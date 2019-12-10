Политика

ГосновостиГосновостиПутин прокомментировал переговоры с Зеленским

В ходе переговоров глава России Владимир Путин провел встречи с лидерами Франции и Германии, а затем и с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Путин остался доволен переговорами с Зеленским

РБК16:47

«Хорошо! По-деловому»: Путин прокомментировал встречу с Зеленским

Дождь15:46

Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским

RT на русском15:18

Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским

РИА Новости15:07

Путин заявил, что доволен результатами саммита «нормандской четверки»

ТАСС15:06

Путин остался доволен тем, как прошла встреча с Зеленским

Интерфакс15:06

Путин прокомментировал встречу с Зеленским

Известия15:32
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Политика

Путин заявил, что газ для Украины может быть дешевле на 25%

Президент России Владимир Путин заявил, что газ для Украины может быть дешевле на 25%, чем сейчас.
ФАН 18:24
Спорт

ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.
МР7.ру 05:48
Политика

Зеленский: саммит в Париже оставил много нерешенных вопросов

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции саммита глав стран "нормандской четверки" в Париже, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров были решены далеко не все вопросы.
Московский Комсомолец 18:20
Футбол

С оглядкой на Лион: «Зенит» сыграет с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

Петербургский "Зенит" во вторник встретится с португальской "Бенфикой" в матче 6-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости 16:12
Экономика

Кабмин одобрил увеличение числа обязанных принимать карты «Мир» компаний

Правительство одобрило законопроект по увеличению числа предпринимателей, обязанных использовать для безналичных расчетов с потребителями карты национальной платежной системы «Мир».
РБК 14:45
Политика

Минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа

ФБР опубликовало расследование о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с властями 31 июля 2016 года, следует из доклада генинспектора Минюста США Майкла Хоровица, опубликованного (*pdf) на сайте бюро, пишет CNN.
РБК 14:38
Происшествия

Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
РИА Новости 04:21
Политика

Лидеры нормандской четверки приняли коммюнике по итогам переговоров

Лидеры стран-участников нормандского саммита приняли коммюнике по итогам переговоров в Елисейском дворце.
Газета.Ru 17:49
Наука

Ученые выяснили, что растения могут кричать от стресса

Газета.Ru вчера в 20:56
Политика

Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
РИА Новости 18:11
Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав его боевиком.
RT на русском 18:34
Происшествия

В Липецке обстреляли рэперов HammAli & Navai после концерта

Вчера вечером в Липецке после концерта неизвестные обстреляли рэперов Hammali & Navai.
Регион online 05:21
Общество

В московском медцентре 5 лет живет здоровая девочка, рожденная на 26-й неделе

Девочка родилась в 2014 году на 26-й неделе беременности, но не провела дома больше недели.
Собеседник 10:12
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава отменила свадьбу

Екатерина Варнава отменила свадьбу Екатерина Варнава высказалась о свадьбе с возлюбленным.
Экспресс газета 04:37
Политика

Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".
РИА Новости 15:06
Общество

Знамение Пресвятой Богородицы 2019: правила и запреты праздника

Алтапресс 18:30
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Шоу-бизнес

Порнозвезда Елена Беркова показала тайник с секс-игрушками

В жилом помещении есть, в том числе, гардеробная с потайным шкафом, где экс-актриса фильмов для взрослых прячет секс-игрушки, пишет StarHit.
Московский Комсомолец 02:21
Происшествия

Сотрудники МВД стали лидерами среди коррупционеров

Сотрудники МВД стали лидерами в списке коррупционеров.
Московский Комсомолец 06:35
Политика

Путин призвал прекратить преследование участников событий на юго-востоке Украины

Президент России Владимир Путин считает, что нельзя затягивать с принятием законодательного запрета на преследование лиц, принимавших участие в событиях на юго-востоке Украины.
Народные новости 18:10
Политика

Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»

Sputnik Таджикистан 13:12
Политика

Эрдоган: Турция не откажется от С-400

Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Российская газета 15:41
Культура

Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

АБН вчера в 11:33
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 09:08
Гаджеты

В 2020 году WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств

С февраля 2020 года поддержка WhatsApp прекратится для устройств под управлением Android до версий 2.3.7, а также до iOS 8 в смартфонах iPhone.
Astera 15:26
Здоровье

Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии

Что происходит 10:03
Политика

Меркель рассказала о договоренностях по «формуле Штайнмайера»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран нормандской четверки договорились придерживаться "формулы Штайнмайера" для урегулирования в Донбассе.
Газета.Ru 17:44
Интернет

Google Chrome скоро научится превращать URL-адреса в QR-код

Скоро в Chrome появится возможность создания из адреса страницы QR-код для его дальнейшей отправки другим пользователям или на другие устройства, подключенные к одному аккаунту.
Astera вчера в 13:40
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Москва 24 07 декабря в 03:30
Политика

Саммит «нормандской четверки» может оставить послевкусие разочарования

Саммит "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже, может оставить послевкусие разочарования.
Piter.tv вчера в 07:47
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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