Политика

RT на русскомRT на русскомПутин прокомментировал возможность объявления импичмента Трампу

Российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции отметил, что ситуация с импичментом президенту США Дональду Трампу является результатом поражения Демократической партии на президентских выборах.
Читать в источнике
Комментировать8
Владимир Путин
Еще нужно пройти сенат, где, насколько мне известно, у республиканцев большинство. И вряд ли они захотят представителя своей партии отстранять от власти по, на мой взгляд, каким-то абсолютно надуманным причинам. Это просто продолжение внутриполитической борьбы.
— Владимир ПутинВедомости 05:36

Подробнее о событии

Путин усомнился в успехе импичмента Трампа

РБК06:16

Путин прокомментировал возможность объявления импичмента Трампу

RT на русском05:36

Путин прокомментировал возможность импичмента Трампу

РИА Новости05:51

Президент РФ усомнился в успехе импичмента Трампа

Интерфакс05:37

Путин назвал импичмент Трампа продолжением внутриполитической борьбы в США

ТАСС05:53

Путин не считает, что президентство Трампа заканчивается

Коммерсантъ05:33

Путин назвал надуманными причины импичмента Трампа

Газета.Ru05:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Политика

Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Газета.Ru 05:47
Спорт

Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Lenta.ru 04:46
Политика

Путин пошутил об украинских танках на Кубани

Украинский журналист Роман Цимбалюк в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина задал вопрос про то, изменилось бы отношение к Украине, если бы украинские танки были на Кубани.
Газета.Ru 05:01
Общество

Автовладельцев в России обяжут наносить на ТС полицейскую маркировку

В России уже с 1 января 2020 года начнут действовать новые требования для транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме.
REGNUM 03:59
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 17 декабря в 09:44
Происшествия

ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП

Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
RT на русском 05:10
Общество

Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
РБК 05:43
Политика

Путин обеспокоен заявлением Зеленского о пересмотре Минских соглашений

Путин добавил, что в Донбассе нет иностранных войск, а есть силы самообороны, состоящие из местных жителей.
Интерфакс - Россия 05:04
Общество

Путин заявил о мерах по увеличению зарплат врачей

Журналист «Ура.ру» заявил главе государства, что у врачей «настолько низкая» зарплата, что они вынуждены увольняться.
REGNUM 04:49
Политика

Путин назвал ошибкой решение ряда стран не участвовать в Параде Победы

Владимир Путин прокомментировал нежелание руководства ряда стран, ранее входящих в СССР, принять участие в праздновании юбилея Победы в Великой отечественной войне.
Российская газета 05:55
Политика

Путин объяснил присвоение Кадыровым звания героя России

Lenta.ru 05:24
Политика

Польша может покинуть Евросоюз из-за судебной реформы

Польская судебная реформа может привести к выходу страны из Европейского союза.
Политическая Экспертиза вчера в 04:19
Политика

Путин объяснил отставку иркутского губернатора Левченко

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что партийная принадлежность экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко (КПРФ) не повлияла на решение о его отставке.
Национальная служба новостей 06:01
Политика

Путин оценил перспективы создания Союзного государства с Белоруссией

В 2018 году Путин общался с журналистами 3 часа 43 минуты.
Вечерняя Москва 06:08
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.
РИА Новости вчера в 09:30
Армия и оружие

Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть

Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
REGNUM 17 декабря в 17:28
Политика

На пресс-конференции Путина запретили большие плакаты

Напомним, большая пресс-конференция Путина начнется в 12:00 мск 19 декабря в Центре международной торговли в Москве.
Инфорос 02:04
Происшествия

В Бразилии мужчина 20 минут боролся с анакондой ради спасения собаки

Политическая Экспертиза 02:11
Космос

В NASA обнаружили новый вид магнитного взрыва на Солнце

Южный Федеральный 17 декабря в 13:43
Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News вчера в 12:06
Политика

Россия и Германия обсуждают транзит газа через Украину

Представители «Газпрома» начали консультации в Берлине по вопросам транзита газа через Украину с представителями германской стороны.
News.ru 05:16
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 17 декабря в 09:16
Происшествия

Воспитательница скончалась во время эвакуации детсада в Биробиджане

Газета.Ru 01:49
Политика

Палата представителей США объявила Трампу импичмент

Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
РИА Новости вчера в 23:48
Технологии

NVIDIA представила PhysX 5.0

NVIDIA официально анонсировала следующую версию своего кроссплатформенного физического движка под названием PhysX 5.0.
Игромания.ру 06:15
Фигурное катание

Траньков: в ФФККР не очень хорошо разбираются в соцсетях

Ранее бывший партнёр Татьяны Волосожар рассказал, как относится к идее создания комитета по этике в фигурном катании в связи с последними скандалами.
RT на русском 02:50
Политика

Путин пообещал зеркальный ответ на санкции США

«Санкции США будут сказываться на уровне межгосударственных отношений с Россией», — заметил Путин, добавив, что работа по-прежнему продолжается.
Телеканал 360° 05:49
Общество

Агрегаторы такси отреагировали на новый законопроект о перевозках

Агрегаторы такси прокомментировали RNS внесенный в Госдуму законопроект, регулирующий рынок перевозок и предусматривающий совместную ответственность перевозчиков и агрегаторов за жизнь пассажиров.
Rambler News Service вчера в 10:19
Общество

На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

РИА Новости 03:52
Общество

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Известия вчера в 21:34
Как работают Яндекс.Новости?
Пресс-конференция Владимира ПутинаБольше новостей по теме
Главное