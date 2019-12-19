Политика
RT на русскомПутин прокомментировал возможность объявления импичмента Трампу
Российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции отметил, что ситуация с импичментом президенту США Дональду Трампу является результатом поражения Демократической партии на президентских выборах.
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Еще нужно пройти сенат, где, насколько мне известно, у республиканцев большинство. И вряд ли они захотят представителя своей партии отстранять от власти по, на мой взгляд, каким-то абсолютно надуманным причинам. Это просто продолжение внутриполитической борьбы.
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Политика
Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции
Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Спорт
Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Политика
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
Украинский журналист Роман Цимбалюк в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина задал вопрос про то, изменилось бы отношение к Украине, если бы украинские танки были на Кубани.
Общество
Автовладельцев в России обяжут наносить на ТС полицейскую маркировку
В России уже с 1 января 2020 года начнут действовать новые требования для транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Происшествия
ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП
Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
Общество
Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова
В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
Политика
Путин обеспокоен заявлением Зеленского о пересмотре Минских соглашений
Путин добавил, что в Донбассе нет иностранных войск, а есть силы самообороны, состоящие из местных жителей.
Общество
Путин заявил о мерах по увеличению зарплат врачей
Журналист «Ура.ру» заявил главе государства, что у врачей «настолько низкая» зарплата, что они вынуждены увольняться.
Политика
Путин назвал ошибкой решение ряда стран не участвовать в Параде Победы
Владимир Путин прокомментировал нежелание руководства ряда стран, ранее входящих в СССР, принять участие в праздновании юбилея Победы в Великой отечественной войне.
Политика
Польша может покинуть Евросоюз из-за судебной реформы
Польская судебная реформа может привести к выходу страны из Европейского союза.
Политика
Путин объяснил отставку иркутского губернатора Левченко
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что партийная принадлежность экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко (КПРФ) не повлияла на решение о его отставке.
Политика
Путин оценил перспективы создания Союзного государства с Белоруссией
В 2018 году Путин общался с журналистами 3 часа 43 минуты.
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.
Армия и оружие
Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть
Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
Политика
На пресс-конференции Путина запретили большие плакаты
Напомним, большая пресс-конференция Путина начнется в 12:00 мск 19 декабря в Центре международной торговли в Москве.
Происшествия
В Бразилии мужчина 20 минут боролся с анакондой ради спасения собаки
Космос
В NASA обнаружили новый вид магнитного взрыва на Солнце
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Политика
Россия и Германия обсуждают транзит газа через Украину
Представители «Газпрома» начали консультации в Берлине по вопросам транзита газа через Украину с представителями германской стороны.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Политика
Палата представителей США объявила Трампу импичмент
Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
Технологии
NVIDIA представила PhysX 5.0
NVIDIA официально анонсировала следующую версию своего кроссплатформенного физического движка под названием PhysX 5.0.
Фигурное катание
Траньков: в ФФККР не очень хорошо разбираются в соцсетях
Ранее бывший партнёр Татьяны Волосожар рассказал, как относится к идее создания комитета по этике в фигурном катании в связи с последними скандалами.
Политика
Путин пообещал зеркальный ответ на санкции США
«Санкции США будут сказываться на уровне межгосударственных отношений с Россией», — заметил Путин, добавив, что работа по-прежнему продолжается.
Общество
Агрегаторы такси отреагировали на новый законопроект о перевозках
Агрегаторы такси прокомментировали RNS внесенный в Госдуму законопроект, регулирующий рынок перевозок и предусматривающий совместную ответственность перевозчиков и агрегаторов за жизнь пассажиров.
Общество
На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»
Общество
Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.