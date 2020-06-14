Коронавирус
Lenta.ruПутин прокомментировал борьбу чернокожих за свои права
Президент России Владимир Путин прокомментировал борьбу афроамериканцев в США за их права.
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Представьте себе вот как: афроамериканцев должны лечить только афроамериканские врачи. Ну у нас, в нашей многонациональной стране, ну не знаю, кого угодно: марийцев должны лечить только марийцы или русских только русские Вот Дагестан оказался в трудной ситуации, и вся страна встала на помощь.
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Шоу-бизнес
Любовь Успенская выступила в поддержку Михаила Ефремова
Говорит Москва вчера в 13:47
Общество
Казахстан закрылся от российских вагонов
Казахстан закрылся от российских вагонов Казахстан, уже запрещавший зимой въезд на свою железнодорожную сеть чужих вагонов, вновь вводит такое ограничение.
Коммерсантъ 18:00
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Банки будут вынуждены взимать с клиентов деньги за некоторые услуги и сервисы, если сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт (эквайринг), пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в правительство.
РИА Новости 19:04
Общество
Начались выплаты опекунам инвалидов, пожилых людей и детей
Право на выплату имеют сотрудники государственных и негосударственных организаций, принявшие на сопровождаемое ли временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, престарелых людей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей из стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Dislife.ru 12 июня в 02:40
Шоу-бизнес
Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома
11-летний Нокс стал личным фотографом мамы. На улице Анджелине Джоли не дают прохода папарацци, а дома преследуют с камерой дети.
7Дней.ру 02:00
Политика
Трамп обвинил СМИ в замалчивании ситуации с протестами в Сиэтле
Президент США Дональд Трамп 14 июня обвинил прессу в недостаточно широком освещении протестов в Сиэтле (штат Вашингтон).
Известия 22:27
Общество
Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине
Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
Московский Комсомолец 09:01
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 00:47
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности до конца июня
Правительство Приморского края приняло решение продлить режим повышенной готовности в регионе до конца июня из-за сохраняющегося прироста случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба.
RT на русском 21:08
Общество
Жириновский предложил ввести зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в стране необходимо установить стандарт по зарплате.
Известия вчера в 22:41
Происшествия
Пассажир забыл в вагоне поезда мешок с золотом
В Швейцарии власти разыскивают человека, который забыл в поезде трехкилограммовый мешок золота стоимостью 152 тысячи фунтов стерлингов (13,3 миллиона рублей).
Lenta.ru 21:37
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
Шоу-бизнес
Маша Малиновская показала результаты блефаропластики
Ранее Малиновская рассказала, что операция прошла довольно быстро и эндоскопическая подтяжка лица, блефаропластика и липофилинг век заняли час.
News.ru 13:47
Общество
В Горном Алтае за сутки выявлен 21 носитель коронавируса
Горно-Алтайск, 12 июня 2020, 06:53 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 11 июня в 23:53
Политика
Украина не может возродить космическую отрасль из-за нехватки российского алюминия
Украина намеревается возродить космическую отрасль.
ФАН 21:23
Экономика
Счетная палата видит риски в росте экспорта «молочки» из РФ за счет внутреннего рынка
Счетная палата РФ видит риски того, что увеличение экспорта молочной продукции из России может происходить за счет ее изъятия с внутреннего рынка, следует из отчета контрольного ведомства.
ПРАЙМ 17:15
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в район строительства «Северного потока-2»
Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море, где ведётся строительство газопровода "Северный поток-2".
Discover24 12 июня в 13:18
Общество
В Хакасии всего 1356 человек заразились коронавирусом
Всего в республике выявлено 1356 человек с коронавирусной инфекцией. 17 жителей региона победили коронавирус.
Московский Комсомолец Хакасия 22:47
Здоровье
Салат из огурцов и помидоров может причинить вред здоровью
Сок и мякоть огурца в основном используются в косметических целях. Диетологи рекомендуют не смешить в одно блюдо огурцы и томаты.
ИА Городские вести. Волгоград 06:19
Общество
В Приамурье отменили самоизоляцию для прибывающих из других регионов
Обновленный документ отменяет обязательный режим самоизоляции на 14 дней для лиц, прибывающих из других регионов России.
РИА Новости 22:11
Общество
Опубликована карта выхода регионов России из ограничений
Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал карту выхода регионов России из режима ограничений, веденного в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.
Известия 12 июня в 08:42
Здоровье
«РУСАЛ» открыл в Гвинее многофункциональный медицинский центр
Присутствующие на церемонии открытия представители власти Гвинеи выразили благодарность компании "РУСАЛ", президенту России и всему российскому народу, отметив неоценимую помощь в борьбе с инфекционными заболеваниями.
Planet Today 12 июня в 13:34
Общество
Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
Происшествия
Спасавший тонущего ребенка глава ассоциации фермеров Кубани погиб
В Краснодарском крае погиб спасший тонущего ребенка глава ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов Кубани Виктор Сергеев.
Газета.Ru 16:46
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru 12:10
Баскетбол
«ЦСКА больше не стоит подписывать звезд этим летом»
Новым капитаном баскетбольного ЦСКА должен стать трехкратный чемпион Евролиги Никита Курбанов, считает заслуженный тренер РСФСР, четырехкратный чемпион СССР, известный телекомментатор Владимир Гомельский.
Известия 17:01
Происшествия
Адвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи
Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова.
Российская газета 21:08