Политика

RT на русскомRT на русскомПутин прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Левченко

12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева. Полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло назвал первой задачей Кобзева решение проблем пострадавших от паводков граждан.
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Путин оценил деятельность Левченко на посту главы Иркутской области

РИА Новости06:56

Владимир Путин: Я не хочу бросать камни в человека, который уже ушёл

Вести Иркутск06:49

Путин на пресс-конференции объяснил причины назначения врио губернатора Иркутской области Кобзева и отставки Левченко

Клуб регионов06:26

Путин прокомментировал отставку Левченко и назначение Кобзева

ИрСити06:09

Путин: Отставка экс-губернатора Приангарья не имеет отношения к его партпринадлежности

IrkutskMedia06:08

Владимир Путин во время пресс-конференции прокомментировал отставку Сергея Левченко

Твой Иркутск06:27

«Я не могу сказать, что Левченко плохо работал». Путин прокомментировал отставку губернатора Приангарья

ФедералПресс06:21
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Политика

Путин раскрыл детали дискуссии по теме президентских сроков

Президент России Владимир Путин рассказал о дискуссии по теме сроков полномочий президента.
News.ru 09:26
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с полицейской машиной в Алтайском крае

Столкновение служебного автомобиля полиции ВАЗ-21074 и Toyota Corolla Fielder привело к гибели пяти человек в Алейском районе, сообщили Amic.ru в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
АМИТЕЛ 09:06
Политика

Путин рассказал, как женщина может стать президентом России

Российский лидер Владимир Путин рассказал, как женщина может стать президентом России.
ТК Звезда 08:01
Политика

ЕС продлил санкции против России

Евросоюз продлил 19 декабря санкции против России еще на полгода. Об этом сказано в сообщении Совета ЕС.
Российская газета 09:09
Политика

Путин обещал изучить дело осужденного за участие в митингах Котова

Президент России Владимир Путин сказал, что ознакомится с обстоятельствами дела Константина Котова, осужденного за участие в летних несанкционированных митингах в Москве.
Известия 09:03
Политика

Путин ответил на сравнение себя с эльфом Добби

В сентябре прошлого года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль надолго запомнит негативные высказывания со стороны Великобритании в адрес Путина.
Lenta.ru 07:47
Экономика

Отрасль органик-продуктов попросила о моратории на надзорные санкции

Профессиональные ассоциации в преддверии вступления в силу с 1 января 2020 года закона об органической продукции считают критической ситуацию в отрасли и обратились к вице-премьеру РФ Алексею Гордееву с просьбой ввести годовой мораторий на применение административных санкций по этому закону, говорится в их совместном обращении (имеется в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости 09:18
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира

"Следователем задержаны два москвича 1966 и 1980 годов рождения, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено 13 декабря на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново Рузского городского округа", - сообщила Врадий.
ТАСС 08:55
Общество

Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких

Бывший президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу. Свою госпитализацию он подтвердил Агентству городских новостей "Москва".
Вести.Ru 08:40
Общество

Следователи проверят информацию о ветеранских «ночлежках» в Сочи

Ранее на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист рассказал, что ветеранские дома в Сочи, построенные к 60-летию Победы, превращены в трущобы, ночлежки, а городские власти используют эти объекты в собственных целях - заселяют посторонних лиц и взимают плату.
РИА Новости 09:11
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
РИА Новости 07:02
Политика

Путин заверил, что Россия не собирается «закрывать» интернет

Россия не движется в сторону "закрытия" интернета, закон о суверенном интернете направлен на функционирование Рунета, если страну попробуют отключить от глобальной сети, заявил президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 07:18
Общество

В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна

В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
РИА Новости 07:34
Политика

Путин предложил вариант адаптации мигрантов в России

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции высказал мнение о том, нужно ли улучшать демографию за счет мигрантов.
Экономика сегодня 07:19
Политика

Елизавета II: Великобритания выходит из ЕС

Вести.Ru 08:30
Политика

Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины

Украине в советское время передали исконно русские земли со странной формулировкой «ради повышения доли пролетариата», рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Sibnet Новости 05:22
Политика

Путин пообещал построить метро в Екатеринбурге после Красноярска

Владимир Путин ответил на просьбу журналистки из Екатеринбурга о помощи в строительстве метро.
ГЛАС.RU 08:12
Политика

Россия не планирует создавать военный союз с Китаем — Путин

По словам Путина, Россия активно сотрудничает с Китаем, однако не планирует вступать с ним в военный союз.
iReactor 07:27
Происшествия

Воспитательница намазала детей зеленкой, чтобы скрыть побои одного мальчика

Вечерняя Москва 07:50
Политика

Путин рассказал об отношении к закону о домашнем насилии

Президент России во время большой пресс-конференции заявил, что общался со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, которая рассказала о сути законопроекта о домашнем насилии.
iReactor 06:53
Политика

Путин пошутил в ответ на вопрос об украинских танках на Кубани

В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
РИА Новости 07:39
Политика

Белоруссия настояла на равных условиях при интеграции с Россией

Минск готов следовать договору о Союзном государстве с Москвой и углублять интеграцию, но настаивает на соблюдении равных условий.
Lenta.ru 09:21
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце

Газета.Ru 08:07
Спорт

РУСАДА обжалует решение WADA об отстранении России от спорта

Допинговый скандал WADA в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, а также вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации.
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Экономика

Поставщики забирают свои товары из магазинов «Семья» и «Spar»

Росбалт 06:26
Политика

Путин прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik в Эстонии

Президент России Владимир Путин отметил, что попытки Таллина помешать работе российского информагентства Sputnik в Эстонии не должны остаться незамеченными.
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Общество

В Киеве митингующие против земельной реформы перекрыли Крещатик

РИА Новости 06:52
Политика

Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной

Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 09:22
Кино

В России выходит девятый эпизод «Звездных войн»

На территории России в широкий прокат выходит девятый эпизод знаменитой киносаги "Звездные войны".
Экономика сегодня 01:37
Политика

Путин: Россия контактирует и с Сарраджем, и с Хафтаром в Ливии

Российская сторона находится в контакте и с премьер-министром Правительства национального согласия Ливии Фейзом Сарраджем и командующим Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:02
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Сергей Георгиевич Левченко
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Губернатор Иркутской области с 2 октября 2015. Депутат Государственной думы Федерального собрания III, V и VI созывов с 18 января 2000 по 1 октября 2015. Член Президиума ЦК КПРФ.
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