Политика
RT на русскомПутин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
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Общество
Эксперт объяснила рост смертности от онкологии в России
Лебединская предполагает, что динамика по данному виду заболеваний будет ухудшаться.
Происшествия
В Коми в детском саду умер пятилетний ребенок
"Проводится проверка по факту смерти пятилетнего ребенка в детском саду", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Политика
Абэ извинился за отставку министра юстиции Японии на фоне скандала
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принес публичные извинения в связи с отставкой министра юстиции страны Кацуюки Каваи на фоне публикаций в СМИ о возможных нарушениях законодательства в ходе избирательной кампании его супруги, депутата верхней палаты парламента страны Анри Каваи.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Шоу-бизнес
Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Политика
Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу
Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью
Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
Политика
WSJ: Болтон отказался присутствовать на слушаниях по импичменту Трампа
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на адвоката бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона Чарльза Купера сообщила, что его клиент не намерен присутствовать на слушаниях по импичменту лидера США Дональда Трампа.
Общество
Эксперты назвали сферы труда с самыми счастливыми работниками
Самые счастливые работники трудятся в сферах медицины, фармацевтики и государственной службы.
Экономика
Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта
"Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
Происшествия
Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Счетная палата опубликовала отчет о результатах проверки, как средства федерального бюджета используются для господдержки кинопроизводства.
Армия и оружие
РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике
Футбол
Евсеев покинул поле до окончания матча ЦСКА – «Уфа»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ушел в раздевалку до окончания матча 1/8 финала Кубка России против московского ЦСКА (0:1). В добавленное время нападающий уфимской команды Ловро Бизяк выходил один на один, но не сумел обыграть Игоря Помазуна.
Политика
Пушков о «Северном потоке-2»: «В Варшаве и Киеве могут отдыхать»
Дания дала добро на прокладку Сев.потока-2 в своих водах. Теперь в Варшаве и Киеве могут отдыхать.
Экономика
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
Политика
Рассекречена характеристика КГБ на Путина
В Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга показали характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на Владимира Путина.
Происшествия
Число погибших во время паводка выросло в Иркутской области
Наводнение в Иркутской области началось в конце июня. До конца лета регион пережил две волны паводка.
Политика
В Конгрессе США принята резолюция против участия России в саммите G7
Комитет по иностранным делам Палаты представителей США единогласно одобрил резолюцию с осуждением инициатив по приглашению России на следующий саммит G7.
Происшествия
В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Технологии
Гарантия на точность появится у сигнала ГЛОНАСС
Генеральный конструктор российской навигационной системы ГЛОНАСС Сергей Карутин рассказал, что система может стать первой в мире, которая будет предоставлять сигнал с гарантированной точностью.
Общество
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция ).
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска ракеты «Булава» подлодкой «Князь Владимир»
Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" подводным крейсером стратегического назначения "Князь Владимир".