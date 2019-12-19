Политика
RT на русскомПутин прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Левченко
12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева. Полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло назвал первой задачей Кобзева решение проблем пострадавших от паводков граждан.
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Происшествия
Источник сообщил о стрельбе в центре Москвы
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем
Папой ребенка стал муж телеведущей — хоккеист Игорь Макаров. Оба родителя души на чают в Маше и обожают проводить с ней время.
Политика
Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
Политика
Путин заявил о признавшей ДНР и ЛНР Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина сама признала власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Армия и оружие
Патрушев заявил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию
Патрушев отметил, что конечной целью боевиков является формирование так называемого Великого Хорасана, охватывающего территории Афганистана и государств Центральной Азии.
Происшествия
Актер Панин устроил скандал в петербургском такси
Актер Алексей Панин, известный своими эксцентричными выходками, оказался в центре очередного скандала.
Шоу-бизнес
Анастасия Вертинская отмечает юбилей
Сама Вертинская началом себя как актрисы считает образ Офелии в «Гамлете» Козинцева.
Общество
Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар
Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму
Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе.
Происшествия
В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту
Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
Происшествия
В России число убийств детей родителями увеличилось на 50%
За четыре года количество убийств детей родителями в России увеличилось на 50%.
Наука
Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины
Политика
Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда
Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
Происшествия
Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае
В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
Космос
Ученые приблизились к разгадке тайны рождения планет
Ученые, наблюдая звезду HD 141569A из созвездия Весов, предположили, что у нее формируется планетная система, источником материала для которой служат частицы облака из газа и пыли — протопланетного диска.
Единоборства
Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара
Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
Биатлон
Долль победил в спринте на этапе Кубка мира в Анси, Логинов — 11-й
Немецкий биатлонист Бенедикт Долль выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира во французском Анси, лучший из представителей России Александр Логинов занял 11-е место.
Политика
Путин уверен, что Россия не движется в сторону закрытия Интернета
Россия не движется в сторону закрытия Интернета.
Политика
Путин пообещал продолжение индексации пенсий
Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»
Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
Футбол
Леонид Слуцкий возглавил «Рубин»
Кино
«Звездные войны» возглавят американский бокс-офис
Общество
Горбачев сообщил о своей госпитализации
Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor в скором времени получат Android 10
Названы смартфоны Huawei и Honor, которые в скором времени получат обновление операционной системы до Android 10.
Политика
В Германии начались переговоры о транзите газа
В Берлине начался новый раунд трёхсторонних переговоров о транзите российского газа через украинскую территорию с участием представителей Украины, России, Еврокомиссии и Германии.
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой
Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Политика
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа
Палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны Дональда Трампа.
Общество
Путин призвал повысить базовую ставку оплаты труда врачей
Президент Владимир Путин требует избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада.
Политика
Зюганов не услышал от Путина ответа на главный вопрос
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не услышал на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина ответа на вопрос о мерах против вымирания России, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.