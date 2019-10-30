Политика

RT на русскомRT на русскомПутин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
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Путин оценил способность Зеленского договориться с националистами

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Путин оценил возможности Зеленского «справиться» с националистами

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Путин прокомментировал действия Зеленского в Донбассе

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Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

RT на русском15:05

Путин усомнился в возможности Зеленского справиться с националистами на Украине

Интерфакс14:09
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Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Известия 06:50
Хоккей

Овечкин занял 12-е место по количеству голов в НХЛ

Игрок американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин поднялся до 12 места по числу голов забитых в рамках чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МедиаКорСеть 06:39
Общество

Грета Тунберг отказалась от экологической премии

Ридус вчера в 17:35
Общество

РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс

Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
Ведомости вчера в 18:55
Армия и оружие

США не поверили в способность России создать новые бомбардировщики

Известное американское издание National Interest заявило, что имеющиеся у России стратегические ракетоносцы-бомбардировщики, созданные ещё в советские времена, до сих представляют серьёзную опасность для противника.
Ferra вчера в 10:39
Происшествия

В Подмосковье в ДТП погибли пять человек

В крупной автокатастрофе в Московской области погибли пять человек, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Российская газета 11:23
Политика

Трамп наградил участвовавшего в ликвидации аль-Багдади пса

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter разместил фотоколлаж, на котором он награждает пса, участвовавшего в ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.
Газета.Ru 16:52
Происшествия

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Известия 12:20
Здоровье

В саратовских аптеках нашли некачественный физраствор

Последние были легально изготовлены в аптеке при одной из больниц для использования в самом медучреждении и не вышли за пределы госпиталя.
Регион 64 вчера в 12:27
Теннис

Медведев проиграл во втором круге «Мастерса» в Париже

Теннисист Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже.
РБК вчера в 19:33
Происшествия

Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми

В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Известия 16:35
Происшествия

Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 11:34
Кино

Гийом Кане снимет новый фильм об Астериксе и Обеликсе

Актуальные Новости 15:15
Политика

Болгария не выдала визу российскому дипломату

Власти Болгарии отказались выдать визу гражданину России, который должен был занять пост военного атташе в посольстве России в Софии.
РБК 15:50
Спорт

Путин пообещал работать над улучшением бизнес-климата в России

"Россия сделала несколько шагов в рейтинге Всемирного банка Doing Business, поднявшись на 28 место, но это не предел, будем работать дальше", - пообещал российский лидер.
Московский Комсомолец 16:39
Политика

Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили

Саммит АТЭС пройдет в Чили в ноябре.
Авторадио 08:54
Наука

В MIT разработали роботы-кубики с коллективным разумом

Специалисты лаборатории информатики и искусственного интеллекта MIT работали над созданием стаи трансформирующихся роботов-кубиков шесть лет.
Хайтек+ 08:00
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Общество

Поддержавшим аспиранта МГУ Мифтахова студенткам грозит отчисление

Студентки 4 курса МГУ Фариза Дударова и Марина Ким, собиравшие поручительства в поддержку обвиненного в хулиганстве аспиранта МГУ Азата Мифтахова, уличены в попытке оформить академический отпуск по фальшивым медицинским справкам.
Газета.Ru 09:27
Политика

Премьер Венгрии пожелал встретиться с президентом Украины

Ранее пресс-секретарь российского руководителя Дмитрий Песков уточнял, что Путин в Будапеште встретится с главами христианских церквей Ближнего Востока и посетит одну из штаб-квартир Международной федерации дзюдо.
Росбалт 15:29
Культура

Международная биеннале современного искусства открылась в Третьяковке

ТАСС вчера в 14:48
Общество

Twitter решил запретить политическую рекламу

Администрация социальной сети Twitter решила запретить всю политическую рекламу на своей платформе.
REGNUM 16:43
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Экономика

Акции «Газпрома» подорожали до максимума за 11 лет

Максимальная стоимость с начала торгов в среду на момент публикации составляла 259 руб. В июле акции "Газпрома" дорожали до 256,4 руб. Дороже всего акции компании стоили 22 мая 2008 г. – 369,5 руб. Рост котировок "Газпрома" начался 29 октября после сообщений о том, что компания полностью завершила заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири".
Ведомости 06:06
Футбол

Зенит — Томь 4:0

Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над томской «Томью» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
RT на русском 14:48
Политика

Мэр уральского города объявил о 300-миллионном сокращении бюджета из-за Шипулина

Мэр города Краснотурьинск Свердловской области Александр Устинов заявил о сокращении финансирования из регионального бюджета из-за того, что бывший биатлонист Антон Шипулин набрал в муниципалитете недостаточно высокий процент на довыборах в Госдуму в сентябре 2019 года.
Lenta.ru 16:51
Происшествия

Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом

Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ 14:45
Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

РИА Новости вчера в 09:30
Авто

Стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения в России

Сегодня, 30 октября, в России стартовали продажи нового Toyota RAV4.
Автоновости дня 07:38
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Половину фильмов, профинансированных Минкультом, почти никто не увидел

Россияне не смотрели больше половины фильмов, профинансированных Министерством культуры с 2015 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на базу данных господдержки кинематографа.
МОЁ! Оnline Воронеж 00:10
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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