своих машин в третьем квартале 2019 года.
Автостат 09:26
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Армия и оружие
Женщинам разрешили служить в армии Саудовской Аравии
Аргументы и Факты 07:48
Политика
Трамп объяснил возобновление военной помощи Украине
24 сентября Трамп поручил временно заблокировать выделение Украине $400 млн из-за высокого уровня коррупции в республике.
Известия вчера в 15:52
Политика
МИД назвал сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе брифинга назвала сообщения о высадке российского спецназа в Норвегии «антироссийскими вбросами».
РБК 09:27
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео потасовки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме видео потасовки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
РИА Новости 05:33
Культура
Настя Ивлеева стала победителем премии ТЭФИ
Российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева получила награду в категории «лучшая ведущая развлекательного шоу» прайм-тайма индустриальной телевизионной премии ТЭФИ.
Культуромания вчера в 16:43
Политика
Медведев уволил главу Росгидромета
Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.
РБК 09:54
Происшествия
Томич застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой
Житель Томска застрелил директора и бухгалтера небольшой компании, после чего свел счеты с жизнью, сообщило региональное управление СКР.
Вести.Ru 09:21
Наука
Джейми Донелли: «VR дает возможность отправить учеников на Марс»
В конце концов VR дает возможность отправить твоих учеников на Марс.
РБК 30 сентября в 07:31
Энергетика
Роснедра подсчитали запасы рентабельной для добычи нефти в России
Общие запасы включенных в инвентаризацию месторождений Роснедра оценили в 17,2 млрд т. Однако рентабельными для добычи в ведомстве считают менее 70% этих запасов.
РБК 09:29
Происшествия
В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru вчера в 21:10
Политика
В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Жители Донецкой и Луганской народных республик смогут получать визы для въезда в страны Евросоюза только в консульствах на территории Украины.
Российская газета 08:59
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Шоу-бизнес
Батрутдинов рассказал «о дружбе на грани» с Бузовой
Комик Тимур Батрутдинов приоткрыл завесу тайны своих реальных взаимоотношений с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Телеканал 360° вчера в 08:15
Экономика
Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку
Минфин предлагает с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за бутылку (0,5 литра).
Интерфакс 09:41
Политика
Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана
Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Происшествия
Якутского шамана признали невменяемым
По словам Прянишникова, специалисты считают, что шаман невменяемый.
Газета.Ru 09:50
Авто
Стартовали продажи бюджетного хэтчбека Renault Kwid
Как и предполагалось, рестайлинговый Renault Kwid стал практически полной копией концепта City K-ZE, представленного весной этого года: на это указывают такой же передок (за исключением рисунка радиаторной решетки и еще ряда мелочей) и корма серийной модели.
Автоновости дня 01 октября в 10:23
Политика
В «Нафтогазе» заявили, что не получали предложений по контракту на газ
Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook написал, что компания не получала никаких предложений о продлении контракта на транзит природного газа с Россией на год.
RT на русском 09:23
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» за девять месяцев выросли на 2,4%
Следом идет Lada Vesta: по итогам восьми месяцев продажи модели составили 83,5 тыс. автомобилей - на 9,6% больше, чем годом ранее.
ТАСС 09:41