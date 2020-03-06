Президент Владимир Путин на встрече с представительницами общественности в Иваново прокомментировал возможность возглавить Госсовет. По его мнению, попытка наделить Госсовет какими-то особыми полномочиями приведет к тому, что в стране сложится ситуация двоевластия.

Путин ответил на вопрос о возможности возглавить Госсовет

Спорт Зеппельту отказали в выдаче российской визы Немецкому журналисту Хайо Зеппельту отказали в выдаче визы в России. Об этом он сообщил в социальных сетях.

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