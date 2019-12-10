Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.

Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе

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