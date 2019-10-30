Политика
RT на русскомПутин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
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Хоккей
Овечкин занял 12-е место по количеству голов в НХЛ
Игрок американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин поднялся до 12 места по числу голов забитых в рамках чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
Грета Тунберг отказалась от экологической премии
Общество
РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс
Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
Армия и оружие
США не поверили в способность России создать новые бомбардировщики
Известное американское издание National Interest заявило, что имеющиеся у России стратегические ракетоносцы-бомбардировщики, созданные ещё в советские времена, до сих представляют серьёзную опасность для противника.
Происшествия
В Подмосковье в ДТП погибли пять человек
В крупной автокатастрофе в Московской области погибли пять человек, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Политика
Трамп наградил участвовавшего в ликвидации аль-Багдади пса
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter разместил фотоколлаж, на котором он награждает пса, участвовавшего в ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.
Происшествия
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Здоровье
В саратовских аптеках нашли некачественный физраствор
Последние были легально изготовлены в аптеке при одной из больниц для использования в самом медучреждении и не вышли за пределы госпиталя.
Теннис
Медведев проиграл во втором круге «Мастерса» в Париже
Теннисист Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже.
Происшествия
Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми
В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
Кино
Гийом Кане снимет новый фильм об Астериксе и Обеликсе
Политика
Болгария не выдала визу российскому дипломату
Власти Болгарии отказались выдать визу гражданину России, который должен был занять пост военного атташе в посольстве России в Софии.
Спорт
Путин пообещал работать над улучшением бизнес-климата в России
"Россия сделала несколько шагов в рейтинге Всемирного банка Doing Business, поднявшись на 28 место, но это не предел, будем работать дальше", - пообещал российский лидер.
Политика
Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили
Саммит АТЭС пройдет в Чили в ноябре.
Наука
В MIT разработали роботы-кубики с коллективным разумом
Специалисты лаборатории информатики и искусственного интеллекта MIT работали над созданием стаи трансформирующихся роботов-кубиков шесть лет.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Общество
Поддержавшим аспиранта МГУ Мифтахова студенткам грозит отчисление
Студентки 4 курса МГУ Фариза Дударова и Марина Ким, собиравшие поручительства в поддержку обвиненного в хулиганстве аспиранта МГУ Азата Мифтахова, уличены в попытке оформить академический отпуск по фальшивым медицинским справкам.
Политика
Премьер Венгрии пожелал встретиться с президентом Украины
Ранее пресс-секретарь российского руководителя Дмитрий Песков уточнял, что Путин в Будапеште встретится с главами христианских церквей Ближнего Востока и посетит одну из штаб-квартир Международной федерации дзюдо.
Общество
Twitter решил запретить политическую рекламу
Администрация социальной сети Twitter решила запретить всю политическую рекламу на своей платформе.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Экономика
Акции «Газпрома» подорожали до максимума за 11 лет
Максимальная стоимость с начала торгов в среду на момент публикации составляла 259 руб. В июле акции "Газпрома" дорожали до 256,4 руб. Дороже всего акции компании стоили 22 мая 2008 г. – 369,5 руб. Рост котировок "Газпрома" начался 29 октября после сообщений о том, что компания полностью завершила заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири".
Футбол
Зенит — Томь 4:0
Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над томской «Томью» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
Политика
Мэр уральского города объявил о 300-миллионном сокращении бюджета из-за Шипулина
Мэр города Краснотурьинск Свердловской области Александр Устинов заявил о сокращении финансирования из регионального бюджета из-за того, что бывший биатлонист Антон Шипулин набрал в муниципалитете недостаточно высокий процент на довыборах в Госдуму в сентябре 2019 года.
Происшествия
Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Авто
Стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения в России
Сегодня, 30 октября, в России стартовали продажи нового Toyota RAV4.
Кино
Половину фильмов, профинансированных Минкультом, почти никто не увидел
Россияне не смотрели больше половины фильмов, профинансированных Министерством культуры с 2015 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на базу данных господдержки кинематографа.