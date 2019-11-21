Транспорт

Газета.RuГазета.RuПутин проехал по первому Московскому центральному диаметру

Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД), передает ТАСС. Путин сел на поезд на Белорусском вокзале и проехал по ветке, которая соединила Одинцово и Лобню. Президент проедет до остановки "Фили".
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