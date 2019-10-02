Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и назначении на должность в СК, МВД, МЧС и ФСИН России. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин произвел увольнения и назначения в силовых ведомствах

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