Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД), передает ТАСС. Путин сел на поезд на Белорусском вокзале и проехал по ветке, которая соединила Одинцово и Лобню. Президент проедет до остановки "Фили".

Технологии Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp "WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношения к мессенджеру", — написал он в Telegram-канале.

Происшествия Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.

Политика Госдума разрешила признавать граждан иноагентами Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.

Политика ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.

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Здоровье Самарский Минздрав убедил частные клиники отказаться от абортов Рассчитываем, что уже в 2020 году частные клиники в Самарской области не будут проводить аборты, — сказал глава самарского Минздрава Михаил Ратманов.

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Экономика Шести инвестпроектам в Татарстане окажут поддержку в 1 млрд рублей Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) планирует оказать финансовую поддержку в размере более 1 млрд рублей шести инвестиционным проектам в Татарстане.