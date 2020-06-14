Представьте себе вот как: афроамериканцев должны лечить только афроамериканские врачи. Ну у нас, в нашей многонациональной стране, ну не знаю, кого угодно: марийцев должны лечить только марийцы или русских только русские Вот Дагестан оказался в трудной ситуации, и вся страна встала на помощь.

Президент России Владимир Путин прокомментировал борьбу афроамериканцев в США за их права.

Путин прокомментировал борьбу чернокожих за свои права

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