Коронавирус
Lenta.ruПутин прокомментировал борьбу чернокожих за свои права
Президент России Владимир Путин прокомментировал борьбу афроамериканцев в США за их права.
Читать в источнике
Оценить38
Представьте себе вот как: афроамериканцев должны лечить только афроамериканские врачи. Ну у нас, в нашей многонациональной стране, ну не знаю, кого угодно: марийцев должны лечить только марийцы или русских только русские Вот Дагестан оказался в трудной ситуации, и вся страна встала на помощь.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 00:29, Ашберн
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 22 случая коронавируса
В Кузбассе за минувшие сутки выявили 22 человека с коронавирусом.
НГС.Кемерово 13 июня в 00:10
Здоровье
Пятая смерть от коронавируса зарегистрирована в Амурской области
В Амурской области официально зарегистрирована пятая смерть от коронавирусной инфекции.
АСН24 вчера в 20:26
Финансы
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 10.06.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) 13 июня в 13:03
Общество
Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
Шоу-бизнес
Ушедший со сцены Влад Сташевский сильно изменился
Зрители обратили внимание на кардинально изменившуюся внешность Сташевского.
Вечерний курьер вчера в 15:58
Общество
Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru вчера в 01:58
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия вчера в 04:13
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском вчера в 11:50
Здоровье
Руководство краевого Диагностического центра рассчиталось с медиками
Руководство Диагностического центра Алтайского края в полном объеме исполнило зарплатные обязательства перед сотрудниками, заявили в краевом правительстве.
Алтапресс вчера в 23:46
Армия и оружие
Аргентина приобрела у Франции непригодные к полетам истребители
Актуальные Новости 00:00
Происшествия
В Красноярске ищут женщину, избившую маленькую девочку в лифте
Полиция ищет женщину, избившую в лифте дома в Красноярске малолетнюю девочку.
ТАСС 00:21
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru вчера в 23:21
Экономика
С начала года промышленное производство КНР сократилось на 2,8%
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 c начала года промышленное производство в Китае сократилось на 2,8%, следует из данных Государственного статистического управления КНР.
Коммерсантъ вчера в 23:21
Происшествия
На Алтае сгорела часовня, возведенная в память о погибших спасателях
Часовня у подножия горы Белуха в Алтайском крае, возведенная в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах, полностью сгорела, причины пожара устанавливаются, сообщается на сайте Горноалтайской епархии.
РИА Новости вчера в 04:16
Энергетика
Глава «Газпром нефти» назвал логичным продление сделки ОПЕК+ на месяц
Продление сделки ОПЕК+ является логичным, поскольку баланс спроса и предложения на рынке нефти еще не достигнут.
ТАСС вчера в 23:23
Экономика
2,5 миллиарда долгов, смертность от онкологии: рост на 6,9%… Ответы Екатерины Уба на вопросы ОП по медицине
Полный текст отчета Е. В. Уба по ссылке: https: / / opuo.ru / documents / otchet-pervogo-zamestitelya-predsedatelya-pravitelstv / Министерство здравоохранения УО (пронумерованы общим списком, первыми шли вопросы, касающиеся образования).
Ulpressa вчера в 23:16
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Политика
КНДР предупредила Сеул об акте возмездия из-за агитационных листовок
Власти КНДР предупредили Южную Корею о подготовке вооруженными силами страны "акта возмездия", причиной которого стало распространение агитационных листовок, оскорблявших высшее руководство республики.
РЕН ТВ вчера в 23:36
Общество
Журналисты подсчитали доходы Ефремова
Известия вчера в 20:42
Армия и оружие
Украина призналась в убийстве военачальника из ЛНР
Министерство внутренних дел Украины призналось в ликвидации начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко.
Pravda.Ru вчера в 17:18
Общество
ПФР призвал россиян поспешить с заявлениями на новую выплату
В Фонде призвали россиян не откладывать подачу заявлений. ПФР напомнил россиянам о двух новых выплатах.
ФАН 13 июня в 03:22
Происшествия
За два дня у 22 новосибирцев с банковских карт украли 5,6 млн рублей
22 новосибирца пострадали от рук кибер-мошенников за два дня. Пострадавшие потеряли 5,6 миллиона рублей.
Atas.info вчера в 22:06
Авто
С 1 июля российских водителей ждет три нововведения
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 13 июня в 02:50
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Игры
Baldur’s Gate 3 может выйти в ранний доступ в августе
Компания не назвала точную дату релиза, но сообщила, что игра может появиться в раннем доступе уже в августе.
Cyber.sports.ru 13 июня в 13:45
Авто
2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 13 июня в 02:10
Происшествия
Озвучены причины крушения катера на Камчатке
Вести.Ru вчера в 08:13
Футбол
Муслера получил двойной перелом стопы во время матча
ProstoProSport вчера в 16:30
Экономика
Российские банки грозят увеличить плату за выпуск и обслуживание карт
Москва, 15 июня 2020, 04:36 — REGNUM Ассоциация банков России попросила правительство не ограничивать комиссию за прием платежей, в противном случае кредитные организации вынуждены будут компенсировать финансовые потери за счет клиентов, сообщают 15 июня «Известия».
REGNUM вчера в 23:00
Баскетбол
«ЦСКА больше не стоит подписывать звезд этим летом»
Если Итудис и Андрей Ватутин получат тот же зарплатный фонд, как и в прошлом сезоне, то они могут подписать еще одного высокооплачиваемого игрока.
Известия вчера в 17:01