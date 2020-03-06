Политика
РИА НовостиПутин ответил на вопрос о возможности возглавить Госсовет
Президент Владимир Путин на встрече с представительницами общественности в Иваново прокомментировал возможность возглавить Госсовет. По его мнению, попытка наделить Госсовет какими-то особыми полномочиями приведет к тому, что в стране сложится ситуация двоевластия.
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Спорт
Зеппельту отказали в выдаче российской визы
Немецкому журналисту Хайо Зеппельту отказали в выдаче визы в России. Об этом он сообщил в социальных сетях.
Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Политика
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Жительница Иваново попросила взять ее замуж президента России Владимира Путина, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал рекламу ФБР с фотографией отца
Никита Высоцкий, актер, режиссер, сценарист и продюсер, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал ранее прозвучавшую информацию о том, что американское Федеральное бюро расследований использовало фото его отца в образе Глеба Жеглова для своей рекламы в Facebook.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Армия и оружие
Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу
Накануне лидеры России и Турции провели в Москве переговоры в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб и по их итогам согласовали совместный документ.
Общество
В России зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением болезни.
Общество
Состоялся анонс Amnesia: Rebirth
Политика
Путин призвал упростить оформление маткапитала
Президент России Владимир Путин предложил упростить и сократить по срокам процедуру оформления материнского капитала.
Политика
Путин высказался о сменяемости власти в России
Президент России Владимир Путин, комментируя возможность двух президентских сроках подряд, заявил, что в стране должна быть сменяемость власти.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Политика
Эрдоган рассказал, когда Турция введёт в эксплуатацию С-400
Общество
В Петербурге актера Михаила Ефремова не пустили в самолет
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Спорт
Известный омский пловец-паралимпиец погиб в 23 года
Не стало омского спортсмена-паралимпийца Александра Макарова – члена сборной команды России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает Паралимпийский комитет России.
Общество
Путин разъяснил порядок выплат пособий на детей от трех до семи лет
Женщина, у которой двое и более детей в возрасте от трех до семи лет, будет иметь право на получение пособий на каждого ребенка, если ежемесячный доход семьи не превышает прожиточного минимума на человека.
Экономика
Бумаги компании Тинькова стали лидерами падения на Московской бирже
По состоянию на 15:30 стоимость расписки TCS Group составила 1262,6 тыс. руб. TCS Group стала лидером падения на Мосбирже.
Экономика
Секретный экспорт России составил более $55 млрд
Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
Происшествия
В УВД по ЗАО Москвы прошли обыски по делу Голунова
В управлении внутренних дел (УВД) по Западному административному округу Москвы прошли обыски по делу о незаконном задержании Ивана Голунова.
Футбол
Брат игрока «Ливерпуля» и еще восемь футболистов погибли в ДТП
Отмечается, что среди погибших оказался Альмами Кейта, двоюродный брат полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Происшествия
В Новосибирской области арестован глава стратегического предприятия
В Новосибирской области арестован директор стратегического предприятия «Анозит» Игорь Куканов.
Космос
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса
NASA показало самую детальную за все время исследований панораму Марса.
Политика
Новый премьер Украины объяснил свои слова о поставках воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разъяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Происшествия