Политика
Российская газетаПутин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
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Общество
Клиника Мюнхена назвала причину смерти Юрия Лужкова
В клинике мюнхенского университета «Гроссхадерн» назвали причину смерти Юрия Лужкова после операции на сердце.
Общество
Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично
"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Экономика
Госдума продлевает срок выплаты накопительной пенсии на полгода
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на шесть месяцев с 1 января 2020 года.
Происшествия
В Петербурге семеро мужчин напали на девушку из-за внешнего вида
В Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте семеро мужчин напали на группу девушек из-за их внешнего вида, передает "Бумага".
Наука
Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае
В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
Политика
Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров
Политика
Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами
Российский лидер Владимир Путин высказал мнение по поводу встречи своего украинского коллеги Владимира Зеленского с националистами в Донбассе.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Общество
Умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон
Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак
Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Политика
Аваков рассказал, как Зеленский вёл себя на саммите
О поведении украинского президента Владимира Зеленского на «нормандском» саммите в Елисейском дворце рассказал министр внутренних дел этой страны Арсен Аваков в интервью Дмитрию Гордону.
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Политика
Путин одобрил идею возврата суду присяжных дел чиновников и педофилов
Президент России Владимир Путин дал оценку инициативе возврата в компетенцию суда присяжных дел о недобросовестных чиновниках и педофилах.
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро
На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Авто
Автодилеры предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году
Цены на новые легковые и коммерческие автомобили в России в 2020 году вырастут на 5%, а их продажи снизятся на 8%. Такой прогноз на будущий год озвучил журналистам президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.
Политика
Аваков: Украина за два дня возьмет контроль над границей Донбасса
На вопрос, с кем будет совместно проводиться патрулирование границы с Россией, Аваков ответил: «Я же вам сказал — территориальных общин».
Политика
Бывший госсекретарь РСФСР опроверг слова соратника Ельцина о Крыме
Ранее NEWS.ru писал, что экс-глава администрации первого президента РФ Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году в период распада Советского Союза просили оставить их в составе России.
Экономика
Авиаперевозчики предупредили о подорожании билетов в следующем году
Стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти, пишет газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
Политика
Советник Трампа сообщил о возможности встречи Трампа и Лаврова
Советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен сообщил, что Белый дом работает над организацией встречи главы МИД России Сергея Лаврова и Дональда Трампа.
Гаджеты
Пять новых моделей iPhone от Apple будут представлены в 2020 году
Американская компания Apple планирует представить в будущем году сразу пять новых моделей iPhone.
Политика
Зеленский перешел на русский и развеселил Макрона
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Игры
Кооперативный хоррор-шутер GTFO выйдет в раннем доступе Steam сегодня
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Политика
На Украине предлагают отменить закон о госязыке
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает Верховной раде Украины отменить существующий закон о государственном языке.