Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.

Хоккей Овечкин занял 12-е место по количеству голов в НХЛ Игрок американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин поднялся до 12 места по числу голов забитых в рамках чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Общество РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.

Политика Трамп наградил участвовавшего в ликвидации аль-Багдади пса Президент США Дональд Трамп в своем Twitter разместил фотоколлаж, на котором он награждает пса, участвовавшего в ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Здоровье В саратовских аптеках нашли некачественный физраствор Последние были легально изготовлены в аптеке при одной из больниц для использования в самом медучреждении и не вышли за пределы госпиталя.

Политика Болгария не выдала визу российскому дипломату Власти Болгарии отказались выдать визу гражданину России, который должен был занять пост военного атташе в посольстве России в Софии.

Спорт Путин пообещал работать над улучшением бизнес-климата в России "Россия сделала несколько шагов в рейтинге Всемирного банка Doing Business, поднявшись на 28 место, но это не предел, будем работать дальше", - пообещал российский лидер.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Общество Поддержавшим аспиранта МГУ Мифтахова студенткам грозит отчисление Студентки 4 курса МГУ Фариза Дударова и Марина Ким, собиравшие поручительства в поддержку обвиненного в хулиганстве аспиранта МГУ Азата Мифтахова, уличены в попытке оформить академический отпуск по фальшивым медицинским справкам.

Политика Премьер Венгрии пожелал встретиться с президентом Украины Ранее пресс-секретарь российского руководителя Дмитрий Песков уточнял, что Путин в Будапеште встретится с главами христианских церквей Ближнего Востока и посетит одну из штаб-квартир Международной федерации дзюдо.

Общество Twitter решил запретить политическую рекламу Администрация социальной сети Twitter решила запретить всю политическую рекламу на своей платформе.

Экономика Акции «Газпрома» подорожали до максимума за 11 лет Максимальная стоимость с начала торгов в среду на момент публикации составляла 259 руб. В июле акции "Газпрома" дорожали до 256,4 руб. Дороже всего акции компании стоили 22 мая 2008 г. – 369,5 руб. Рост котировок "Газпрома" начался 29 октября после сообщений о том, что компания полностью завершила заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири".

Футбол Зенит — Томь 4:0 Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над томской «Томью» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

Политика Мэр уральского города объявил о 300-миллионном сокращении бюджета из-за Шипулина Мэр города Краснотурьинск Свердловской области Александр Устинов заявил о сокращении финансирования из регионального бюджета из-за того, что бывший биатлонист Антон Шипулин набрал в муниципалитете недостаточно высокий процент на довыборах в Госдуму в сентябре 2019 года.