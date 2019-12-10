Политика
ГосновостиПутин прокомментировал переговоры с Зеленским
В ходе переговоров глава России Владимир Путин провел встречи с лидерами Франции и Германии, а затем и с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Политика
Вопрос «разблокирован»: Путин и Зеленский обсудили транзит газа
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным транзит газа и отметил, что вопрос удалось «разблокировать».
Политика
Зеленский рассказал об итогах переговоров на нормандском саммите
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами России, Франции и ФРГ в Париже заявил, что в ходе саммита в нормандском формате обсуждались вопросы об обмене пленными по формуле «всех на всех».
Политика
Аваков оценил позицию Зеленского на встрече «нормандской четверки»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о ходе переговоров лидеров стран "нормандской четверки".
Единоборства
Бой Поветкина и Хантера завершился вничью
Поединок за звание обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером завершился вничью.
Общество
Волгоградцы узнали, что запрещено делать в Романов день 10 декабря
Икона «Знамение» Пресвятой Богородицы защищает от видимых и невидимых врагов, помогает отыскать вещи и наладить отношения в семье.
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Спорт
Россияне выиграли мужскую эстафету на этапе КМ по лыжным гонкам
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам
Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Политика
Конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд
Конгресс утвердил бюджет в размере $738 млрд.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России
Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.
Происшествия
Самолет ВВС Чили с 38 людьми пропал с радаров по пути в Антарктиду
Самолет ВВС Чили Hercules C130 с 38 людьми на борту перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, сообщили 9 декабря в военно-воздушных силах страны.
Политика
Макрон рассердился на российских журналистов
Президенту Франции Эммануэлю Макрону не понравилось поведение российских журналистов во время общения с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Происшествия
Суд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы
Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие "Сириус-А", охранявшее колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает RT.
Гаджеты
У миллионов пользователей с 2020 года перестанет работать WhatsApp
В 2020 году популярный мобильный мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, прекратит работать на миллионах мобильных устройств по всему миру.
Политика
Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
Авто
General Motors окончательно уходит из России
Технологии
Тинькофф запускает первое российское суперприложение
Тинькофф объявляет о запуске первого в России суперприложения (superapp, суперапп), которое будет решать практически любые задачи человека в области финансов, досуга и лайфстайла.
Политика
Названо время встречи Трампа с Лавровым
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
Политика
Путин: особый статус Донбасса должен быть закреплен в конституции
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости закрепления статуса Донбасса на законодательном уровне.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование в Германии убийства грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Общество
Родители в Москве на пять лет оставили дочь в клинике. Они считают, что та больна
Происшествия
Во Владивостоке дорожный нацпроект недосчитался 17 млн рублей
Ущерб превысил 17 миллионов рублей, передает ТАСС.
Политика
Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Армия и оружие
Радикалы подорвали склад боеприпасов ВСУ в Донбассе
Радикалы подорвали склад боеприпасов 2-й механизированной роты 28-й бригады Вооруженных сил Украины в Красногоровке.
Происшествия
Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве сестры
Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве старшей сестры, в квартире подозреваемого обнаружены курительные смеси.
Происшествия