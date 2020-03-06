Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин ответил на вопрос о возможности возглавить Госсовет

Президент Владимир Путин на встрече с представительницами общественности в Иваново прокомментировал возможность возглавить Госсовет. По его мнению, попытка наделить Госсовет какими-то особыми полномочиями приведет к тому, что в стране сложится ситуация двоевластия.
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Путин: отказ от сильной президентской власти или двоевластие губительны для России

ТАСС09:30

Путин оценил возможность возглавить Госсовет

Газета.Ru09:17

Владимир Путин объяснил, почему не возглавит Госсовет

Московский Комсомолец09:13

Путин предсказал судьбу России без сильной президентской власти

Lenta.ru09:02

Путин считает недопустимым наделение Госсовета особыми полномочиями

Эхо Москвы09:30

Путин рассказал о важности сильной президентской власти в России

РИА Новости09:20

Путин: Отказ от сильной президентской власти губителен для России

РЕН ТВ09:01
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Спорт

Зеппельту отказали в выдаче российской визы

Немецкому журналисту Хайо Зеппельту отказали в выдаче визы в России. Об этом он сообщил в социальных сетях.
МК-Спорт вчера в 10:44
Политика

Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников

Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 05:03
Политика

Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж

Жительница Иваново попросила взять ее замуж президента России Владимира Путина, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
РИА Новости 08:32
Общество

Сын Высоцкого прокомментировал рекламу ФБР с фотографией отца

Никита Высоцкий, актер, режиссер, сценарист и продюсер, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал ранее прозвучавшую информацию о том, что американское Федеральное бюро расследований использовало фото его отца в образе Глеба Жеглова для своей рекламы в Facebook.
Российская газета 05:19
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Армия и оружие

Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу

Накануне лидеры России и Турции провели в Москве переговоры в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб и по их итогам согласовали совместный документ.
РИА Новости 07:00
Общество

В России зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением болезни.
Ведомости 08:35
Общество

Состоялся анонс Amnesia: Rebirth

CyberSport.ru 09:22
Политика

Путин призвал упростить оформление маткапитала

Президент России Владимир Путин предложил упростить и сократить по срокам процедуру оформления материнского капитала.
Lenta.ru 08:38
Политика

Путин высказался о сменяемости власти в России

Президент России Владимир Путин, комментируя возможность двух президентских сроках подряд, заявил, что в стране должна быть сменяемость власти.
Lenta.ru 08:57
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Live24 вчера в 11:57
Политика

Эрдоган рассказал, когда Турция введёт в эксплуатацию С-400

RT на русском 09:25
Общество

В Петербурге актера Михаила Ефремова не пустили в самолет

Российская газета 08:35
Шоу-бизнес

Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках

Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Uznayvse.ru вчера в 03:56
Спорт

Известный омский пловец-паралимпиец погиб в 23 года

Не стало омского спортсмена-паралимпийца Александра Макарова – члена сборной команды России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает Паралимпийский комитет России.
РИА СуперОмск вчера в 21:35
Общество

Путин разъяснил порядок выплат пособий на детей от трех до семи лет

Женщина, у которой двое и более детей в возрасте от трех до семи лет, будет иметь право на получение пособий на каждого ребенка, если ежемесячный доход семьи не превышает прожиточного минимума на человека.
ТАСС 08:57
Экономика

Бумаги компании Тинькова стали лидерами падения на Московской бирже

По состоянию на 15:30 стоимость расписки TCS Group составила 1262,6 тыс. руб. TCS Group стала лидером падения на Мосбирже.
Коммерсантъ 04:24
Экономика

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

В УВД по ЗАО Москвы прошли обыски по делу Голунова

В управлении внутренних дел (УВД) по Западному административному округу Москвы прошли обыски по делу о незаконном задержании Ивана Голунова.
Lenta.ru 07:29
Футбол

Брат игрока «Ливерпуля» и еще восемь футболистов погибли в ДТП

Отмечается, что среди погибших оказался Альмами Кейта, двоюродный брат полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта.
Газета.Ru 08:34
Происшествия

В Хабаровском крае нашли пропавший 33 года назад самолёт

REGNUM 00:19
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
Происшествия

В Новосибирской области арестован глава стратегического предприятия

В Новосибирской области арестован директор стратегического предприятия «Анозит» Игорь Куканов.
BFM.ru 04:47
Происшествия

На телах украинской пары шахматистов обнаружены следы уколов

Lenta.ru 06:17
Происшествия

В Белоруссии вынесли второй с начала года смертный приговор

Известия 07:04
Космос

NASA опубликовало самую детальную панораму Марса

NASA показало самую детальную за все время исследований панораму Марса.
Московский Комсомолец 06:18
Политика

Новый премьер Украины объяснил свои слова о поставках воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разъяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
РИА Новости 00:46
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости вчера в 03:42
Армия и оружие

В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции

Piter.tv 02:19
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