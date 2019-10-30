Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин прокомментировал встречу Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал визит лидера Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, где тот встретился с националистами, отметив, что не вправе давать оценку действиям украинского коллеги.
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Путин оценил возможности Зеленского «справиться» с националистами

РБК14:08

Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами

РИА Новости14:12

Путин усомнился в возможности Зеленского справиться с националистами на Украине

Интерфакс14:09

Путин оценил способность Зеленского договориться с националистами

Московский Комсомолец15:26

Путин прокомментировал действия Зеленского в Донбассе

Lenta.ru14:08

Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

RT на русском15:05

Путин считает, что Зеленский не похож на националиста

ТАСС13:52
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 18:46, Ашберн
Армия и оружие

К сирийской армии могут присоединиться отряды курдов

После турецкой операции на севере Сирии правительство в Дамаске задумалось о включении в состав армии курдских отрядов из коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС).
Росбалт 12:53
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Пригожин объяснил решение Фадеева расторгнуть все контракты

Известия 12:39
Киберспорт

Бета-тест Warcraft 3: Reforged начнется на следующей неделе

Cyber.sports.ru вчера в 14:31
Общество

Глава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин

По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного моста на остров Сахалин подготовят в течение трех недель — месяца.
REGNUM 12:05
Наука

Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
Газета DAILY вчера в 10:24
Происшествия

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Известия 12:20
Гаджеты

Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп

Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.
Astera вчера в 09:58
Теннис

Медведев проиграл во втором круге «Мастерса» в Париже

Теннисист Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже.
РБК вчера в 19:33
Политика

Соратник Зеленского попался на переписке с проституткой

Депутат Верховной рады, член пропрезидентской партии "Слуга народа" Богдан Яременко попался на деликатной переписке с проституткой во время работы в сессионном зале парламента.
РИА Новости 18:03
Футбол

Киевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины

"Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины победило "Шахтер" — 2:1. На 22-й минуте отличился Сергей Сидорчук.
Спорт-Экспресс 16:11
Общество

Грета Тунберг отказалась от экологической премии

Ридус вчера в 17:35
Общество

Раскрыта характеристика КГБ на Путина

Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга обнародовал характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 17:46
Футбол

«Монако» с Головиным выбил «Марсель» из Кубка Франции

Футболисты «Монако» одержали победу над «Марселем» в 1/16 финала Кубка Франции.
Sport24.ru 18:03
Кино

Не кончается пытка: «Терминатор: Темные судьбы»

В четверг в прокат выходит новый «Терминатор», получивший приставку «Темные судьбы».
Петербургский дневник вчера в 12:38
Происшествия

В ярославском детском саду воспитанники избили девочку

Известия вчера в 11:54
Политика

Болгария отказала в визе военному атташе посольства РФ

София приняла решение не выдавать визу военному атташе в посольстве России в Болгарии. Дипломат до сих пор находится в Москве.
Московский Комсомолец 12:32
Шоу-бизнес

Рики Мартин стал отцом в четвертый раз

В конце сентября Рики Мартин признался, что скоро снова станет отцом.
StarHit.ru 06:40
Технологии

Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

Телеканал 360° вчера в 11:53
Общество

Поддержавшим аспиранта МГУ Мифтахова студенткам грозит отчисление

Студентки 4 курса МГУ Фариза Дударова и Марина Ким, собиравшие поручительства в поддержку обвиненного в хулиганстве аспиранта МГУ Азата Мифтахова, уличены в попытке оформить академический отпуск по фальшивым медицинским справкам.
Газета.Ru 09:27
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК 17:00
Футбол

ФК «Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:0 победили томскую "Томь" в домашнем матче 1/8 финала Кубка России.
Интерфакс-Спорт 14:51
Происшествия

Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми

В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Известия 16:35
Политика

Владимир Путин проведет в Калининграде заседание Госсовета

На этой неделе президент РФ Владимир Путин проведет в Калининградской области заседание Госсовета.
КП - Калининград вчера в 04:10
Политика

В «Нафтогазе» отреагировали на решение по «Северному потоку-2»

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев прокомментировал разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» в своей экономической зоне.
Русская Планета 09:57
Общество

В немецком городе запретили название «донер-кебаб»

Власти немецкого города Веймар запретили закусочным использовать название Döner kebab (донер-кебаб), которым традиционно здесь называли шаурму.
Известия 10:23
Происшествия

Подросток открыл стрельбу в московской школе

Российская газета 05:40
Армия и оружие

АПЛ «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»

Атомная подводная лодка «Князь Владимир» впервые выполнила стрельбу баллистической ракетой «Булава», сообщило Минобороны России.
Взгляд.ру вчера в 22:23
Экономика

Госдолг Украины за сентябрь вырос более чем на $1 млрд

В Минфине рассказали, что в течение сентября государственный и гарантированный государством долг уменьшился в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд грн, а в долларовом — увеличился на $1,02 млрд.
РБК вчера в 22:18
Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru 28 октября в 13:18
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