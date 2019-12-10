Политика

ГосновостиГосновостиПутин прокомментировал переговоры с Зеленским

В ходе переговоров глава России Владимир Путин провел встречи с лидерами Франции и Германии, а затем и с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Путин остался доволен переговорами с Зеленским

РБК16:47

Владимир Путин остался доволен встречей с Зеленским

Комсомольская правда15:45

«Хорошо! По-деловому»: Путин прокомментировал встречу с Зеленским

Дождь15:46

Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским

RT на русском15:18

Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским

РИА Новости15:07

Путин заявил, что доволен результатами саммита «нормандской четверки»

ТАСС15:06

Путин прокомментировал встречу с Зеленским

Известия15:32
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Политика

Вопрос «разблокирован»: Путин и Зеленский обсудили транзит газа

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным транзит газа и отметил, что вопрос удалось «разблокировать».
ТК Звезда 22:34
Политика

Зеленский рассказал об итогах переговоров на нормандском саммите

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами России, Франции и ФРГ в Париже заявил, что в ходе саммита в нормандском формате обсуждались вопросы об обмене пленными по формуле «всех на всех».
RT на русском 17:54
Политика

Аваков оценил позицию Зеленского на встрече «нормандской четверки»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о ходе переговоров лидеров стран "нормандской четверки".
РЕН ТВ 15:53
Единоборства

Бой Поветкина и Хантера завершился вничью

Поединок за звание обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером завершился вничью.
Интерфакс-Спорт 07 декабря в 17:18
Общество

Волгоградцы узнали, что запрещено делать в Романов день 10 декабря

Икона «Знамение» Пресвятой Богородицы защищает от видимых и невидимых врагов, помогает отыскать вещи и наладить отношения в семье.
МТВ онлайн 22:17
Политика

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Известия 07:47
Спорт

Россияне выиграли мужскую эстафету на этапе КМ по лыжным гонкам

Аргументы и Факты вчера в 09:54
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда 14:14
Политика

Конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд

Конгресс утвердил бюджет в размере $738 млрд.
Газета.Ru 22:13
Фигурное катание

Плющенко пробил трубу с водой во время выступления

Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
RuNews24.ru вчера в 13:21
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.
Известия 19:20
Происшествия

Самолет ВВС Чили с 38 людьми пропал с радаров по пути в Антарктиду

Самолет ВВС Чили Hercules C130 с 38 людьми на борту перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, сообщили 9 декабря в военно-воздушных силах страны.
Известия 23:07
Политика

Макрон рассердился на российских журналистов

Президенту Франции Эммануэлю Макрону не понравилось поведение российских журналистов во время общения с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Взгляд.ру 23:04
Происшествия

Суд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы

Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие "Сириус-А", охранявшее колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает RT.
Газета.Ru 22:33
Гаджеты

У миллионов пользователей с 2020 года перестанет работать WhatsApp

В 2020 году популярный мобильный мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, прекратит работать на миллионах мобильных устройств по всему миру.
РБК 22:13
Политика

Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
РИА Новости 12:54
Авто

General Motors окончательно уходит из России

Эксперт Северо-Запад 08:31
Технологии

Тинькофф запускает первое российское суперприложение

Тинькофф объявляет о запуске первого в России суперприложения (superapp, суперапп), которое будет решать практически любые задачи человека в области финансов, досуга и лайфстайла.
Retail & Loyalty 02:20
Политика

Названо время встречи Трампа с Лавровым

RT на русском 22:37
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
REGNUM 14:49
Политика

Путин: особый статус Донбасса должен быть закреплен в конституции

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости закрепления статуса Донбасса на законодательном уровне.
РЕН ТВ 18:13
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование в Германии убийства грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Ведомости 18:54
Общество

Родители в Москве на пять лет оставили дочь в клинике. Они считают, что та больна

URA.Ru 22:24
Происшествия

Во Владивостоке дорожный нацпроект недосчитался 17 млн рублей

Ущерб превысил 17 миллионов рублей, передает ТАСС.
Российская газета 20:26
Политика

Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»

Sputnik Таджикистан 13:12
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ 19:55
Армия и оружие

Радикалы подорвали склад боеприпасов ВСУ в Донбассе

Радикалы подорвали склад боеприпасов 2-й механизированной роты 28-й бригады Вооруженных сил Украины в Красногоровке.
РЕН ТВ 15:44
Происшествия

Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве сестры

Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве старшей сестры, в квартире подозреваемого обнаружены курительные смеси.
RT на русском 12:16
Происшествия

Мужчина застрелил выглянувшую из окна соседку в Подмосковье

Телеканал 360° 04:32
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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